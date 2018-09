La tarde de este domingo, la pianista mexicana de 16 años, Daniela Liebman, junto con el reconocido flautista Horacio Franco, el pianista libanés mexicano Simon Ghraichy, el proyecto de danza contemporánea, Nohbords, y el Mexico City Ballet, así como artistas plásticos como Betsabeé Romero, Aldo Chaparro y David Troice, entre otros, celebrarán con arte la segunda edición del Pop Up Experience México, un encuentro en el Ex Convento de San Hipólito entre artistas que representan a México en el extranjero y creadores jóvenes con un futuro prodigioso.

Daniela Liebman, quien a su corta edad ya ha pisado escenarios como el Carnegie Hall y el Palacio de Bellas Artes, y que ha ofrecido recitales con al menos 20 orquestas de todo el mundo, conversó con El Economista sobre la presentación que ofrecerá este domingo.

“Estoy muy emocionada de formar parte de este evento. Es una idea muy diferente, porque no es muy común combinar la música clásica con otras artes. También contenta de participar con estos músicos, son Horacio (Franco), que es increíble”, declaró.

Detalló que alternará con el pianista Simon Ghraichy y al final tocarán juntos el Dazón no. 2, de Arturo Márquez. Las piezas que interpretará sola serán la Balada no. 2 y el Estudio Opus 10 no. 10, de Frédéric Chopin; el Imprimptu No. 2 op. 90, de Franz Schubert, y la Balada mexicana de Manuel M. Ponce.

“Me da mucho gusto poder esto el 16 de septiembre, tocar en un concierto que es, para mí, una forma de celebración. Contenta de poder contribuir con algo de arte para un día tan importante”, agregó la pianista.

Deo a conocer que, aunque actualmente se está concentrando en los estudios y alternando con algunas presentaciones, acaba de firmar un contrato con Warner Music para editar una serie de discos acompañada con orquesta. “Habrá muchos proyectos en el futuro con ellos (Warner). Todavía no está decidido qué exactamente vamos a hacer, todavía estamos en pláticas al respecto”, nos pudo adelantar.

Pop Up Experience México se llevará a cabo en punto de las 18:00 horas de este domingo, en el Ex Convento de San Hipólito. Entrada gratuita con registro previo.