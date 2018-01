La artista contemporánea Leslie García dará una charla sobre su trabajo al tiempo que dará una muestra en vivo de sus habilidades creativas relacionadas con el arte electrónico y medios digitales. El evento tendrá lugar este miércoles 10 de enero en las instalaciones de Soma México.

La artista explora el proceso de fusión entre el arte y tecnología, utilizando técnicas como la producción de herramientas virtuales, desarrollo de prototipos electrónicos, producción de audio, diseño de piezas de net.art y códigos visuales generativos, desarrollo de hardware e interfaces biológicas.

Leslie es cofundadora del colectivo de bioarte Interspecifics y miembro del grupo Astrovandalistas. Durante el 2015 - 2016 laboró como Investigadora artística en el departamento de medios de la Universidad Bauhaus en Weimar Alemania. Su trabajo ha formado parte de festivales y muestras colectivas e individuales en espacios como Media Lab Prado, Museo de Arte Reina Sofia, O1SJ, Museum of Latin American Arts, Piksel Festival, Ars Electrónica en México, Public Art Lab de Berlin, NOMAD Center for media reserch, Museum of Contemporany Art in Szczecin, Museum of Latin American Art, Mutek_MX, CTM Berlin y European Congress on Artificial Inteligence York entre otros.

La presentación de Leslie forma parte del programa Los Miércoles de Soma, un proyecto sin fines de lucro que busca generar un espacio de reflexión en torno al arte y a la cultura: “A los fundadores de SOMA les surgió el interés por tener un órgano accesible y pudiera albergar diferentes visiones y puntos de vista en un solo lugar. Son charlas abiertas al público y la idea es que cada miércoles se presente algún docente y exponga su trabajo”, nos dice Laura Cortés, Coordinadora de proyectos de Soma,

“El formato es libre. Y se trata de que el público se sienta en ambiente relajado para sostener una conversación con los ponentes. Y no necesariamente son artistas también tenemos presentaciones de libros, mesas redondas, arquitectos, diseñadores y gente de derechos humanos”, prosiguió Cortes, quien nos comenta que el promedio de asistencia es de alrededor de 100 personas por sesión.

SOMA México

Soma es un espacio académico que buscar estimular el diálogo y la colaboración entre artistas y agentes culturales de diferentes contextos, disciplinas y generaciones. Esta escuela surgió de la iniciativa de un conjunto de artistas contemporáneos, entre ellos Yoshua Okón, que unieron esfuerzos para crear una plataforma multidisciplinaria.

Al respecto, Cortés comentó: “Contamos con dos programas: Uno que dura dos años, impartido a nivel maestría para artistas que deseen continuar discutiendo sus procesos y nuevas tecnologías. Es un programa colaborativo. La calidad es de maestría, pero no somos una maestría. La filosofía de Soma es mantenerse al margen lo que nos permite recibir a gente con diversa formación”.

“En México, los artistas se de desarrollan de maneras diferentes y no todos tienen acceso a una educación universitaria. Así que se hace una convocatoria abierta y lo interesados meten carpeta de trabajo, los entrevistamos y nos dicen por qué les interesa entrar. El otro programa es Soma Summer. Sucede en julio y agosto, es intensivo y es en inglés. Cada año hay una temática que define los cursos que tendrás. Estar año será sustentabilidad”.

Para el miércoles 17 no se presentará ninguna charla, pero habrá una exposición de los recién egresados titulada, El movimiento no está en la pantalla, la cual durará un mes: “Es un ejercicio colectivo, no trabajaron una línea de investigación ni trabajaron con un curador. Todo surgió a partir de las reflexiones que se produjeron durante el programa”, finalizó Cortés.

Si deseas conocer más sobre Soma y sus proyectos, entra a Somamexico.org.

@faustoponce