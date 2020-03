El Hombre Invisible, de Universal Studios, alcanzó la cima de la taquilla en Estados Unidos y Canadá después de su estreno el fin de semana con 29 millones de dólares recaudados.

El 'thriller' dirigido por Leigh Whannell y protagonizado por Elisabeth Moss ha sido elogiado por la crítica y el público. Tuvo un costo de 7 millones de dólares, sin incluir gastos en marketing, por lo que ya es un éxito financiero para Universal.

En su lanzamiento en el extranjero, El Hombre Invisible ha recaudado 20.2 millones de dólares en 47 territorios, lo que acrecienta el dinero ganado a 49.2 millones.

El filme, que también fue escrito por Whannell, es una versión moderna de la novela de H.G. Wells. Moss ha sido ampliamente alabada por su actuación como Cecilia Kass, una mujer acosada por su violento exnovio (Oliver Jackson-Cohen). Cuando él se suicida, ella tiene que demostrar su cordura y que alguien la está acosando, alguien a quien nadie puede ver.

"Leigh Whannell tuvo una visión increíblemente genial. Nos permitió ampliar la audiencia y crear una historia realmente interesante", dijo Jim Orr, presidente de distribución en Estados Unidos de Universal.

Sonic the Hedgehog, de Paramount, cayó al segundo puesto en la taquilla después de dos semanas consecutivas en la cima. La película, considerada para un público familiar, ganó 16 millones de dólares en su tercer fin de semana en las salas, aumentando su recaudación local a 128 millones.

Sonic ha sido también un éxito de taquilla a nivel mundial, con 137.2 millones obtenidos en el extranjero para completar 265 millones de dólares.

The Call of the Wild, protagonizada por Harrison Ford y basada en la novela homónima escrita por Jack London, quedó en tercer lugar con 13.2 millones en boleterías. Después de dos semanas en los cines, la película ha ganado 45.9 millones en Norteamérica y 79.3 millones en el mundo. Sin embargo, costó 125 millones y aún podría generarle pérdidas a 20th Century Studios.