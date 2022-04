Rumbo al Día de las Niñas en las TIC

El Franz Mayer será la sede del evento Girls in ICT

Si las mujeres no pueden acceder a Internet y no se sienten seguras en línea, no pueden desarrollar las habilidades digitales necesarias y participar en espacios digitales, lo que reduce sus oportunidades de seguir carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), dice Emelyn Medina, coordinadora de Girls in ICT México, iniciativa que pugna por más mujeres en la ciencia, la tecnología y la innovación.