Ofrecer mejores servicios digitales a través de las empresas ha sido algo de lo que se ha hablado al menos unos cinco años atrás, algunos fueron conscientes de esto y otros dijeron que no era momento porque les seguían funcionando las cosas como lo venían haciendo antes, lo que nos ha sucedido con esta pandemia es que de un día para otro se aceleró la digitalización y hay ganadores y perdedores, explica Gustavo Barcia, CEO y fundador de Needed Education.

Gustavo fue invitado a participar en una conferencia magistral para el Congreso Destino Digital, organizado por Bayer, con la finalidad de incidir en el diálogo sobre las nuevas herramientas y conocimientos necesarios para ayudar a transformar los negocios en un entorno digital.

En este sentido el especialista en publicidad, emprendimiento y estrategia de marketing, asegura que los ganadores son quienes verdaderamente estaban anticipando lo que venía con el tema digital, los perdedores hoy enfrentaron problemas como eliminar el contacto total con los clientes.

En entrevista para este medio, comparte que hoy los consumidores son los que marcan la pauta, “ellos son los primeros que se digitalizan, luego como compañías nosotros nos tenemos que digitalizar para llegar a ellos, los primeros que se acostumbran a los aspectos digitales y que tienen experiencias de usuario simples, fáciles, que les solucionan la vida, son los consumidores, luego las compañías”. Pero hoy con la pandemia todo se aceleró.

Los consumidores no solo estaban ya por encima de las compañías, el encierro de esta época, donde no había forma de atravesar una puerta física, provocó que el único contacto fuera a través del internet.

“Aquí lo que pasó es que muchas compañías no tenían datos de sus consumidores, ni contacto digital, se perdió el contacto con esos clientes que toda la vida se habían relacionado de forma física, pero nunca construyeron un entorno digital”.

Ahora las necesidades más básicas como medicina, alimentos, víveres se empiezan a resolver de manera digital, por ello Gustavo Barcia comparte que lo primero que hay que hacer es “entender que esto no tiene vuelta atrás”.

Evolucionar a lo digital

Para ello “tenemos que evolucionar, capacitarnos, aprender y experimentar con la tecnología, entender dónde estamos hoy en nuestro conocimiento digital, tanto como empresa como persona y saber qué es lo que necesitamos hacer en el corto plazo para ganar el mayor tiempo posible, porque justo eso es lo que no tenemos”.

Asegura que la digitalización comienza por los líderes de la empresa, pues se requiere que tengan un compromiso genuino de ir hacia allá, a pesar de no conocerlo, “en la actualidad hay mucha responsabilidad de ellos por actuar en este momento, transformarse y evolucionar”, pero también cambiar la forma de trabajo dentro de una compañía y romper los hilos significa que todos van a trabajar en conjunto con el consumidor en el centro y no solamente haciendo las actividades asignadas en nuestras áreas, dijo que esto va muy de la mano de la cultura y liderazgo.

El especialista sugiere ver lo tenemos como un aliado para el desarrollo a futuro y no como una amenaza que uno no puede manejar o dominar, pidió experimentar, pues debemos entrar en la prueba y error, “esto es a lo que nos debemos enfrentar de camino a esta aceleración digital, ya no se trata de solo transformación digital”.

Concluyó que hoy existe oportunidad para todas las industrias y también amenazas, porque cambian los hábitos y el consumidor, “quien se quede quieto y piense que va a volver a la realidad, la normalidad anterior, o que el éxito anterior sirve para el éxito futuro, es el que va a tener muchas complicaciones en este mundo modificado”.

Cómo participar y qué esperar

El ciclo de conferencias se lleva a cabo del 13 al 17 de julio y toda persona interesada puede inscribirse gratuitamente, las sesiones quedarán grabadas y se podrá acceder a ellas posteriormente: https://www.destinodigital congreso.com/

Se tratarán temas como la revolución de las redes sociales, innovación como la base de la competitividad, nuevas generaciones de consumidores, tecnologías disruptivas para las empresas, herramientas enfocadas al sector salud, marketing digital, entre otros.

