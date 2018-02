El próximo 22 de febrero, la Casa Internacional de la Música de Moscú presentará por primera vez un programa compuesto en su totalidad por obras de un sólo compositor mexicano. Estamos hablando de Venus Rey Jr., quien tocará diversas piezas entre ellas, una que se estrenará mundialmente.

El programa estará integrado por la Bachiana Mexicana No. 2 “Poemas Tristes”, la Bachiana Mexicana No. 3 “Danzas del Deseo”, y el ciclo The Pavlova Songs (la pieza de estreno). Las primeras dos obras ya han sido interpretadas en Europa (Alemania, Italia, Polonia), pero será la primera vez que se presenten en Rusia.

“En septiembre del 2016 se presentó mi música en Venecia, cantó una soprano rusa, Natalia Pavlova, nos hicimos amigos. Y resultó que su mamá era poeta (Vera Pavlova) y empecé a tener contacto con Vera por internet, así surgió la idea de hacer canciones con sus textos poéticos. Su poesía ha sido traducía a 18 idiomas”, nos dice el compositor.

“Natalia, que es una gran soprano, lo propuso con sus conocidos y nos invitarán a presentar esta obra a uno de los foros más importantes en Moscú. Aquí tenemos muchos ciclos de autores rusos, pero es raro que suceda al revés, así que me siento honrado y contento”, platica Rey Jr., quien uno de los compositores que más admira es precisamente un ruso: Dmitri Shostakóvich.

Para Rey Jr., la obra es un derroche de belleza y sensualidad, algo que le cayó como anillo al dedo porque ama la poesía y la lírica erótica en las artes: “Me encantó colaborar con Vera y Natalia. Para mi crecimiento como compositor, ha sido muy enriquecedor. La obra de Vera está compuesta por una serie de poemas (siete), todos de la misma naturaleza. Los poemas son de naturaleza amorosa, con un toque de erotismo”.

Si bien el proceso creativo fue enriquecedor, Rey Jr. comenta que el idioma fue un obstáculo a sortear: “Yo no hablo ruso. Con mi amiga, la soprano, nos hablamos en italiano. Con Vera, en inglés Ella me mandó los poemas con los caracteres cirílicos, una traducción al inglés y me mando una transliteración, es decir, los caracteres traducidos en alfabeto latino para que viera como sonarían.

Me mandaba también archivos de audio en ruso y entonces yo leía la transliteración y hacía un bosquejo de la melodía para ver cómo cuadraban las sílabas. Les mandaba la partitura y ellas me mandaban correcciones. Fue un trabajo minucioso porque había que ver que las palabras estuvieran acentuadas donde tenían que estarlo… Y una vez que quedaba todo, procedía a hacer la orquestación”.

Al preguntarle a Rey Jr. cuál cree que es el lugar que ocupa la música mexicana de concierto, respondió lo siguiente: “Yo pienso en que hay poca difusión de la música de concierto fuera de México. Se conoce poco. Quizá un especialista extranjero la conozca, pero el público en general tiene poco conocimiento, y esto se debe a una falta de difusión de la música mexicana en el extranjero, que es un trabajo que deben hacer los consulados y las embajadas”.

El elenco de la presentación que se efectuará el 22 de febrero estará integrado por la soprano Natalia Pavlova y la Orquesta de Cámara del domo de Moscú, todos bajo la dirección de Fabrizio Da Ros. Verá participará a manera de narradora.

