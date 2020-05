Como resultado de las medidas adoptadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para toda la administración pública federal, este martes 26 de mayo, Sergio López Ayllón, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC (CIDE), dio a conocer a la comunidad estudiantil y docente un recorte del 75% en el gasto operativo y anunció consecuencias para la vida cotidiana de este centro público de enseñanza.

El doctor López Ayllón manifestó buscar un escenario para esta “situación excepcional” que permita garantizar la operación mínima indispensable del CIDE y que se daría prioridad al gasto asociado a los programas docentes y becas. Esta situación ha generado reacciones de preocupación pues como en el caso del CIDE, se encuentran los otros 26 Centros Conacyt y diversas instituciones de investigación, que, dicho sea de paso, serían las encargadas de buscar alternativas científicas frente a la actual crisis ocasionada por el Covid-19.

“Esto ha sido un embate, me preocupa que no nos dan tregua para dedicarnos a trabajar en favor de la crisis actual, no podemos hacer análisis y el trabajo de laboratorio, en lugar de eso, todo el tiempo estamos recibiendo golpes al financiamiento, a la política, declaraciones negativas”, asegura la doctora Alma Maldonado, investigadora del Cinvestav, centro que, por cierto hace unos días anunció el desarrolló de un dispositivo portátil que permite detectar el virus del Covid-19.

Maldonado aseguró que este anuncio ya es de tiempo atrás, pero ahora que ya se está aplicando, y es “grave” pues la operación de los centros va a ser imposible. “Es una medida muy dura, cuando más se necesita la intervención del Estado mexicano para solucionar los problemas que estamos viviendo (... ) Este recorte también llegará al sistema educativo y lo vuelve una situación muy crítica”.

Agregó que el daño a mediano y largo plazo de este “desmantelamiento de instituciones y del aparato científico y tecnológico del país”, podría traer graves consecuencias, por lo que mandó un mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla y a la Secretaría de Hacienda: “Esta preocupación es genuina, es muy desesperanzador ver que se está destruyendo el aparato científico, después del trabajo que ha costado sostenerlo, pues con anterioridad había precariedad, hemos logrado mantener nuestras instituciones con esfuerzo y compromiso, pero esta situación nos pone en incertidumbre”.

Recortes y más recortes

Desde el 3 de mayo de 2019, con el memorándum de austeridad republicana hubo recortes del 30 al 50% en varias partidas presupuestales del capítulo 2000 y 3000 (gastos operativos), esto aunado a un recorte del 12% al presupuesto para ciencia y tecnología.

“Los centros tuvieron que aprender a operar en circunstancias precarias y con muchas limitaciones, incluso hubo despido de personal por honorarios”, platica un miembro de la comunidad científica e investigador de un centro Conacyt, quien prefirió mantener el anonimato.

Con el decreto del 23 de abril, muchos centros quedan prácticamente inhabilitados. “Los directores de los Centros Conacyt en un primer momento se pusieron de acuerdo para negociar una disminución del 30% y al parecer lo habían logrado, esto fue lo que se nos comunicó”, pero aseguró que esto fue tramposo.

“(Dentro de su institución) tuvimos acceso al desglose de todas las partidas presupuestales, hay dos bloques que se llevan la mayor parte del dinero (gastos a terceros y pago de impuestos de nómina), tienen 0% de recorte. Cuando haces la suma de esto, más los demás recortes dan 30%, pero todos los demás conceptos traen recortes del 50 al 75%”, incluye el pago de internet, intendencia, agua y luz eléctrica.

Apenas este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio respuesta a la comunidad académica que protesta por la extinción de los fideicomisos que hacen posible la operación, los proyectos de investigación y las estancias académicas de los estudiantes en los Centros Conacyt: “Están teniendo más presupuesto ahora”, les dijo.

Cronología del recorte a las dependencias de la administración pública federal:

8 de abril: La Secretaría de la Función Pública emitió un comunicado en el que se disminuye 50% el gasto de operación y servicios generales.

13 de abril: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió dos comunicados cancelando cualquier contrato o compromiso de gasto que se pretendiese contraer después del16 de abril,

23 de abril: Se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial que establece medidas de austeridad para toda la administración pública federal, ordenando la reducción de 75% del presupuesto en las partidas de Servicios Generales (capítulo 3000) y Materiales y Suministros (capítulo 2000); y se anuncia una reducción “voluntaria y progresiva” de hasta 25% del salario de los servidores públicos, y asimismo la cancelación de aguinaldos y prestaciones de fin de años para los mandos medios y superiores.

