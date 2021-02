¿El fomento del hábito de la lectura en los niños y jóvenes es una batalla perdida? ¿El siglo del homo videns mató al universo Gutenberg? ¿La efectividad de una estrategia depende del precio bajo del libro o de los títulos que se ponen a disposición del público? ¿Obligar a la lectura de autores decimonónicos o precedentes ha sido efectivo en la educación básica?

Estas preguntas fueron algunas de las provocaciones detonadas en el conversatorio “La lectura y la reducción de la desigualdad”, convocado este fin de semana por la asociación civil IBBY México, del que tomaron parte promotores de la sociedad civil, el sector privado y el gobierno federal, entre ellos la politóloga Ana María León Miravalles, consultora en materia de fortalecimiento institucional de organizaciones de la sociedad civil, y el filósofo Eduardo Villegas Megías, actual coordinador de la Estrategia Nacional de Lectura.

Para Villegas Megías el dilema entre los defensores del olor del libro frente y quienes solamente leen en dispositivos electrónicos no es más que una lucha bizantina. “Las nuevas generaciones en muchos casos han aprendido y se han desarrollado escolarmente con la lectura en pantalla. Se está leyendo mucho, muchísimo, pero se lee cuatro segundos. El problema se ha desplazado a la atención y la lectura de largo aliento. Tal vez el punto no sea que las juventudes lean más, sino que lean de manera más continua”, expuso el filósofo.

“Es cierto que estamos ante el homo videns, es verdad que es un reto mayúsculo, pero también es cierto que no es lo mismo la capacidad de leer, interpretar y comprender un texto, sea digital o en papel, que solamente recibir información de manera unidireccional (como en el caso de los contenidos audiovisuales). La lectura posibilita más diálogo y menos monólogo. El reto es hacerla accesible y tal vez el canal digital sea una vía para que haya mucho más contenido a disposición de las personas”, sumó Ana María León.

El conversatorio fue moderado por el periodista Leonardo Curzio, quien preguntó a los participantes si es que una incorrecta selección de títulos que se facilitan como volúmenes populares pueden resultar, lejos de favorecedores, disuasivos de la lectura en edades tempranas, lo cual ha sucedido históricamente en las políticas públicas y en el sistema educativo mexicanos, con lecturas que no empatizan con los niños y jóvenes. En resumen, planteó, leer a destiempo una novela compleja puede resultar terrible para el fomento de la lectura.

El coordinador de la Estrategia Nacional de Lectura respondió que “un programa de gobierno no puede ser simplemente tener libros más baratos, cosa que está haciendo el Fondo de Cultura Económica, ni únicamente que las bibliotecas cuenten con libros en lenguas indígenas, como está haciendo la Dirección General de Bibliotecas. Es decir, no puede ser solamente un factor y decir que gracias a ese factor ahora la situación en nuestro país se va a transformar. Debe ser multifactorial. Hay que fomentar las condiciones, no imponer una política pública, por ejemplo, de decir que todo el mundo tiene que leer a Plotino, por más que sea un clásico de la filosofía”.

Ana María León hizo énfasis en la importancia del sistema educativo: opinó que es necesario convertir a los maestros en mediadores de la lectura, capacitarlos para transformar el hábito en una experiencia de ocio, una "habilidad habilitante”.

“Tenemos un reto importante, pero no podemos enfrentarlo solamente poniendo un libro barato frente a una familia. Aunque hay necesidades urgentes en este momento, como el problema de salud pública, el desempleo y la situación económica, la lectura es una inversión que si no hacemos hoy no vamos a lograr revertir la desigualdad en el mediano y largo plazo”, urgió.

En cifras

¿Qué hacen los jóvenes durante su uso de los medios digitales? Estos son algunos datos, según la Segunda Encuesta Nacional sobre Consumo Digital y Lectura entre Jóvenes Mexicanos / IBBY México 2019, aplicada a más de 4,700 jóvenes entre 12 y 29 años en todo el país.

36% gusta de leer

92% se conecta para emplear las redes sociales

84% reconoce que gusta de ver videos o películas

81% también disfruta de escuchar música

48% gusta de leer noticias

¿Qué acostumbran leer en digital?

Noticias:

En zonas urbanas: 62%

En zonas rurales: 67%

Universitarios: 77%

Artículos o blogs:

En zonas urbanas: 58%

En zonas rurales: 56%

Universitarios: 72%

Novelas:

En zonas urbanas: 28%

En zonas rurales: 27%

Universitarios: 36%

Cuentos:

En zonas urbanas: 27%

En zonas rurales: 39%

Universitarios: 25%