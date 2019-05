La noche de este lunes, la primera edición del encuentro internacional What Design Can Do Mexico City arrancó con un acto de inauguración por demás apoteósico en el Palacio de Bellas Artes.

Para el lanzamiento de este encuentro estuvieron presentes Marcelo Ebrard, secretario de Gobernación; Alejandra Frausto, secretaria de Cultura federal, y Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como Richard Van Der Laken, fundador de la plataforma internacional, y Javier López Casarín, presidente de la Fundación Reinventando México y principal responsable de arribo de este encuentro de mentes creativas al país.

Fue una noche para mostrar al público una parte de todo aquello que podrá aprender, experimentar y enriquecer durante los días 7 y 8 de mayo en el Frontón México. También fue un momento para mostrar a grandes rasgos las posibilidades de alcance del diseño como herramienta de cambios en todos los sentidos, desde sociales hasta ambientales, al mismo tiempo que fue una oportunidad para las expresiones públicas en favor de la justicia, de la equidad de género, en contra de los muros y de la segregación.

La secretaria de Cultura fue la encargada de abrir el extenso número de participaciones al micrófono. “Este país se está transformando. La transformación de un país siempre ha ido de la mano de una transformación cultural, de esa posibilidad de cambiar la realidad a través de la cultura. Si hay un elemento que tiene arraigo y fuerza en nuestro país, a través de cómo se ha ido imaginando desde los tiempos prehispánicos, y cómo se ha ido reinterpretando, es justamente en la imaginación que se plasma en el diseño”, reconoció.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Marcelo Ebrard, destacó el valor de What Design Can Do Mexico City como un evento en el que se podía pensar en el diseño como un elemento transformador. “Pensé que podía ser una gran oportunidad a la que podíamos aportar muchísimo para la cultura global, para la civilización que estamos construyendo. Les dije en Ámsterdam en 2017 que si iban a México nunca lo iban a olvidar, que les faltaban nuestras ideas y a nosotros nos faltaba escucharlos a ustedes. Tienen en común con nosotros que quieren transformarlo todo. Mi aspiración es que este no sea un evento, sino que, a partir de hoy, tengamos una red nueva (…). Estoy seguro de que, cuando termine este evento, todos van a decir lo mismo que nosotros pensamos en 2017: este va a ser el mejor What Design Can Do”, expresó.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, agradeció la elección de esta ciudad como parte del circuito de cinco urbes en las que el proyecto se presenta de lleno (el resto son Sao Paulo, Nairobi, Delhi y Ámsterdam).

“Tenemos que sentirnos orgullosos de la Ciudad de México”, señaló la funcionaria. “Esta ciudad es rica en cultura, en tradiciones, es milenaria pero, al mismo tiempo, tiene el arte moderno y contemporáneo a flor de piel; tiene grandes diseñadores en diversas áreas del conocimiento: el científico, el culinario, en los textiles. Hay una creatividad que brota en cada calle de la ciudad (…). Es la creatividad y el conocimiento lo que nos va a llevar a una ciudad más sustentable, con mejor movilidad, equitativa y de derechos”.

Las tantas posibilidades del diseño

Entre los invitados a la inauguración, que también son protagonistas del programa de actividades, estuvieron la reconocida chef mexicana Elena Reygadas, creadora del restaurante Rosetta, considerado en la lista de los 50 mejores en América Latina e impulsora de la producción de vegetales frescos, cosechados en chinampas, en Xochimilco, que no requieren ningún tipo de refrigeración y han transformado los sabores de su restaurante.

También la periodista y columnista británica, Alice Rawsthorn, una autoridad en la materia, responsable de artículos sobre diseño en el International New York Times y columnista en el mismo rubro para Frieze, además de haber sido directora del Design Museum de Londres entre 2001 y 2006. Lo mismo que la diseñadora Carla Fernández, quien, a través del proyecto Taller Flora ha ayudado no solo a preservar sino a revitalizar la tradición textil artesanal en México a través de la creación de diseños innovadores trabajados de la mano con artesanas indígenas.

De igual manera se presentó el compositor e inventor holandés, Steye Hallema, quien, con ayuda del público, pudo concretar el performance Smartphone Orchestra, un concierto colectivo emitido por los teléfonos celulares sincronizados por una conexión wifi de todos los presentes. Fue un número por demás celebrado por los presentes.

Rockstars en Bellas Artes

El arquitecto activista británico, Cameron Sinclair, cofundador de Arquitectura para la Humanidad, también fue aplaudido con sus innovadoras propuestas enfocadas en la vivienda y sus posibilidades, principalmente por su injerencia en la construcción de casas en campos de refugiados en todo el mundo, pero también por sus ideas en favor de la activación económica de pueblos tan desfavorecidos como los nómadas en Mongolia, para quienes ha diseñado un proyecto a través de la plataforma Airbnb que les permite generar ingresos con los que una noche de estancia equivale a semanas de vida para las familias de esta población asiática.

Otro de los más ovacionados fue Thierry Guetta, mejor conocido como Mr. Brainwash, artista contemporáneo y pop francés, reconocido por su trabajo para figuras públicas como Madonna, Pelé, Michelle Obama o el Papa Francisco, así como por haber trabajado para marcas como Coca-Cola, y protagonista del documental Exit Through the Gift Shop, dirigido por Banksy y nominado al Oscar en 2011 por Mejor documental.

Por último, en la presentación más sorpresiva y celebrada, la activista rusa Nadya Tolokonnikova, enfundada en un pasamontañas, prefirió dejar a un lado lo protocolario y se subió al escenario para tocar junto con la agrupación Pussy Riot en un número que se aprovechó para levantar una elevar una serie de demandas en contra de la violencia de género: “Ni una menos”, “Vivas nos queremos”.

Así, con la gente de pie ante el performance de la agrupación activista, cerró la noche que dio pie a la primera edición de What Design Can Do Mexico City que este martes tendrá actividades en el Frontón México.

Para conocer el programa de actividades que ofrecerá el encuentro este martes 8 y miércoles 9 de mayo, consultar la página whatdesigncando.com.