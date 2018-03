Lo que pasa es que ni los líderes de un lado y del otro lado han oído a su pueblo. Los mandan como carne de cañón , comenta Fanny Sarfati sobre la situación que se vive, principalmente, sobre el terrorismo. Y es también el tema de su monólogo Dai/¡Basta!, que se presenta todos los sábados en el Círculo Teatral y que gira en torno a un atentado terrorista en Tel Aviv.

Por otro lado, Fanny está convencida de que el problema del terrorismo no debe verse como algo lejano: Esto no está pasando en el otro lado del mundo, está pasando aquí. Es una coincidencia que la obra ocurra en una cafetería en Tel Aviv, pero podría ser en una cafetería en Playa del Carmen. El narco nos tiene secuestrados y el secuestro es terrorismo .

Fanny comenzó el montaje hace un año, cuando se pensaba que no había forma de que Trump llegara al poder. Ahora, Fanny piensa que todo cayó como anillo al dedo y se lamenta de la situación; al igual que lamenta los comentarios del primer ministro de Israel con respecto al muro que Trump desea construir, comparte el sentir de la comunidad judía mexicana.

La obra es de la autoría de la actriz y escritora Iris Bahr y el título original en inglés es Dai (Enough), misma que se montó de manera exitosa en Nueva York (2006); por supuesto ella ejecutó el monólogo. Dai es una palabra hebrea que significa basta.

Fanny interpreta a 10 personajes de diferente nacionalidad, cultura, sexo, religión, intereses y edad: Todos transitan su vida con normalidad hasta que se topan de frente con el terrorismo, la intolerancia y estupidez. Esta tragicomedia en un acto se convierte en un evento dramático donde toman la palabra quienes nunca son preguntados: las víctimas .

Fanny nos cuenta sobre el proceso creativo: Fue muy divertido y muy largo. Mi hijo hizo la traducción y fue muy acertada. Tuvimos que tropicalizar algunos personajes para que sonaran más en los tímpanos de los mexicanos. Son 10 personajes que hubo que ir tejiendo a mano y tejiendo fino. El director, Lorenzo Letechipia, es un hombre paciente y detallista, y es que este trabajo requiere tiempo, porque debes profundizar en los personajes en poco tiempo y la gente debe enamorarse de ellos en poco tiempo , dice Fanny.

La actriz comenta que uno de los personajes que tuvo más impacto en ella fue una madre palestina. Lo único que desea es darle a sus hijos una educación palestina pero no puede porque su pueblo está sitiado. Cuando leí por primera vez el texto me retumbaba por todos los lugares de cuerpo. Hasta que no logremos escucharnos y escuchar las historias de cada uno, este oscurantismo no a va desaparecer, no va a desaparecer hasta que alguien no diga: ya basta .

Además de la diversidad de historias que presenta la obra, Fanny destaca el humor ácido que existe en el texto, gracias al cual se nos lleva a la reflexión.

Dai/¡Basta! se presentará en el Círculo Teatral los sábados a las 18:30 y 20:30 y domingos a las 20:30 horas a partir del 7 de febrero.

