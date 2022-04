A DOS AÑOS DE SU DECESO

El Colegio Nacional rendirá homenaje luctuoso a Guillermo Soberón

“Cuando el Dr. Carpizo me propuso para la Junta de Gobierno de la UNAM, en el Consejo Universitario me presentaron y surgió un tema conmigo, dijeron ´ese doctor tiene un problema, es soberonista´, desde entonces yo he sido muy afecto a que me llamen así, acepto ese título porque siempre defenderé los principios por los que trabajó Soberón”, dice Adolfo Martínez Palomo a El Economista.