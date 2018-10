Ricardo Giraldo es director y cofundador, junto con Rodrigo Peñafiel, de la plataforma iberoamericana de promoción del séptimo arte, Cinema 23, y de los Premios Fénix, cuya quinta edición se llevará a cabo el 7 de noviembre en el Teatro de la Ciudad y que entre sus máximas nominadas tiene a la cinta argentina Zama y la colombiana Pájaros de verano, que empatan con nueve postulaciones, incluyendo las categorías principales, mientras que les sigue el largometraje mexicano de Alonso Ruizpalacios y protagonizado por Gael García Bernal, Museo, con seis nominaciones, incluyendo mejor película, director y actor.

Ricardo hace un balance de la consolidación de un certamen que tuvo por atino involucrar a toda la sociedad cinematográfica de Iberoamérica. También habla sobre el peso del cine mexicano en la región y el involucramiento de las plataformas streaming.

Estamos a unas semanas de que se entreguen los Premios Fénix. La lista de nominados es rica en propuestas muy originales.

Estamos con los pelos de punta por lo que se viene. Para nosotros es la gran oportunidad de reunir a todos esos profesionales del cine, crear un espacio de encuentro y también de reflexión. Los premios generan otro tipo de cosas que quizás nos son tan aparentes pero sí vitales para la industria: que la gente se conozca, que pueda generar redes de trabajo, vínculos con otras cinematografías. De esa forma se enriquece este oficio.

Museo (Alonso Ruizpalacios), por ejemplo, que es la cinta mexicana con varias nominaciones, goza de una gran calidad y tiene un talento brutal detrás. Pero eso habla de que hay otras películas que también vienen con un empuje muy fuerte. Tenemos cintas de Argentina, una muy importante de Paraguay (Las elegidas), por supuesto de México, una brasileña y una de república dominicana, por ejemplo. Me parece vital abrir el juego a otros países.

—¿Cuál es el balance a cinco años? ¿Los Premios Fénix son ya un certamen capaz de hacer tendencia en la industria en América Latina?

Hablar de lo que hemos alcanzado resulta bastante subjetivo si yo lo digo, pero sí puedo hablar sobre mediciones más objetivas, como la cantidad de gente que tiene la posibilidad de exhibir su trabajo. hoy en día, dentro de la industria, no sólo en la industria mexicana sino la iberoamericana, cómo empiezan a sonar estos premios, si les importa (a los cineastas), si para ellos es motivo de alegría o preocupación estar en ellos, para nosotros empiezan a ser indicadores. De la misma forma que hay una gran parte de la industria extranjera, es decir, no de la iberoamericana, que también empieza a levantar la oreja, sabe lo que estos premios tienen detrás y conocen el prestigio que están generando.

—¿La industria cinematográfica mexicana es mascarón de proa del ejercicio del séptimo arte en la región? ¿Es un cine influyente?

Este cine tiene un empuje brutal en todos los sentidos. Tiene fuerza, niveles de producción impresionantes y una gran cantidad de profesionales que han amaestrado el oficio a un nivel muy alto y a quienes incluso se llevan a otros países para participar en sus producciones. Tenemos absolutamente todo.

Sí creo que éste (el mexicano) es uno de los cines más vibrantes que hay en el mundo y está ofreciendo nuevas caras todo el tiempo. Ahí están los festivales y las premiaciones alrededor del mundo. El tipo de ruido que nuestras películas generan en otros espacios es realmente grande. Entonces sí podemos hablar sobre una punta de lanza. Lo único que falta es que se pueda tener un público más grande.

—¿Las plataformas streaming, ahora como productoras de cintas de competencia, pueden ser la solución para acercar estas historias a más público?

Definitivamente. Por ejemplo, para los Premios Fénix contemplamos cerca de 800 largometrajes de ficción y documental, sin tomar en cuenta a las series. De esas 800 producciones de toda Iberoamérica, ¿cuántas podremos ver en el cine, o simplemente ver? En un año tendríamos que ver algo así como 2.3 películas por día para cubrir la cantidad de películas que se están haciendo.

Obviamente es precioso ver el cine en una sala, donde también hay un espacio de convivencia social interesante, pero lo que estas plataformas están haciendo aporta en términos de accesibilidad para un cine que pasa desapercibido para mucha gente. Con la cantidad de suscriptores anuales que ellos tienen es darle una segunda o tercera vida a una película que quizás en su primera vida no duró ni una semana, no pudo llegar a cartelera y no tuvo resonancia en los festivales, pero es una joya, porque a los festivales no llegan cosas que no son relevantes.

—En ese tenor, ¿consideras que instituciones como el Festival de Cannes y la Academia de Hollywood tengan que flexibilizar sus criterios de premiación?

No lo sé. Por extraño que parezca, ya que Netflix es nuestro patrocinador, nosotros solamente hemos contemplado cintas que han sido exhibidas en proyecciones. Eso no quiere decir que luego puedan llegar a plataformas. Es sólo que para poder ser elegibles tienen que haber sido proyectadas en festivales, en proyecciones comerciales, en eventos culturales; porque es la oportunidad de que te asegures de que tuvieron un estreno. Para nosotros tiene que ver con cosas prácticas: poder marcar cuándo fue el estreno, la primera vez que se exhibió públicamente.

En cuanto a Cannes y la Academia, son cosas que van a tener que ir moldeando de un lado y del otro. Por ejemplo, Roma (Alfonso Cuarón) finalmente se estrenó en Venecia, ha pasado por otros festivales y se va a estrenar en Netflix. El punto, en el caso de Cannes, es que los exhibidores franceses exigían que la película no se estrenara en un lapso de dos o tres años en ninguna otra plataforma hasta no pasar por cines comerciales. Considero que hay reglas que ya no pertenecen a estos tiempos. También tiene que ver con la cantidad de producciones de hoy en día.

Ahora, una película que se estrenó en Cannes, a los tres meses ya no va a tener tanta oportunidad porque después vienen las (películas) de Venecia, las de Locarno, las comerciales, las de Morelia y las de Toronto... cada vez hay cosas nuevas que se van ganando el espacio y van dejando atrás a los otros. Los ritmos han cambiado, los tiempos se han ido acortando y acelerando. Es vertiginoso pero a la vez nos está exigiendo ciertos cambios. Cannes quizás tenga que replantear no exigir esos tres años porque para los productores o distribuidores ya no es rentable. Antes la gente tomaba hasta 10 años para hacer una película. Ahora gente como Pablo Larraín hace a veces dos películas por año y de alta calidad.

[email protected]