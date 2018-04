El Vigilante es una farsa disfrazada de thriller donde el suspenso y la violencia acechan en cada momento a los trabajadores de una construcción que termina siendo parte de una pesadilla nocturna.

La ópera prima de Diego de Ros ganó Mejor Película y Mejor Actor en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia donde superó a varias favoritas como La Región Salvaje de Amat Escalante.

En entrevista, Diego Ros habla de su valiosa y arriesgada película que por fin puede verse en algunas salas de cine de CDMX.

“El guión cambio mucho, pero lo único que no fue el personaje principal y la construcción porque tenía claro que quería crear un microcosmos o burbuja… en un personaje más, pero nunca pensé en que sería tan imponente”.

La primera idea del director fue la camioneta abandonada y lo que sucedía con estos dos vigilantes pero: “Fui probando cosas en el guión porque no me convencía hasta que puede alcanzar el tono que es una farsa con situaciones dramáticas pero la estructura es como una comedia de situaciones donde le pasan cosas al personaje principal que no puede controlar y que cada vez son más fuertes y graves”, dijo.

Salvador trabaja como vigilante nocturno en una construcción de la que Chava no puede salir por cosas inexplicables.

“La película ha provocado muchas reacciones. Algunos creen que es un thriller y les generan expectativas que no se completan y se sienten traicionados. Pero lo que yo quise hacer era una película distinta que mezcla diferentes géneros. Yo la veo como un bicho raro: La amas o la odias”, explicó el director Diego Ros.

El Vigilante se estrenó en pocas salas de cine en México como Cinépolis, Cineteca Nacional y algunas más.

“Es un estreno pequeño y todo lo que le ha pasado a la película ha sido ganancia para mí, sabía que apostábamos por algo que podía fracasar pero le han pasado cosas muy buenas y ahora sólo espero que la gente vaya, la vea y le dé una oportunidad”.

¿Quién es?

Antes de trabajar como realizador, Diego sostuvo una larga carrera como editor y post productor en una variedad de proyectos, desde telenovelas y comerciales para TV hasta cine independiente y corto documental.

El Vigilante es su ópera prima y fue poyada por el Instituto Mexicano de Cinematografía, ha sido galardonada con los premios de Mejor Película y Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Morelia y más recientemente con el premio de Mejor Película Internacional en el Festival de Cine de Los Ángeles.

