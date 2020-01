Este año viene tan bueno —o tan interesante, como dice la maldición china— que hasta tiene un día de más. Todavía no acababa la primera jornada de enero cuando ya estaba alguna de las muchas astrólogas con micrófono asegurando que, al ser el 2020 un año bisiesto, cualquier matrimonio que se realizara en sus 366 días estaba destinado al fracaso. Poniendo por aval a las estrellas, no crea que hablaban de Freud, Edipo y su complejo, la desigualdad de género, el rechazo a la inclusión, la infidelidad o la precipitación; solamente involucraban a Neptuno con Saturno, habitualmente planetas, pero para el zodíaco objetos celestes de los que emana una fuerza extraña que lo modifica y lo castiga todo.

Otros han dicho que hay otro hemisferio más sabio y que es en el oriente donde habitan las verdades. Y que este año, según la astrología china, es el Año de la Rata de metal. (Tranquilo, lector querido, no se referían a los animalejos escurridizos que se llevan todo, ni de aquellos que hacen su nido con la riqueza y el trabajo ajeno). Expertos, que de chinos no tienen ni los rasgos, juran que será una buena época para hacer planes a largo plazo, pero advierten no confiar en nadie y cuidarse mucho de los malintencionados y los hipócritas porque andarán más movidos que nunca. Advierte a los que especulan con la desgracia y la necesidad ajena y aconsejan desarrollar la habilidad de adaptarse a diferentes esquemas, reaccionar bien ante los cambios, poner atención al trabajo y concentrarse en ir por una meta a la vez. Porque en el mundo profesional, finalizan, todos serán egoístas y uno debe ser desconfiado. Justo como ha sido siempre.

Sin embargo, instancias más respetables tienen otros nombres y agendas para este año: el 2020, por ejemplo, ha sido declarado solemnemente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, con el objetivo de concienciar a nivel mundial cómo la protección de la salud de las plantas puede ayudar a erradicar el hambre, reducir la pobreza, proteger el medio ambiente e impulsar el desarrollo económico, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara que el 2020 es el Año de la Enfermería, celebrando el bicentenario de Florence Nightingale. Aquí en México, este año estará consagrado a Leona Vicario, llamada madre benemérita de la patria por su crucial participación en la Independencia de México y por haber sido la primera periodista mexicana.

Más allá de las celebraciones institucionales y los designios de las estrellas, ya sabemos que vendrán las elecciones, tanto en nuestro nacional INE, como en Estados Unidos, las olimpiadas de Tokio y la Eurocopa de futbol. Y en la literatura, los centenarios de Mario Benedetti, Clarice Lispector, Miguel Delibes y Mario Puzzo.

Todo lo anterior para poner una agradable nube de distracción que nos aligere la cuesta de enero y antes de la culpa que nos provocará abandonar —más pronto que tarde— todos nuestros propósitos de Año Nuevo. Vivir el hoy, lector querido, que es el primer lunes del 2020 y ya llegaron los Reyes Magos.

Hoy puede ser nostálgico recordar cuando todo era como eso: nada más poner un zapato bajo el arbolito navideño, dormirse y amanecer cuajado de regalos. Épocas casi legendarias cuando obteníamos lo deseado gracias a una carta felizmente respondida que, en general, se lanzaba en un globo —eso de las oficinas de correo nunca le combinó a la Epifanía— y llegaba misteriosamente a las manos de los Tres Reyes Magos.

O también revisar la historia de estos personajes, más allá de su utilidad como buen chantaje pedagógico (“si no te portaste bien no te van a traer nada”) que está cuajada de misterios. Sus nombres, por ejemplo, son tan inciertos como su número. Entre los latinos, y desde el siglo VII, hay ligeras variantes en su denominación de Gaspar, Melchor y Baltasar. El Martirologio menciona a san Gaspar el 1 de enero, a san Melchor el día 6 y a san Baltasar, el 11. Los sirios decían que se llamaban Larvandad, Hormisdas y Gushnasaph, y la liturgia les dedica las siguientes palabras: “Los reyes de Tarsis y de las islas ofrecerán presentes; los reyes de Arabia y de Saba le traerán sus regalos: y todos los reyes de la Tierra le adorarán”. Pero el texto refiriéndose a ellos no prueba más que los lugares de dónde venían.

Varios hablan de tres magos, pero sospechamos que en realidad se debe al número de regalos (oro, incienso y mirra), aunque en el oriente, la tradición habla de 12 obsequios. Sin embargo, ni en el cristianismo primitivo ni en el arte hay testimonio consistente de cuántos reyes magos fueron. Los enterados dicen que Melchor era un anciano blanco con barbas blancas que trajo a Jesús el oro, representando su naturaleza real; Gaspar era joven y moreno y su regalo fue el incienso, honrando la condición divina del niño Dios; Baltasar era de raza negra y su obsequio fue la mirra, que representaba su sufrimiento y su muerte futura.

A usted, ¿qué le trajeron?