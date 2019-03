En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) organizó el coloquio Mujeres de acción e ideales: las mexicanas en la historia, que constó de tres mesas a lo largo de tres días.

La sesión de este jueves tuvo por nombre “Feminismo decimonónico y rebeldía”, para la cual fueron invitadas las ponentes Graciela Fabián Mestas, doctora en Historia y Etnohistoria por la ENAH; Rosa María González Jiménez, doctora en Investigación Psicológica por la UIA y cofundadora de la especialidad Estudios de Género de la UPN; Rebeca Monroy Nasr, doctora en Historia del Arte por la UNAM e investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del INAH; la periodista y escritora Elia Martínez Rodarte, con posgrado en periodismo especializado por el Tec de Monterrey, así como el maestro en Historia por la UNAM Raúl González Lezama, subdirector de Investigación Histórica del INEHRM.

Cada participante habló sobre distintas edades de la historia del país, en las cuales las mujeres impactaron definitivamente en el devenir de la sociedad mexicana a partir de su participación en la vida pública, muchas, si no es que en todas las ocasiones, remando en contra de los cánones de sus épocas.

Las mujeres en el siglo XIX

El maestro González Lezama fue el encargado de abrir la mesa para hablar sobre las mujeres en el siglo XIX. El ponente refirió que en el Congreso Constituyente, por ejemplo, si bien se debatió sobre los derechos de las mujeres, “no con gran amplitud y no con el deseo de ignorar el problema, sino que en ese entonces existían problemas que se consideraban más importantes que resolver”, como la separación de la Iglesia y el Estado.

Dijo que, sin embargo, la mujeres decidieron tener participación política, tanto en el Congreso como en la vida religiosa y mercantil, pero que aquellas que lo decidieron así fueron descalificadas incluso por los diarios de la época. Citó las páginas del diario El Omnibus, el cual decía en sus páginas: “Esas no son señoras. Una señora debe ser conservadora”.

Recordó, por otro lado, que pensadores como el periodista y político José María Vigil respaldaron la iniciativa de las mujeres que pujaron por la “emancipación femenina”. Vigil pensaba, según citó el investigador, que “la naturaleza ha dotado de iguales dotes intelectuales a ambos sexos. Esa división es producto de un capricho de la sociedad”.

González Lezama recordó otra gran rebelión de las mujeres, más adelante, contra la promulgación de las Leyes de Reforma, a mediados del mismo siglo, cuando la Iglesia sería separada del Estado. En ese impasse, expresó, fueron algunas mujeres conservadoras quienes se hicieron de muchos bienes de la Iglesia para salvaguardarlos ante su expropiación y bajo la promesa de devolverlos una vez pasadas las turbulencias, pero que, con el triunfo de las Leyes de Reforma, la gran mayoría ya no retornó las propiedades.

La doctora Graciela Fabián Mestas, por su parte, hizo estación en las décadas que transcurrieron entre 1880 y principios del siglo XX, “en donde el ideal de la mujer no había cambiado demasiado. Incluso en el siglo XX se pensaba que las mujeres estábamos mejor protegidas en nuestras casas (...) que una niña no debía formarse en una carrera universitaria, que bastaba con que tuviera algunos estudios medios. Había una idea de que una buena expectativa de vida era conseguir un buen matrimonio”.

Denunció que incluso actualmente “se piensa en la mujer como algo tan abstracto, como si pudiera haber un solo tipo de mujer, con atributos muy particulares”.

La investigadora contrapuso que si bien en los debates del Constituyente no se negaba la inteligencia de las mujeres, no se pensaba en la mujeres humildes sino en las mujeres instruidas, las de cierto estatus.

“Junto con el pensamiento económico neoliberal se propagó un ideal de mujer como virtuosa y abnegada, guardiana del hogar, que la definió en términos de higiene social, de cómo se iba a convertir en una procreadora que produce hombres que trabajan, como quien debe proveer de hijos sanos y fuertes a la patria”.

Graciela Fabián recordó que los hombres de la época tendían a pensar que “mientras la mujer permaneciera en el hogar era un ángel, pero cuando traspasaba los límites de este mismo, se la consideraba una prostituta en potencia, ya que, toda mujer, aun la más dulce, maternal, púdica y decente, era peligrosamente tentadora”.

Además recordó a la primera mujer mexicana en obtener un grado académico de Medicina, Matilde Montoya, quien, además, en 1887, obtuvo un doctorado. Recordó que la doctora fue atacada por una parte del gremio de médicos y elogiada por otros tantos, por su desempeño en las clases, tanto así que la gran expectativa por su examen de titulación convocó hasta al mismo Porfirio Díaz.

Feministas ilustradas

La doctora Rosa María González Jiménez sumó su ponencia “Feminismo ilustrado en la Ciudad de México”, con la cual, entre otras cosas, dijo que en México “las feministas ilustradas mexicanas nacieron alrededor de la década de los 50 del siglo XIX. Destacaron como escritoras y trabajaron, casi en su mayoría, como maestras normalistas, que era donde laboraban profesionalmente las intelectuales mexicanas”.

Destacó que ellas fueron jóvenes atípicas en un país mayoritariamente católico. Expuso que en ese grupo las había desde espiritistas, protestantes, revolucionarias, casquivanas y, “para acabarla, una de ellas fue madre soltera y otra contrajo nupcias en tres ocasiones. Daban de qué hablar”.

En ese contexto, evocó a la maestra, escritora y poeta Dolores Correa y Zapata, quien escribió que el feminismo consiste en levantar a la mujer al nivel de su especie, la especie humana, e invitó a las alumnas normalistas a no creer el pensamiento de que la ciencia es nociva para la mujer.

“Llevamos más de una década hablando de feministas notables, pero creo que es necesario continuar porque faltan muchas preguntas por responder y muchos lugares que ver”, manifestó la doctora González Jiménez.

A la defensa de una misma

La doctora Rebeca Monroy Nasr hizo una presentación de la vida de la notable María Teresa de Landa, quien en 1928 ganó el concurso de Señorita México y al año siguiente se convirtió en autoviuda, por asesinar a su marido, quien, para su sorpresa, ya estaba casado e incluso era padre de dos hijos.

Uno de los tantos méritos de María Teresa de Landa, apuntó la doctora, es que durante su juicio, a los 18 años, “logró mostrar sus habilidades de evitar las acusaciones, detonar dudas en el jurado popular, mostrar sus conceptos claros y su inocencia al saberse engañada, timada por un hombre infiel”. Esa defensa, “inteligente y astuta”, de sí misma le permitió permanecer poco tiempo en la cárcel.

Una vez libre, expresó, “María Teresa dejó la licenciatura en Odontología y terminó la de Biología en la UNAM. Posteriormente realizó su maestría en Letras y su doctorado, donde obtuvo cum laude, con una tesis de Charles Baudelaire”.

De Landa, enfatizó la investigadora del INAH, fue profesora de Francés, de Historia universal, de Ética, Música y “un sinfín de labores que realizó para dar paso a su sed de conocimiento. Gracias a sus 25 años de labores constantes, sin fallar un solo día o llegar tarde a su salón, pudo incentivar el amor a la Historia en más de un alumno, como declara con fervor del doctor Luis de la Barrera, como lo señala Francisco Pérez Arce, como lo indica el mismo Jacobo Zabludovsky”, enlistó.

Por último, la periodista Elia Martínez Rodarte ofreció un panorama del resultado del trabajo de todas la mujeres mencionadas en la mesa, las cuales, dijo, “nos llevan hasta este momento histórico donde se ha dado el mayor empoderamiento de las mujeres en sus derechos”.

“Somos poderosas gracias a las mujeres que hicieron nuestra historia desde la invisibilidad, la injusticia, la victimización y revictimización, incluso. Ellas no presenciaron los frutos de su trabajo, no del todo, en muchos casos, así como nosotras, nuestras hijas y quizás nuestras nietas no verán cristalizado el sueño de la igualdad y la equidad”, argumentó.

Agregó que “ahora estamos lo suficientemente empoderadas para asumir la idea del constructo de mujer que cada una quiere y puede ser”.