Multiversos es una obra con tintes cómicos protagonizada por los actores juveniles Sergio Bonilla, Luis Arrieta y Olivia Lagunas, los tres dan vida a Federico, Diego y Gaby, respectivamente. Tres amigos que se reúnen para ver un partido de la selección, con la esperanza de que su equipo obtenga la victoria en el Mundial.

Entre cervezas, abucheos y comentarios de odio hacia el árbitro, los tres se dan cuenta de que México no calificará a cuartos de final, así que poco a poco terminan durmiéndose.

Esta divertida puesta en escena tuvo su estrenó el pasado viernes en el Teatro La Capilla y se tiene previsto que tenga cinco presentaciones más, para terminar su temporada el próximo 4 de mayo. La escenografía es sencilla, apenas una banca, un par de sillas y, eso sí, muchas latas de cerveza, pero no importa, pues el peso de la obra recae sobre los tres personajes principales.

La amistad y las decisiones son los pilares fundamentales de la obra, pues el grupo mantiene una amistad unida, socavada a veces por las relaciones amorosas de cada uno, pero siempre fuerte. Los tres tienen ese tipo de amistad en la que hasta pueden verse en calzones sin mayor problema. El problema comienza cuando Gaby, después de la derrota de la selección y de beber unas cuantas cervezas, se decide a besar a Diego, de quien siempre ha estado enamorada.

Diego, quien aparentemente también siente algo por ella, le sigue el juego y ambos terminan en la cama de Federico dando rienda a su pasión. Al día siguiente, Diego, con algo de culpa, decide marcharse sin ayudar a recoger y sin hablar con sus amigos sobre lo que pasó la noche anterior.

Gaby le cuenta lo que pasó a Federico y se lamenta de su fallido amor por Diego… oh la terrible duda por saber si él la quiere o no la carcome sin tregua. Arrepentida, le dice a Federico que nunca debió acostarse con Diego y que si pudiera cambiaría las cosas y nunca tomaría esa decisión.

Con respaldo de las teorías de la física cuántica, la escena nos transporta al instante en que los tres amigos veían el partido, desencadenando un sinfín de historias diferentes y finales alternativos. Pues ni una, ni dos, ni tres veces son suficientes para que este grupo tome al fin “la decisión correcta”.



Multiversos parte de la idea de que existen muchas líneas temporales y mundos paralelos al que nosotros vivimos. Cada uno se origina de una decisión distinta que tomamos. Elegir este camino o no, apostarle a esa relación o no, tomar ese trabajo o no. Cada decisión desemboca en un mundo de posibilidades.

Así pues, tal vez en otro universo estamos viviendo la vida que siempre hemos deseado; asimismo entre escenas cómicas que desencadenan inevitables risas, Multiversos nos lleva a meditar sobre que cada decisión que elegimos es importante, cada elección nos lleva por caminos diferentes. Sin duda, eso es lo más divertido de este espacio temporal al que llamamos vida.



Multiversos de la escritora Adriana Pelusi se presenta los viernes a las 20:30 horas en el Teatro la Capilla, hasta el 4 de mayo. La entrada tiene un costo de 250 pesos y puede adquirirse en la taquilla del teatro o a través de Red Ticket teatro la capilla.

miriam.guerrero@eleconomista.mx