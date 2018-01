Tras firmar el manifiesto de 100 mujeres francesas que criticaban los supuestos excesos del movimiento #MeToo en Estados Unidos, la actriz Catherine Deneuve ha publicado en Libération una carta en que precisa que el acoso no es tolerable; y se deslinda de los racistas y machistas que quisieron ver en su adhesión al manifiesto un respaldo al acoso y a la violencia sexual contra las mujeres.

La aclaración de Deneuve llega muy a tiempo para contribuir a aclarar los términos de un manifiesto que, por premura o dificultad en los acuerdos, carece de matices y confunde la mezcla de “galantería”, acoso y “libertad sexual”. En efecto, al defender “el derecho a importunar”, el manifiesto francés borra los límites entre un acercamiento en plan de “ligue” en un lugar donde esto puede ser aceptable y ese mismo acto en el ámbito laboral, donde es intolerable. Como ha escrito Laura Kipnis en The Guardian, pretender darle a los hombres el “derecho” a “molestar” a las mujeres, es olvidar que éstas tuvieron que luchar hasta por sus derechos civiles y que las relaciones entre los sexos están enmarcadas estructuralmente en un sistema de relaciones desiguales de poder, donde ya bastantes “derechos” se arrogan los hombres sobre las mujeres y sus cuerpos.

El manifiesto ha tenido repercusiones en Francia, donde ya lo han criticado voces feministas que, entre otros puntos, han señalado la prevalencia del acoso y los daños que conlleva en el trabajo en particular. En efecto, aun cuando la ley europea advierta contra cualquier conducta de índole sexual que sea “indeseada, irrazonable u ofensiva para la persona que es objeto de ella” o que afecte la igualdad de trato, el acoso daña a obreras, empleadas, funcionarias, y no sólo a ellas desde luego.

En México diversas voces han retomado la crítica o defensa del manifiesto o de algunos de sus aspectos, no siempre con las precisiones necesarias e incluso con una reivindicación, a mi parecer, desafortunada, de una indefinida “libertad sexual”. Se entiende que, en cualquier país, se señale el riesgo de caer en el puritanismo, sobre todo cuando éste existe en ciertos sectores de Estados Unidos, donde por ejemplo el vicepresidente Pence ha dicho que no puede cenar solo con una mujer que no sea su esposa. Sin embargo, ni en Francia, ni en Estados Unidos ni en México es atinado plantear este riesgo en abstracto cuando la realidad más común para las mujeres es el acoso en el trabajo y la escuela (en México, hasta en la calle), y cuando la violencia sexual daña a millones de niñas y mujeres. El puritanismo es uno de los polos en que se encasilla la sexualidad femenina bajo una etiqueta constrictiva -aquí, la “peligrosidad”-; el otro, es el del machismo que la subordina al deseo masculino, siempre justificado bajo el pretexto de que a todas las mujeres les gusta que se les vea y trate como “objeto del deseo”. Y ésta es la visión predominante en nuestro país.

En México, esta discusión no es productiva si no la damos en el contexto en que vive la mayoría de las mujeres. Una cosa es un “ligue” en un bar, y aún ahí el intento de seducción “insistente” se convierte en acoso. Otra cosa es el acoso, en el trabajo o en la calle, sutil o grosero, o la violencia sexual que, como bien señala María Guadalupe en La izquierda Diario, envenenan la vida de miles de mujeres mexiquenses. Defender el uso femenino del “capital erótico” en este contexto me parece caer en miopía elitista e incluso en la reivindicación de cierta femineidad tradicional. ¿Vamos a reciclar el estereotipo de que la mujer de éxito se lo debe a “sus encantos”?

Si algo positivo tiene el manifiesto francés es plantear que no todas las mujeres estamos condenadas a ser víctimas pasivas ante el acoso: muchas podemos defendernos. Pero éste no es el caso de la mayoría: el sistema patriarcal promueve aún la subordinación, y la fantasía de la “seducción” se sigue usando para velar (y negar) el acoso y la violencia sexual. El debate requiere de precisiones y matices, sí. El acoso, en cualquier caso, es injustificable.