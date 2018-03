El proyecto Coordenadas surgió en un bar en Nueva York, punto de reunión en donde la curadora francesa Anissa Touati y el artista danés Jesper Just fraguaron el proyecto Coordenadas, videoinstalación que se presenta en el Museo Anahuacalli de la Ciudad de México, que habla sobre la realidad contrastante de nuestro país de manera bastante sutil.

De aquella conversación en ese bar en Nueva York, Anissa y Jesper terminaron a puntando a México para comenzar con su proyecto. Su primera acción fue hacer una residencia en Casa Wabi (Costa Oaxaqueña) para comenzar su investigación. Fue ahí que decidieron que todo debía partir del paisaje del Itsmo y de la comunidad muxe. De manera sutil, nos dice Anissa, Jesper deseaba proyectar la asimetría de nuestro país en diferentes niveles: desde la naturaleza, pasando por lo individual y hasta lo colectivo.

La videoinstalación consta de dos partes. La primera consiste en una carpa que se encuentra en la explanada, en cuyo interior encontramos unas estructuras de adobe que asemejan ruinas arqueológicas que conviven con una especie de pantalla enorme donde se proyecta un video que nos muestra un paisaje zapoteco de Juchitán, acompañado de los sonidos propios del lugar, exacerbando el ruido que hacen las cigarras y que resuena en nuestro corazón. En el video, vemos cómo, de manera misteriosa, están cayendo copos de nieve que “generan ruido” debido a que pertenecen a un ecosistema ajeno. Lo anterior, hace referencia, de manera indirecta, a la lucha de las comunidades del lugar por no permitir que alguna empresa extranjera explote las tierras que le pertenecen.

La segunda parte se encuentra dentro del museo y consiste en otra pantalla que proyecta a algunos muxes haciendo sus bordados en un plano muy cerrado, donde lo que importa es la aguja haciendo su trabajo, en lo que parece ser una acción violenta, pero que paradójicamente participa en la creación de las flores típicas de los trajes que usan.

Sobre esta segunda parte de la instalación, Anissa nos comenta que el truco era hacer que el video estuviera integrado al espacio y que diera la sensación de que es parte de la colección. Así pues, no se oscureció el cuarto, así que la luz que entra se roba un poco de la nitidez del video: “Da una sensación de ensoñación. Al estar frente al video, no sabes a dónde te has ido a meter, es como si fuera parte de otro mundo. En esa sala, es la parte del museo que posee la colección más emocional de Diego Rivera, que consta de pequeñas esculturas que representan animales que ayudan a los muertos a ir hacia el otro lado, hacia el cielo”.

“Los muxes sufren (por cuestiones de identidad en un país donde no se acepta del todo la homosexualidad), y Diego sufría por Frida, y hablamos de resiliencia… de sufrir y conocer ese sufrimiento, pero al final es salir de eso y ser feliz. Y ese era el link que queríamos hacer con el Museo Anahuacalli”, comenta Anissa.

En lo individual, ¿cómo lidiar con esta identidad?, se pregunta Anissa, y también… ¿cómo un país puede lidiar con dos identidades: “Si lo ves a gran escala eres mexicano, pero debes lidiar con el evento de la conquista, y ahora lidian con países que desean comparar tierras indígenas para hacer negocios (empresas españolas)”.

La videoinstalación Coordenadas, que se presenta en el Museo Anahuacalli, podrá visitarse hasta 15 de abril.

@faustoponce