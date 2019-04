La exitosa serie de televisión "Game of Thrones" está a punto de llegar a su fin y el compositor Ramin Djawadi es una de las pocas personas que sabe qué sucederá.

Tal es el secreto alrededor de la temporada final que Djawadi ni siquiera ha tocado la música para su esposa antes del estreno de la temporada 8 en HBO, el próximo 14 de abril.

"Lo vi solo y me sorprendió lo que pasa", dijo Djawadi a Reuters Televisión. "Inmediatamente pensé 'cómo voy a pintar esto musicalmente y qué voy a hacer con mi música' sabiendo que esto se termina para mí", agregó.

El compositor germano-iraní hizo la música de las siete temporadas anteriores de la fantasía medieval sobre familias enfrentadas, dragones y zombies en el reino ficticio de Westeros.

Usando violonchelos para anclar la música, Djawadi, de 44 años, escribió los temas musicales para docenas de personajes diferentes, así como para las familias rivales.

"Me gustó el tono del violonchelo, la gama del violonchelo. Puede tocarse muy bajo y este programa es básicamente un programa oscuro, sentí que era un gran instrumento melódico para eso", contó.

Las flautas fueron prohibidas y el piano sólo hizo su aparición en la final de la temporada 6 con el inquietante tema "Light of the Seven", cuando la reina Cersei planea en silencio una venganza masiva.

Djawadi, quien ganó un Emmy en 2015 por su trabajo en "Game of Thrones", dijo que cree que será muy duro despedirse de estos temas, del programa y su música.