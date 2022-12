Depresión en invierno ¿Qué podemos hacer?

El trastorno afectivo estacional o depresión invernal tiene esta característica temporal, sin embargo se trata de muchos factores al mismo tiempo, tenemos los biológicos, psicológicos, psicosociales y medioambientales. La depresión en esta época del año tiene los mismos riesgos que un cuadro depresivo mayor, en el que se podría llegar hasta la intención suicida. Esto dependerá mucho de los síntomas para el tipo de manejo, explica el doctor Ángel Alberto Ruiz Chow, médico especialista en psiquiatría de adultos del Centro Médico ABC, quien nos da más información al respecto.

Explica que desde el punto de vista medioambiental, estamos en una temporada donde hay una disminución de la temperatura y la luz a lo largo del día, “eso parece traer algunos cambios emocionales asociados por la mayor presencia de melatonina, esta no se convierte en serotonina y tiene que ver con los ritmos circadianos (cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo de 24 horas. Estos procesos naturales responden, principalmente, a la luz y la oscuridad)”.

Otro factor es la gran presión psicosocial que tenemos de, precisamente cumplir con ciertas expectativas sociales, como regalos, gastos de comida, festivales de fin de año, reuniones, fiestas. “Todo eso finalmente pesa en la economía, aunque en el año no haya habido abundancia económica, tenemos la expectativa en este momento de que deberíamos de cumplir con todos esos compromisos”.

Por la parte biológica, también se consume más alcohol o cigarro, eso nos incrementa síntomas ansiosos y depresivos. En la parte espiritual es un momento de reflexión, de hecho el cierre del año es una invitación a pensar lo que hemos vivido en los últimos meses en nuestra vida y desafortunadamente en muchas ocasiones el balance no es tan bueno.

Todo esto, aunado a síntomas depresivos previos, incrementa la posibilidad de una depresión invernal. Por ello, en este sentido el especialista pide estar atentos a síntomas que nos podrían dar idea de que algo no anda bien.

Dado que es posible anticiparse a la época del año en la que pueden aparecer los síntomas, se pueden evitar cambios graves en el estado de ánimo, apetito y niveles de energía. El tratamiento puede ayudar a prevenir complicaciones, en especial, si el trastorno afectivo estacional se diagnostica y se trata antes de que los síntomas empeoren.

Sintomatología:

“Si se empieza con mayor consumo de alcohol que no necesariamente tiene que ver con las festividades sino que ya se toma como un pretexto, si los hábitos de sueño cambiaron, ya sea dormir mucho o poco en relación con las semanas previas a la temporada invernal, que estés irritable, sin ganas de hacer cosas que antes sí motivaban, si uno comienza con pensamientos donde analizan el mundo sin su presencia, en ocasiones hay planes o ideas suicidas, todo esto debe alertarnos”.

Pero también podemos estar atentos a lo que pasa con nuestros seres cercanos. Ruiz Chow, explica que existen las neuronas en espejo que permiten detectar el estado de ánimo de otra persona y sentir lo que el otro está sintiendo anímicamente, esto nos puede ayudar a orientar a la persona, acercarnos a ellos y pedirle que se acerque a un especialista.

Dijo que tratar de ayudar siendo no profesionales muchas veces puede ser de buena voluntad pero es complicado entrar al tema pues no sabemos qué preguntar, confundimos ideas, nos da miedo cómo abordar el tema, por todo eso, “siempre será mejor un abordaje desde los profesionales, esto no se puede sustituir”.

Opciones:

Lo que sí se puede hacer, dijo, es poner atención en mejorar el sueño (entre 6 y 8 horas), baños de sol, no fumar, no tomar alcohol ni drogas, pues facilitan los estados depresivos, incrementar la actividad física, cuidar la alimentación (aumentar antioxidantes, alimentos que faciliten la digestión) sin embargo, si no existe energía ni motivación para ello, podría ser agresivo para las personas, por eso el especialista reitera la necesidad de atención profesional.

Si se trata de una depresión invernal leve, probablemente con psicoterapia o medidas generales será suficiente, pero cuando es mayor, probablemente se requerirá de tratamiento farmacológico. “Lo que generalmente detectamos en el Centro Médico ABC, es que muchos de estos pacientes ya habían tenido cuadros depresivos leves, pero incrementan con la época, por eso insistimos en la atención precisamente en esta época”.

Recordó que hay muchas opciones, tanto psicoterapéuticas como farmacológicas, además de actividades para ayudar a las personas, por lo que pide que la salud mental sea parte de nuestra salud en general y le demos prioridad. “La depresión y los intentos de suicidio son condiciones médicas que deben ser tratados por especialistas para determinar el tratamiento”, concluye.

nelly.toche@eleconomista.mx