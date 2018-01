El Wish Outdoor regresará al Parque Fundidora, en Monterrrey, con un cartel encabezado por la leyenda electrónica Armin van Buuren, quien pondrá a bailar a todos el sábado 26 de mayo.

Destaca la participación de los ex “Swedish House Mafia”, que ahora conforman Axwell Λ Ingrosso; el dúo de productores suecos, Galantis; la pareja de Amsterdam, Yellow Claw; el Dj Timmy Trumpet; y la banda estadunidense Breathe Carolina.

En el line up de esta edición también se incluye a Coone, Radical Redemption, Gunz For Hire, Frequencerz, Ran-D, Mr. Belt & Wezol, Sub Zero Project, Tom & Collins, Devin Wild, Noise Dimentionz, y MC DL.

El festival, que cuenta con más de 11 años de trayectoria en Holanda, tendrá un show audiovisual, fuegos artificiales y luces láser, en escenarios gigantes de más de 100 metros de largo por 30 metros de altura, señaló un comunicado.

Será la cuarta edición del Wish Outdoor, en la que se espera una asistencia de más de 40 mil personas y repetir la venta total que tuvo el año pasado.