El Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) no va a desaparecer. Así lo garantizó la tarde del jueves el diputado y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Mario Delgado, durante la reunión con la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados e integrantes de la comunidad artística y cultural, a propósito de la discusión pública que motivó la iniciativa con proyecto de decreto para reformar y derogar diversas disposiciones de 14 leyes, entre ellas, la Ley Federal de Cinematografía, en aquellos párrafos que dictaminan la formación y operación del Fidecine, presentada por el grupo parlamentario a la Comisión Permanente el martes pasado.

En la reunión, además, se encontraban el diputado Sergio Mayer Bretón, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, María Novaro, directora del Imcine, y el director de cine Guillermo del Toro.

Ahí, Delgado dijo que el Fidecine: “está claro que es un fideicomiso que tiene una grandísima importancia y una gran utilidad (…) no vamos a actuar de manera irresponsable, estamos ayudándole al gobierno a que tenga los recursos necesarios para enfrentar la emergencia y que no endeude al país. Vamos a ser muy responsables y vamos a ser muy sensibles. Con esta iniciativa estamos haciendo un proceso de revisión de más de 44 fideicomisos. Los que no tengan defensa se van a ir. Los que tienen opacidad, no tienen utilidad y representaban otro tipo de intereses, se van a tener que ir. Aquellos que no, como el de ustedes, tienen que salir fortalecidos. (…) Que no por la mala fama de unos fideicomisos se generalice y se piense que todos son iguales”.

En ese sentido compartió en la víspera que sostuvo una conversación con la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero para homologar las acciones entre diputados y la dependencia federal para el mantenimiento de lo comprometido por los fideicomisos, como lo anunció de manera pública María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), el martes. Aseguró que la coyuntura se va a aprovechar para potenciar los beneficios del Fidecine y hacerlos más evidentes.

“Entiendan un poco cómo es el proceso legislativo. Una iniciativa no quiere decir que se vuelva ley al otro día. Tiene un proceso largo de discusión. Está claro que en el caso del Fidecine tenemos que mantenerlo y, al contrario, buscar la manera de impulsarlo”, admitió.

Por su parte, el cineasta Guillermo del Toro aseguró que una de las problemáticas en el asunto es la comunicación entre las partes.

“Lo que todo esto provocó es la ruptura en la comunicación. Lo que queda claro es no solo la importancia que tiene el cine mexicano a nivel mundial, que ha costado repuntar con los recursos que existen y lo hacen muy difícil. Es importantísimo que haya claridad, que demandemos claridad, que se nos consulte puntualmente, que haya transparencia con lo que se diga a puerta cerrada o en el foro abierto con la autoridad del Imcine, que haya tenido un diálogo anterior y que se sostenga”.

