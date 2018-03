La fecha para la exposición Malamor sirvió como catalizador para el concepto entero. Cuando Alex Arizmendi y su amiga Nadia Islas comenzaron a discutir sobre la exhibición que se inaugura en la galería GAMA Crea, dieron con una condición que antes era considerada una enfermedad, para la que incluso se podía conseguir una receta médica: el mal de amores.

Cuando me invitaron a participar con la galería y me dieron una fecha disponible, hice la conexión y pensé que a lo mejor la expo podría girar en torno a esto, aprovechando la temporada del mes del amor, pero, abordándolo desde el lado contrario, (...) me llamó la atención darle la vuelta por ahí, romper un poquito con la cursilería del mes sin caer en algo demasiado hater o depresivo , explica Alex, cofundador de Ronin Social Club.

Ronin es actualmente un estudio de tatuajes que apuesta por el trabajo de autor, donde cada uno de sus miembros se presenta con un estilo propio. La trayectoria de Alex se centra en el arte gráfico, y aprovechó la invitación de la galería como un escaparate para el discurso de cada uno de los que trabajan en el estudio, a través de la ilustración y el arte urbano.

El club social

Los ronin son los samuráis que se quedan sin dueño. En esa etapa de su vida, comienzan a volcar su disciplina y formación hacia las artes, la poesía y la expresión de lo bello.

Ronin Social Club nace como una inquietud de Alex Arizmendi por generar un espacio creativo, donde cupieran exposiciones, un showroom y que contara con la infraestructura necesaria para dar talleres. Mientras le daba la vuelta a varias ideas, se acercó Julio Roga, quien estaba inmerso en el mundo del tatuaje.

A partir de la posibilidad de brindar un espacio de estudio de tatuajes para Julio y Bolitas (Montserrat Fuentes), Ronin Social Club comenzó a materializarse. El que siempre estuvo subido en el barco desde el principio fue Julio, hasta que en algún momento se dio la oportunidad de tomar un espacio físico. Lo tomamos y empezamos a trabajarlo hace poco más de un año , comparte Alex. Actualmente el estudio cuenta con seis artistas del tatuaje, más dos aprendices y artistas invitados.

La expo

Lo fugaz del amor, la ruptura, el remordimiento y el dolor son las líneas que levantan la exhibición Malamor. El ejercicio de Ronin es llevar entonces el lenguaje característico del tatuaje a otros medios más allá de la tinta bajo la piel, impregnando cada pieza con las experiencias personales pero también con el estilo propio de cada uno de los artistas.

Todos participamos con una pieza por lo menos. Hicimos una pieza, que es un corazón de cerámica, y cada uno hizo una intervención con su propia interpretación , cuenta Alex. Además, cada quien va a presentar material propio y más personal .

Malamor se inaugura a las 19:00 en GAMA Crea (Comitán 10, Col. Condesa). Participan los artistas de Ronin Social Club Alex Arizmendi, Apel, Bolitas, Ces Páramo, Doona, Julio Roga, Kuks Koala y Sara Chabela y los artistas invitados Abracadabra, Raul Urias y Siamés Escalante.

mariana.ampudia@eleconomista.mx