El primer número de la revista Arquine apareció en 1997. En su texto editorial, firmado por su fundador y director, el arquitecto Miquel Adrià, se anticipó que todo lo vertido en la publicación trimestral sería un manifiesto de convicciones de aquel que debía de convertirse en “un proyecto hecho de proyectos”.

A lo largo de este mes de junio, Arquine, convertido precisamente en ese proyecto diversificado para el pensamiento de la arquitectura y la ciudad en México y América Latina, está de manteles largos para celebrar números redondos: 25 años de existencia, 100 números de la revista y más de 200 libros publicados de la que probablemente es la primera editorial de arquitectura en español en el globo.

Hoy en día, además de una revista y una editorial, Arquine es el sustento del programa radiofónico La Hora Arquine y del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli, que este año celebra nueve ediciones de acercar en la Ciudad de México a los grandes premios del quehacer arquitectónico, a tomadores de decisiones locales y del extranjero, escritores, urbanistas y otros agentes que orbitan una disciplina que hoy se reconoce en transmutación.

A propósito de la ocasión, Miquel Adrià comparte con este diario que el número 100 de la revista, ya en circulación, está dividido en cinco grandes temas que, para el equipo que encabeza, deben ser prioritarios en la arquitectura de nuestros tiempos: Educación, Vivienda colectiva, Espacio público, Territorio y Crisis climática, cada uno abordado por cinco especialistas en la materia, incluyendo al Premio Pritzker 2016, Alejandro Aravena.

En estos 25 años, ¿cuál es el papel que ha jugado Arquine?

“Hemos tratado de poner sobre la mesa, por un lado, los debates más candentes en cada momento. Cuando se iba a hacer el segundo piso en la Avenida Chapultepec, fuimos sumamente críticos; en todos los ires y venires de los aeropuertos posibles también tomamos posiciones críticas, lo mismo con la ausencia de un plan maestro en el proyecto Chapultepec. Con cada uno de los gobiernos hemos sido puntuales, exigiendo rigor para tener las mejores soluciones”, responde Adrià.

Más adelante, resuelve: “el mundo se parece mucho a México. La mayor parte de las ciudades del mundo no son como París, son como Iztapalapa o como Toluca”. En otras palabras, nuestra visión de mundo está idealizada por la estética, el romanticismo y el peso cultural de la ciudad hegemónica, mientras que las urbes en su mayoría crecen de manera orgánica, con un control imperfecto, y se llenan de contrastes y complejidades de transporte, accesibilidad, recursos básicos y seguridad.

Ese es el mundo que se está expandiendo, señala, y es ahí donde debe insertarse el trabajo del profesional. “Hoy por hoy el arquitecto en México, como en algunos otros países, no deja de ser un artículo de lujo” y esa condición lo ha vuelto prescindible en muchos de los casos.

“En este planeta cada vez más poblado y más urbano, seguimos sin resolver el tema de la vivienda básica”, remarca Miquel Adrià. “Los arquitectos no debemos pensar que nos van a estar encargando aeropuertos y grandes catedrales, cuando en países como México la mitad de lo que se construye sigue siendo informal y sin el apoyo que deberíamos facilitar. En eso debemos enfocarnos más, tiene que ser un eje central en la formación de las nuevas generaciones de profesionales”.

El lugar de nada en común

Sobre el espacio público, aquel en el que en países como el nuestro se vive una disputa por la representación a través de los símbolos, monumentos y rotondas, el fundador de Arquine apunta: “el espacio público es el lugar de la negociación necesaria, porque las ciudades no son un club, no son un lugar en el que vivimos personas que tenemos los mismos intereses ni los mismos ingresos. La ciudad es el lugar común de gente que no tiene nada en común. De ahí que es necesaria la negociación permanentemente”.

La dictadura del coche que hemos vivido durante décadas, señala por otro lado, “no tiene por qué dar paso a otras dictaduras”.

En ese sentido, se consulta su sentir sobre el desempeño de la presente administración en la Ciudad de México en términos urbanísticos. “La Ciudad de México tiene de por sí grandes cualidades, con espacios públicos, un potencial único y un clima envidiable. La percepción del ciudadano es que hay intentos en temas de movilidad y de ciclovías, pero por la escala de la ciudad son todavía intervenciones relativamente tímidas”.

Para sanar nuestras ciudades no hay que inventar el hilo negro, concluye Miquel Adrià, porque gran parte de las fórmulas están ya sobre la mesa, y su contraparte son los intereses políticos. En ese tenor, lamenta “un retroceso” en los últimos años en términos de adjudicaciones directas para obras públicas en el país. Cuando comenzó a circular la revista, aún en el sexenio de Ernesto Zedillo, relata, las asignaciones directas para proyectos urbanísticos y arquitectónicos eran moneda de cambio. “Y hoy volvemos a lo mismo: la obra pública sigue siendo por encargos a dedazo o al menos a discreción”.

Próxima edición de Mextrópoli

Festival de Arquitectura y Ciudad

Del 21 al 25 de septiembre

¿Qué viene a propósito de los 25 años?

En breve, Arquine editará un libro con 25 obras de referencia de la arquitectura latinoamericana, entre ellas la Biblioteca Vasconcelos y la sede de La Tallera, en Morelos, comentadas por 25 voces de otros arquitectos de renombre. Asimismo, se hará coincidir el festival Mextrópoli con la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, para ofrecer en ese contexto más de 15 conferencias de gran nivel, incluyendo algunos ganadores del Premio Pritzker.

