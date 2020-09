El Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli, que este año debió llegar a su séptima edición, se ha caracterizado no solo por el pool de invitados de renombre que año con año se congregan en la Ciudad de México para conversar sí, sobre arquitectura y urbanismo, pero también de las adyacencias de una urbe, sus problemáticas, afrontas y posibles soluciones, así como sus posibilidades de cara al futuro.

La edición de este año del festival, que suele tomar las calles de la ciudad con sus arquitecturas efímeras, estaba prevista para llevarse a cabo del 20 al 23 de marzo, con el tema regente: Ciudad (in)sostenible, para indagar sobre el rol de la arquitectura dentro de la búsqueda de soluciones para la crisis climática; sin embargo, la irrupción de la emergencia sanitaria global por la propagación del virus SARS-CoV-2 coartó toda posibilidad de un encuentro esencialmente presencial que contaría con invitados como el arquitecto chino Wang Shu (Pritzker, 2012), la crítica de arte Anatxu Zabalbeascoa, la edificadora mexicana Frida Escobedo o la diseñadora gráfica Irma Bloom.

El imprevisto obligó a la organización a reapostar por la posibilidad de un festival presencial entre el 5 y el 7 de septiembre. No obstante, el panorama epidemiológico no dio tregua y el encuentro físico fue reconsiderado para marzo del próximo año. Sin embargo, no quedará un vacío este año, toda vez que el próximo 7 de septiembre se llevará a cabo el maratón Mextrópoli #EnLínea, con una oferta de cinco horas de contenidos.

“Tendremos un maratón digital, una concentración de ideas de expertos de distintas partes del mundo, donde, entre otras cosas, nos respondemos a la pregunta de cómo cambiarán nuestros espacios públicos y privados después de esta pandemia, si sabemos cómo cambiarán y si cambiarán o no, porque lo desconocemos. También retomaremos el tema de Ciudad (in)sostenible, porque si antes hablábamos de una crisis climática, de crisis económicas y sociales, este apuro sanitario se suma a lo que nos afecta como ciudadanos, a los que vivimos sobre todo en las ciudades”, declara Andrea Griborio, directora de Mextrópoli y la revista Arquine.

Los destacados

En este encuentro digital tomarán parte más de 45 invitados de 17 países, algunos ya considerados para la edición presencial, como Frida Escobedo, el arquitecto Iñaki Alday, Luis Zambrano, autor del libro Planeta insostenible o el artista Gabriel Orozco. A estos se sumarán nombres como el del exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, o el renombrado arquitecto británico David Chipperfield.

Algunas de las exposiciones que estaban planeadas para inaugurarse en marzo pasado se atienen a los calendarios de los recintos que las albergan, mismo que han reabierto sus puertas bajo protocolos de distancia y asepsia, como es el caso del Museo Franz Mayer, con la muestra “El otro”, de Frida Escobedo, y del Laboratorio Arte Alameda, que da cabida a la muestra “Reflexiones”, del artista español Antoni Arola.

[email protected]