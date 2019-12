La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el secretario de Cultura capitalino, José Alfonso Suárez del Real, recibieron el pasado sábado en las oficinas del Antiguo Palacio del Ayuntamiento al laureado director colombiano Ciro Guerra; al actor español Javier Bardem, ganador del Premio Oscar, y al director de arte mexicano, también ganador del premio de la Academia, Eugenio Caballero, para acordar el inicio del rodaje de una serie sobre la conquista de México que tendrá en Xochimilco una de sus principales locaciones.

Este proyecto de largo aliento llevará por nombre Mexica, como lo reveló la funcionaria a través de sus cuentas de redes sociales, y se transmitirá a través de la plataforma de streaming Amazon Prime Video, de cara a la conmemoración por los 500 años del encuentro entre dos mundos y el posterior sometimiento del imperio mexica.

El grupo de productores del proyecto, nada despreciable, estará encabezado por Steven Spielberg, Diego Luna, Gael García Bernal y el mismo Bardem, quien, además, encarnará al conquistador Hernán Cortés, mientras que para el rodaje el celebrado Ciro Guerra volverá a hacer mancuerna con la también realizadora colombiana Cristina Gallego, con quien ha conquistado los laureles en Hollywood y en festivales de todo el mundo con las cintas El abrazo de la serpiente (2015) y Pájaros de verano (2018).

“Estamos muy contentos porque se va a hacer una serie sobre la historia de la llegada de Hernán Cortés a la antigua Ciudad de México, gobernada por Moctezuma, con una visión novedosa que recupera la historia desde diversos puntos de vista”, comunicó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Con este rodaje, Ciro Guerra volverá a filmar en español después de aventurarse con la realización del largometraje Waiting for the Barbarians, una cinta en inglés basada en la novela homónima del Nobel de Literatura 2003, J. M. Coetzee, donde estuvo al mando por requerimiento del propio escritor sudafricano.

Mexica viene a complementar una visión narrativa entretejida con cada una de las historias que Ciro Guerra ha dirigido, siempre concentradas en los encuentros de dos culturas, la subyugación histórica de una de ellas y los brotes de humanidad en medio de los implacables entremeses de un proceso colonizador.

El choque de culturas

A grandes rasgos, Guerra había adelantado algo al respecto en la reciente edición del Festival Internacional de Cine de Morelia.

“No es una cuestión premeditada, pero, yendo para atrás, me doy cuenta de que sí, obviamente el tema del choque de culturas y el conflicto es algo que me interesa. Supongo que eso viene de una profunda inquietud por este mundo en que vivimos. Miramos a nuestro alrededor y nos preguntamos por qué está tan convulsionado, de dónde viene tanta violencia, tanto odio y división. Y realmente todo eso tiene respuestas, tiene bases. Cada una de mis películas, de alguna manera, interroga esa idea que está profundamente arraigada con el choque de las culturas, porque de ese choque nacimos nosotros. Y la historia de hace 500 años es, para mí, el nacimiento de sangre del mundo moderno. Es la gran historia”, declaró entonces.

El rodaje de Mexica comenzará en el 2020. Aún se desconoce la fecha de su estreno.

Un grupo laureado

Dirección Ciro Guerra y Cristina Gallego Nominados al Oscar por mejor película de habla no inglesa por El abrazo de la serpiente (2015), cinta que cosechó más de 30 premios en todo el mundo, entre ellos el Premio Art Cinema del Festival de Cannes, el Premio de Cine Alfred P. Sloan de Sundance y el Ariel a mejor película iberoamericana, así como cinco premios Fénix y siete premios Platino. Con Pájaros de verano repitieron el triunfo en los Ariel como mejor película iberoamericana, así como con dos Fénix y dos Platino.

Actuación Javier Bardem Nominado tres veces al Premio Oscar y ganador en una ocasión como mejor actor de reparto por No country for old men (2007), trabajo que también le mereció el Globo de Oro. Además, ha sido ganador de cinco premios Goya y un BAFTA.

Diseño de producción Eugenio Caballero Ganador del Premio Oscar por el arte de El laberinto del Fauno (2007). Ha sido nominado ocho veces al Ariel y lo ha ganado en tres ocasiones, la última por su trabajo en Roma (2018), de Alfonso Cuarón. Por sus trabajos ha sido nominado en diversas ocasiones al BAFTA, al Premio Goya y el Satellite Award.

Productores Steven Spielberg, Diego Luna, Gael García Bernal, Javier Bardem, Roberto Malerba y Stacy Perskie

[email protected]