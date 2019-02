El nombre de Yalitza Aparicio, protagonista de Roma, provocó un desencuentro alrededor del Premio Ariel que organiza La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) debido a Fake News.

Según Rossana Barro, Coordinadora de la Atención Especial a Invitados en el Festival Internacional de Cine de Morelia, un grupo de actrices no quieren a Yalitza en la categoría de Mejor Actriz.

“Me enteré qué hay un chat de actrices mexicanas que se están organizando para pedir a la Academia que Yalitza Aparicio no sea considerada para la terna de Mejor Actriz del Ariel. Es lo más mediocre, patético y vil que he escuchado. No diré más”.

— Rossana Barro (@LaBarro) 11 de febrero de 2019

De inmediato, el comentario provocó pólemica en redes sociales ante un escenario de discriminación que fue creciendo y desvirtuándose a lo largo del día hasta llegar a lo absurdo.

“El tuit denunciando la existencia de un chat de actrices debió salir acompañado por los argumentos que las compañeras tienen para pedir la reubicación de la debutante como Revelación. La manera como brotó solo alimenta el odio y le crea un conflicto a la Academia que no necesita”, escribió el cineasta Julián Hernández.

— Julián Hernández (@JULIANHERPER) 12 de febrero de 2019

Pero era demasiado tarde, usuarios de redes sociales atacaron a la Academia, al Premio Ariel y se comenzaron a distribuir nombres de actrices de manera irresponsable junto a Fake News y diferentes teorías de complots y boicots inexistentes.

El chat existe pero no para hablar de Yalitza, lo que algunas actrices argumentan, no solo en este caso, sino en cualquier otro en que se haya nominado a un no-Actor, son las herramientas con las que construyen el personaje; es decir, Yalitza sería nominada en Revelación y no como mejor actriz.

La cineasta María José Cuevas confirmó la existencia del chat y señaló: “No creo que la @AcademiaCineMx haga caso de tal aberración que parte de la ignorancia y de la envidia. Que feo que exista tanta doble moral entre los colegas. ¿A que le tienen miedo?”.

— María José Cuevas (@mariajosecuevas) 12 de febrero de 2019

El actor Héctor Suárez Gomís opinó: “De ser verdad, es un acto lleno de rabia y envidia. Quienes estén detrás de esto sólo demuestran lo podridas que están. ¿De verdad es tan difícil sentirte orgulloso del éxito de otro mexicano? ¡Qué pena!”.

— Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis) 11 de febrero de 2019

Ernesto Contreras, presidente de la AMACC, sostuvo a El Economista que no estaba enterado de nada. “Nadie me ha comentado nada directamente, no sé nada”.

Tras los rumores y publicación de manera irresponsable de algunos nombres, Regina Orozco rechazó estar en el famoso chat de actrices.

“Para mi Yalitza Aparicio se merece todos los premios que le den. Respeto las opiniones de cada una de mis compañeras. Los premios son un reconocimiento y que mejor que los gane una mexicana”.

— Regina Orozco (@ReginaOrozco) 12 de febrero de 2019

En la historia reciente del Ariel, “No actores” ya ganaron un premio en La Jaula de Oro. La historia de los Arieles siempre ha estado rodeada de pólemica, discusiones sobre los nominados y premios.