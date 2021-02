Para explicar el amor nada puede decirse con justeza. De poco vale buscarle fundamento. Aparece sigiloso como un gato, un virus o un espía y al principio no pasa nada. El cuerpo es el mismo de siempre y los días se suceden, cómodos, iguales hasta que de pronto un nombre, una imagen o una esperanza de quién sabe qué-se aloja en el espíritu. No se sale. No se dice, todavía no estorba. Aún no es demasiado tarde. Sin embargo, poco tiempo faltará para reconocer que nos mintieron y el amor no es la paz. Troya ardiendo, las flechas de Cupido, puntiagudas (que lastiman, pero también paralizan de dicha).

Para el amor es inútil toda ideología. Definirlo es sin duda una tontería, pero se convierte en mil razones porque el corazón es loco. No hay músculo que no lo piense, ni parte del cuerpo que no lo sienta. Se aloja en cualquier lado y quiere habitarlo todo. Vivir en otro mundo. Comer de las ideas en un puro acto de fe que nada necesita. Mucho menos del tiempo o la verdad de los hechos. Hasta que crees a pie juntillas lo de “el amor es ciego”… y seguro perderás la vista si no lo estás mirando.

Piénselo, lector querido, ya pasó el día señalado y es lunes otra vez. El amor está en las historias que nos han contado toda nuestra vida. Desde la más tierna infancia. Nos enseñaron a asistir, emocionados y atentos, a la suerte de Blancanieves, con la esperanza de que, superando todo obstáculo -madrastras, brujas, manzanas envenenadas y siete enanos celosos-, príncipe y princesa se encuentren para ya no estar tristes nunca más. (Y que la última página de toda historia termine en: “Y vivieron felices para siempre” y jamás averiguar si el príncipe de Cenicienta roncaba o si la Bella Durmiente lo perdió todo por culpa de su mal aliento)

Siglos y otras escrituras citadinas, pueblerinas, mexicanas y extranjeras han pasado, pero corazón, razón, palabra y sentimiento, siguieron y siguen en lo mismo: Dante paseó por el infierno nada más para llegar hasta Beatriz, el joven Werther convirtió todos los cielos nublados en el más puro espejo de su corazón hecho pedazos, Ana Karenina se tiró a las vías del tren antes de dejar de amar lo equivocado y Amaranta Buendía puso su mano en la estufa nada más para no olvidar que, en alguna fecha, alguien le había quemado el alma para siempre.

Si algo tiene el amor es santo y seña: su mes febrero, su día el 14 y su patrono Valentín. La historia, según cuenta el santoral, fue más bien triste. Convencido de que debía esparcir la palabra de Cristo, ejercía su oficio en Roma y lo que más le importaba, viviendo en tan pagana época era convencer a los incrédulos sobre la existencia de un Dios verdadero. El emperador Claudio II había decidido prohibir la celebración de matrimonios, porque en su opinión los solteros sin familia eran mejores soldados que los casados, ya que tenían menos ataduras y distracciones. Valentín desoyó sus órdenes y celebraba bodas en secreto. Un mal día fue descubierto. La suerte estaba echada y ni Dios pudo sacar a Valentín de su cautiverio. Mucho menos impedir el juicio y el castigo: Valentín fue martirizado y ejecutado el 14 de febrero del año 270.

Ya muy clara la razón de la existencia del Día del Amor, lector querido, no queda más que acudir a la poesía, otra cuestión divina. Un eficaz consuelo leer los amorosos que callan, de Sabines; Villaurrutia en sus décimas, amorosas y lúgubres; Manuel Acuña anunciado su no correspondido amor antes de muerto, la poesía de Alí Chumacero concentrada, habitada por la liturgia, el erotismo y el brillo secreto de sus versos; la sangre devota de Ramón López Velarde, la Cleopatra de Díaz Mirón, los poemas de Tomás Segovia, los versos sin tapujos de Salvador Novo y las muchas lecciones de Eduardo Lizalde, donde imparte cátedra escribiendo: “Nada de que el sexo/ sólo con amor es sexo./ El sexo es siempre amor,/ nunca el amor es sexo./ El amor no es amor,/el sexo es el amor./ No hay sexo sin amor/ pero hay amor sin sexo, y no lo es./ Todo amor sin sexo es corruptible”.

¿El amor? Seguirá siendo pasajero de toda travesía y viajando de polizón en muchas naves. Protagonista de aforismos y frases definitivas como las de Ovidio “el amor es un niño cruel y a menudo experimenté sus rebeldías”; San Agustín: “es una locura amar a menos que se ame con locura”; las de Saint Exupery con su Principito y hasta las de John Lennon que con sabiduría musical nos cantó que todo lo que necesitamos es amor.

Mucha letra y harta rima pero piense usted, lector querido, que San Valentín ya pasó. Quizá el próximo 14 febrero ya se habrá deshecho de la maldición de rosas, corbatas y ositos de peluche, ya no viviremos con distancia ni a merced de los semáforos y habremos aceptado la única verdad: para el amor no hay remedio.