Por iniciativa del actor y cineasta Diego Luna, junto con un grupo multidisciplinario de profesionales, el proyecto El Día Después nació en junio de 2018 para instar a la reflexión a una sociedad entonces polarizada por el ambiente electoral. Entonces la prioridad del proyecto era llamar a la población a asumir una responsabilidad democrática que no debía ejercerse solamente un día cada seis años, sino que debía refrendarse el día siguiente de los comicios y el resto de los días. Entonces, el mensaje, a través de sus varias plataformas, alcanzó a 10 millones de ciudadanos.

Ahora, a poco menos de un año y aprovechando la inercia de la iniciativa, El Día Después, ahora como asociación civil, inicia una segunda etapa, ahora como una plataforma para la acción. Así lo anunció este jueves el realizador mexicano, junto con la directora del proyecto, Ixchel Cisneros, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

“Esta herramienta está lista para que la use este país. Más que nunca queda claro que hay que participar, porque pareciera ya imposible seguir viviendo en este nivel de desigualdad, de injusticia, violencia y falta de oportunidades. A cada quien nos preocupa algo específico. Los importante es saber que hay alguien allá afuera que piensa igual que nosotros y se trata de encontrarnos. De eso va esta plataforma”, introdujo Luna para un auditorio lleno.

La directora de El Día Después se sumó a la presentación. Explicó que, a partir del próximo lunes, 6 de mayo, se activará la página eldiadespues.mx, que será un conglomerado de asociaciones civiles, movimientos sociales y demás colectivos y personas defensoras de los derechos humanos en el país, con el objetivo de que toda persona interesada pueda ingresar a esa base de datos, que estará organizada de manera temática, para tomar acción, desde su área de profesión, y donar su tiempo a la causa social que más le interese sin importar su lugar de residencia.

“Cada cierto tiempo vamos a tener un tema el cual será nuestro tema principal durante ciertos meses. Vamos a lanzar una campaña donde les pediríamos a quienes nos estén escuchando o viendo, acciones específicas para conseguir un objetivo. Además, vamos a tener jornadas ciudadanas de acción en las que acudiremos a las universidades, ferias de libro, a los conciertos, no solo a explicarles sobre El Día Después sino a escucharles, porque algo hemos hecho mal como para que en un país con 250 mil personas muertas haya tanta indiferencia. Nos interesa saber por qué la gente se activa cuando hay desastres naturales, pero no cuando ve a una mamá o a un papá buscando a su hija o hijo por todo el país”, explicó.

Agregó que El Día Después tendrá como principal objetivo visibilizar la labor de los diversos movimientos sociales que se han enfrentado por años a la fuerza del Estado y al desprestigio social a pesar del esfuerzo diario en favor de la construcción de un país más justo, para que los ciudadanos que permanecen indiferentes se sumen a las distintas causas. “Consideramos de suma importancia lanzar esta plataforma en este momento”.

Lo que no hemos hecho

En sesión de preguntas y respuestas, Diego Luna puso en manos de la gente el proyecto para su corrección para perfeccionarse. Fue consultado sobre el movimiento #MeToo. Dijo que el mismo está invitando a todos a una reflexión indispensable. “A mí me ha hecho cuestionar sobre mis relaciones más íntimas y lo agradezco muchísimo. Espero que, eventualmente, esto traiga un cambio necesario para que podamos convivir en una sociedad que valore el respeto como lo más importante, la igualdad y la equidad”.

Retomando el tema del proyecto que impulsa, el actor de “Y tu mamá también” se sinceró. “A mí sí me da vergüenza todo lo que no he hecho. De repente es fácil hacer señalamientos, pero es bien difícil verse al espejo. El Día Después te invita a eso, a verte al espejo y reconocer que en ese reflejo están muchos otros. El poder de la ciudadanía está en la unión, está en sus números (…). Pudimos no votar por la misma persona pero hay muchísimos temas en los que, estoy seguro, coincidimos. ¿Por qué no dejar las diferencias a un lado y, por lo pronto, encontrar esas coincidencias y trabajar juntos? Esa es mi esperanza, porque la democracia que se ejerce una vez es muy parca y no estoy dispuesto a vivir la experiencia de democracia con esa falta de acción. Yo quiero ser parte”, enunció y más tarde abogó por un país donde los jóvenes puedan tener más injerencia en la realidad en la que viven.

Por su parte, Ixchel Cisneros proyectó un país en el que “la próxima vez que mataran a un periodista, saliéramos a las calles a manifestarnos, que la próxima vez que agredieran o asesinaran a una persona defensora de los derechos humanos, nos importara”.

Personas desaparecidas

El primer tema coyuntural que El Día Después trabajará será el de Personas Desaparecidas, anunció la directora del proyecto. “Simplemente porque en este país hay más de 40 mil personas desaparecidas. Eso en cualquier otro país sería un escándalo, menos aquí”.

Para introducir a la gente en este tema, se filmó un cortometraje documental que se proyectó en el auditorio y que planean difundir a través de todas las plataformas, tal como se hará con varias piezas documentales breves que tendrán la misma difusión, explicó Diego Luna, “para enriquecer el debate”. Agregó que con estos trabajos esperan contar las historias de los desaparecidos desde otro ángulo, “llegarle a la gente”.

El trabajo fílmico muestra los testimonios de familias de todo el país sobre su lucha por encontrar a sus familiares desaparecidos; también es un recuento de la evolución social de los desaparecidos en México, desde los disidentes políticos desde la década de los años 40, hasta las desapariciones producto de la irrupción del crimen organizado en las últimas décadas o las cuantiosas desapariciones de mujeres en todas las entidades del territorio nacional. Principalmente da voz a las familias que incansablemente buscan a sus familiares, muchas veces, con acciones de desobediencia civil, a manera de respuesta a la indiferencia de los funcionarios públicos, y muestra sus luchas incansables, a pesar del dolor que causa la incertidumbre.

Como colofón, varios de los familiares de personas desaparecidas que fueron invitados a la presentación subieron al escenario para invitar a la sociedad a renunciar a la indiferencia. Ahí fueron representados por María Isabel Cruz Bernal, madre de un policía desaparecido en Culiacán, Sinaloa, en 2017, dijo que “para nosotros la ausencia significa la muerte en vida, un dolor indescriptible y el más terrible que una persona puede expresar. Es una tortura constante. México está pasando por una gran crisis de desapariciones. Somos un país de fosas clandestinas, de violencia y horror al ver que poco se hace. Vivimos en carne propia la tortura de no saber en dónde están nuestros seres queridos. A eso se suma la impotencia que se siente cuando las autoridades no hacen su trabajo. La indiferencia de la sociedad también nos quiebra. Y a pesar de todo, eso no ha logrado detenernos”.

Dijo que si en este país solo se podrá hacer visible la realidad a la que se enfrentan las familias de más de 40 mil desaparecidos a través de una lucha colectiva. Dijo que las autoridades están en deuda con la sociedad y que para saldarla no bastan los discursos sino que “se necesitan procesos que cambien el sentido de justicia que hay en el país”. Reiteró el llamado a toda la sociedad a unirse a su lucha.