Según datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2020, el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), la Cineteca Nacional, el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y los Estudios Churubusco recibirían un aumento de 2 y hasta 9% el próximo año.

Aunque parecen buenas noticias, la realidad es que no lo son.

El presupuesto al cine mexicano ha ido a la baja de manera importante durante varios años. Por ejemplo, el Imcine en el 2012 ejerció un presupuesto de 408 millones de pesos, y en el 2013 374 millones 575,584.

En el 2017 fue de 275 millones 635,647 pesos, y en el 2018 de 274 millones, 272,322 pesos.

El recorte más duro fue este año, cuando le fueron autorizados 231 millones, 243,096 pesos en el presupuesto, perdiendo más de 15% de los recursos autorizados el año previo. Sin embargo, según los números de María Novaro, titular de Imcine, fue más, 249 millones 774,212 pesos, gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura.

“Se realizaron transferencias al Imcine para redes alternas de exhibición y para fortalecimiento de estímulos a la creación”, declaró Alejandra Frausto en su comparecencia, sin aclarar los montos que tendrá que transparentar porque hasta ahora no se conocen.

Presupuesto insuficiente

Pero esta cifra disminuirá, porque en el PPEF se propone que para el 2020 el Imcine tenga un presupuesto de 237 millones 782,561 pesos, lo que sería insuficiente para todas las actividades del instituto.

“Hay que celebrar que la Secretaría de Hacienda ya no mandó un presupuesto restrictivo como en el 2019, cuando recortó 17.40 % en comparación con el 2018. Con esta propuesta quieren sacar a México del camino de la recesión, y por ello manifiestan el incremento del presupuesto fílmico en 3.67% a precios corrientes. Sin embargo, este incremento no logrará resarcir la pérdida del poder adquisitivo del 2019 (es decir, a precios constantes) y posiblemente continuará la atonía en la que ha caído nuestra economía en los últimos meses. Urge incrementarlo por encima de la inflación del año”, señaló Víctor Ugalde, presidente del Observatorio Publico Cinematográfico e integrante del Grupo de Reflexión en Economía y Cultura auspiciado por la Universidad Autónoma Metropolitana.

Cineteca, Churubusco y CCC

En el caso de los Estudios Churubusco, en el 2018 obtuvieron 39 millones 388,807 pesos, mientras que este año sólo les asignaron 29 millones, 620, 195 pesos y para el 2020 se contemplan 29 millones 675, 194. Un aumento de apenas 0.19 por ciento.

Por su parte, el Fideicomiso para la Cineteca Nacional pasará de 43 millones 669,784 pesos en el 2019 a 47 millones 382,573 pesos el próximo año, una cifra cercana a la del 2018, y un aumento de 8.50% respecto al 2019.

El CCC tuvo en el 2018 alrededor de 30 millones 368,580 pesos de presupuesto, pero bajó en el 2019 a 28 millones 709,284 pesos.

De acuerdo con el PPEF 2020, el CCC recibirá 31 millones 297,080 pesos, registrando el aumento más alto, con 9.01% respecto a este año.

“Este ligero incremento en relación al 2019 no logra recuperar el nivel del presupuesto del 2018, por lo que en el 2020 se repetirán y mantendrán los recortes realizados en el 2019. Esperemos que la Comisión de Cultura consiga la aprobación de proyectos sugeridos (este año no existieron), ya que de otra manera no existirán los apoyos para los festivales y seguramente se mantendrá la discriminación a las asociaciones civiles”, finalizó Ugalde.

