“Mientras la gente siga aplaudiendo, Chente sigue cantando”. Ese adagio suena mítico para los oídos de los más pequeños o los poco familiarizados con las presentaciones en vivo de aquel al que, efectivamente, apodan Chente… más bien el Chente. ¡Qué va! Con toda seguridad es solamente buena retórica de un cantante con todas las tablas, con una voz tan prodigiosa al que seguro se le perdona, es más, se le agradece despedirse del escenario a las dos horas de show, no le hace que la gente siga aplaudiendo.

Es la madrugada del sábado 19 de abril de 2008. Todo el pueblo de San Cristóbal, en el centro de Ecatepec de Morelos, está colapsado desde la media tarde. No había espacio para otro auto más en los estacionamientos de los centros comerciales, mucho menos en las calles de este que no es un pueblo pequeño. “Tuvimos que ir a dejar el carro prácticamente hasta la Vía Morelos”, “venimos caminando desde Coacalco”, son dos de las voces que todavía a estas horas de la madrugada se desprenden de los ríos de personas que, con michelada en mano, botas, botines y desvelo predispuesto, son tragadas por las fauces de la Explanada de la 30-30.

Este enorme descampado en la zona metropolitana de la Ciudad de México es un viejo conocido. Aquí se han presentado los mejores gruperos y cantantes vernáculos de su tiempo, el que quieras: Los Tigres del Norte en repetidas ocasiones, Ramón Ayala y sus Bravos del Norte, Bronco como Bronco y también como El Gigante de América, Banda El Recodo con Pancho Barraza al micrófono, esos jovencitos de Intocable, un tal Lupillo Rivera… pero nos hacía falta este, el de los aplausos, a ver si es cierto, Vicente Fernández, que cuando menos ya nos vino a colapsar las avenidas. Todo aquí es sold out, que le llaman. La mañana de ayer todavía los empecinados, como galgos, persiguieron las camionetas de La Zeta o de la Ke Buena, por unos boletos.

Vicente Fernández. Foto EE: Archivo AFP

Son al menos unas cinco cuadras de distancia de la explanada de la Avenida 30-30. Desde aquí ya se divisa la polvareda que levanta el bailongo que esta noche abren Julio Preciado, Jesús Ledezma “El Coyote” y Pequeños Musical, para finalmente darle paso al Charro de Huentitán, el señorón de unos sesentaitantos que esta noche se desvela con nosotros como nosotros nos hemos desvelado con él escondido en el casete. Y la polvareda se percibe por las luces que la atraviesan y que llegan hasta las nubes que se ponen, pero se anuncian mansas de lluvia. Y los que no van al baile también lo presencian, lo escuchan, se desvelan, algunos refunfuñan. San Cristóbal se asienta en la ladera del cerro del Ehécatl y este hace del pueblo un anfiteatro, entre más lejos, más puede verse la polvareda y percibirse nítido el sonido.

Ahí se escucha Chente, portentoso. Se acaba de ganar el cuádruple disco de platino por las altas ventas de su álbum número 79, “Para siempre”. Así justamente se llama la canción con la que arranca su presentación, es un furor porque es el tema que abre la novela ahorita estelar del Canal de las Estrellas, “Fuego en la sangre”, con Adela Noriega y Eduardo Yáñez. “Vale más un buen amor”, dice, “que mil costales de oro”, dice.

Y de ahí pa’l real. Es la una de la mañana. Y lo que no advierten propios y extraños, botudos y refunfuñantes, ahogados en la polvareda o resignados en la vigilia desde sus casas, es que Vicente Fernández vuelve dos, tres, cuatro veces, con el sonido más nítido que jamás se ha escuchado desde la Explanada de la 30-30, porque el público no para de aplaudir sino hasta pasadas las seis de la mañana, porque solamente el azul del cielo espanta al cantante y a sus tertualianos. Si no da crédito de lo anterior, pregunte.

