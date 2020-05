A lo largo de 17 años, Conrado García Velasco fue secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex), elegido en cinco ocasiones entre el 2002 y principios del 2019. Su presencia y potestad dentro de la Agencia de Noticias del Estado fue cada vez más evidente, lo mismo que las denuncias públicas por amedrentamiento al personal de la agencia por parte de trabajadores y extrabajadores en distintos periodos, incluyendo a su actual directora, Sanjuana Martínez Montemayor.

Otro de los denunciantes fue el periodista Hugo Morales Galván, quien formara parte de la agencia del Estado en dos periodos: de 1989 a 1994, en el que fue redactor, editor, jefe de departamento, subdirector y, finalmente, jefe de la oficina para América del Sur de 1992 a 1994; y de enero de 2012 a julio de 2013, donde fungió como director editorial y de febrero a mayo de 2013, además como director general encargado de despacho, y quien, relata, se encontró con un SutNotimex con al menos una década bajo la dirección de García Velasco, que se había apropiado de la cláusula de inclusión, es decir, disolvió la cláusula en el contrato colectivo de trabajo (CCT) que dictaba la conformación de una comisión mixta que regulaba los filtros democráticos para los aspirantes a una plaza dentro de la agencia informativa.

“Cuando estuve en el primer periodo en Notimex formé parte de la Comisión bilateral de ingreso (o Comisión mixta de ingreso, escalafón y tabuladores), a través de la cual para toda plaza que fuera a ser ocupada se hacía un concurso en donde el sindicato y la empresa evaluábamos los perfiles, hacíamos descartes, calificábamos y determinábamos quién ingresaba. A mi regreso me encontré con un sindicato muy empoderado, con altos niveles de corrupción. A todos los anteriores directores (Conrado y sus allegados) les fueron ganando los espacios y se apropiaron de la cláusula de ingreso. Ellos determinaban quién ingresaba y también aplicaban la cláusula de exclusión: decidían quiénes se iban. Era tal el poder del sindicato que metía las manos editorialmente. Ellos decidían quién cubría las fuentes y qué coberturas se hacían”.

Mientras fue encargado de despacho, Morales Galván y su equipo de trabajo, asegura, buscaron arrebatar el control editorial y “no ceder a los boicoteos” del grupo allegado García Velasco, debilitando así su potestad sobre la agencia.

Extracción de información (huachicoleo)

La descomposición de la ética en la agencia fue tal durante los periodos de Conrado García, más aún durante las administraciones que siguieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que la extracción de información de la agencia (“huachicoleo”) se convirtió en un hábito de todos los días.

“Se vendían fotos, notas y entrevistas, con el gran empoderamiento del sindicato y la complicidad de los directivos de Notimex. A la par, (los dirigentes sindicales) montaron una empresa que paralelamente vendía servicios con la infraestructura de la agencia y se apropiaban el dinero como particulares. Pero no solamente fue el sindicato y el grupo de Conrado. La gran mayoría de reporteros se dio a la tarea de abrir sus portales y de aceptar el ‘chayote’ (sobornos)”, comparte.

Este hecho fue denunciado verbalmente por la propia Sanjuana Martínez durante su participación en la conferencia presidencial matutina del 19 de julio de 2019, donde confirmó que, a su llegada a la agencia: “nos encontramos una especie de huachicoleo de noticias. Esta mafia que tenía secuestrada a la agencia tenía otros negocios, ente ellos, otra agencia de noticias la cual recibía publicidad de distintas instituciones que se presentaba como noticias”. Mencionó una lista de 330 personas agregadas en la nómina que no se presentaban a trabajar y cobraban por igual, muchas de ellas, familiares o amistades cercanas de Conrado García y sus allegados. Incluso hizo referencia de la eliminación de la ya mencionada comisión mixta encargada de contratar a los aspirantes por medio de un proceso de selección.

Desde entonces, la directora Sanjuana Martínez, en afán de hacer “limpia” en la agencia pretendió la extinción del sindicato, desconoció el contrato colectivo de trabajo y emprendió una cruzada generalizada contra los trabajadores sindicalizados y sus nuevos dirigentes, que incluyó acoso, hostigamiento, despidos injustificados y ataques sistemáticos en las redes sociales contra sus oponentes, como lo han documentado en días recientes el ITESO y la organización Artículo 19, y como han declarado en varias ocasiones a este medio la dirigente sindical Adriana Urrea Torres y algunos extrabajadores de la agencia.

A raíz del conflicto, el sindicato se fue a la huelga el 21 de febrero pasado y ésta fue reconocida por la Junta de Conciliación y Arbitraje el 5 de marzo.

En su desespero, Sanjuana Martínez descalificó el fallo de la Junta, promovió un amparo y contrató personal para realizar “operación remota” de la actividades informativas de la agencia. Apenas el miércoles 13 de mayo, la JFCA volvió a ratificar la legitimidad de la huelga y ordenó a Notimex suspender todas sus operaciones.

Hasta aquí, parece que todo cuadra; sin embargo, hay quienes exigen saber si estos casos se están investigando y si hay denuncias ante las autoridades. Es el caso del reportero Gabriel Andrade Sánchez, quien laboró en Notimex de 2000 a 2014, y fue despedido después de denunciar ante las autoridades de la Secretaría del Trabajo “las presiones, amenazas y chantajes del SutNotimex, el control ilegal que el líder sindical (García) y su camarilla ejercían sobre los trabajadores”, y hoy tiene demandada a la agencia.

Exige que si Sanjuana Martínez dijo tener pruebas de que hubo “huachicoleo informativo”, dentro de la agencia durante la presencia de Conrado García al frente del SutNotimex, “que lo demuestre. Porque si tiene las pruebas, lo dice públicamente y no las presenta, eso sugiere que está encubriendo (a Conrado García) o que incluso llegó a un acuerdo con él. Si los tenía identificados debió denunciarlos desde entonces. No debió pagarles ni un peso de indemnización porque es una clara causal para despedir a un trabajador sin responsabilidad para el patrón. ¿Por qué no los ha denunciado?”, cuestionó.

La nueva dirigente del SutNotimex, Adriana Urrea, declaró a El Economista el 19 de marzo pasado que incluso las cuotas sindicales que descontaba la empresa a los trabajadores iban a parar a cuentas bancarias particulares de los líderes, ya que el sindicato nunca estuvo dado de alta en el SAT, y adelantó entonces que interpondría una demanda ante las autoridades para conocer el paradero de ese dinero acumulado por años.

Para conocer si existían denuncias contra Conrado García, sus allegados y para quienes extrajeron información de Notimex para beneficio propio, El Economista buscó la versión de la dirección general de la agencia informativa. Sin embargo, Erick Muñiz, acreditado como director de Noticias Internacionales y habilitado como vocero de la agencia, respondió que, por órdenes de la directora Sanjuana Martínez no daría más entrevistas después de lo declarado el 13 de mayo en el espacio de Aristegui Noticias.

El periodista Gabriel Andrade remite a una carta firmada por Sanjuana Martínez y publicada en el número 2246 de la revista Proceso, del 17 de noviembre de 2019, donde la directora de Notimex menciona la existencia de una averiguación previa por la vía penal ante la entonces Procuraduría General de la República (sustituida por la Fiscalía General de la República) en contra de Conrado García, con el número PGR/DDF/SPE-XV/2624/; pero omitió mencionar que esa denuncia fue puesta por el propio Gabriel Andrade y omitió citar el folio completo (PGR/DDF/SPE-XV/2624/2015-07), que acredita que la denuncia se emitió en el séptimo mes del 2015, cuando ella todavía no era directora de la agencia. En esa denuncia, Andrade acusa al exlíder sindical de “fraude” y “malversación del patrimonio sindical”.

A su vez, Hugo Morales opina que “Sanjuana Martínez llegó cuando ya habíamos detonado, desgastado y exhibido públicamente el trabajo de Conrado y su gente, pero no comprendió que había que limpiar el sindicato y hacer una mejor operación con la agencia. Una cosa es que hubiera gente corrupta en el sindicato, pero no por ello podía desconocer el contrato colectivo que rige las relaciones laborales con los trabajadores; no entendió que había que hacer una relación laboral de alto nivel, con firmeza, y solamente comenzó a despedir a diestra y siniestra a personal de la agencia”.

Prestaciones y cláusulas

El 28 de noviembre de 2014, Gabriel Andrade Sánchez presentó una demanda laboral ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con el número 2198/2014, donde acusaba a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano de haberlo despedido de manera injustificada. Su despido fue, detalló en el escrito inicial de demanda, una reacción ante “las presiones, amenazas y chantajes” del SutNotimex, por haber denunciado ante las autoridades de trabajo, unos días antes de su despido, “el control ilegal que el líder sindical y su camarilla ejercían sobre los trabajadores”.

En esa demanda, el periodista acusó, además, que en el contrato colectivo de trabajo existían “cláusulas inconstitucionales e ilegales” (la gran mayoría vigente en el CCT 2018-2020, el cual, según lo estipula su cláusula sexta, debe ser renegociado por la agencia y el sindicato a partir del 30 de enero de 2020), con las que el SutNotimex “adquiere un dominio absoluto sobre sus agremiados” y las cuales se usaron, argumenta, “para perpetuarse en el poder y chantajear incluso al propio patrón”.

Asimismo, en sus razones expuso al menos nueve cláusulas sobre prestaciones laborales que privilegiaron el visto bueno del sindicato en las decisiones de contratación y despido de la agencia, y, en algunos casos, lo habilitan, total o parcialmente, como responsable de la asignación de prestaciones del empleado, todas vigentes en el CCT 2018-2020. Tal es el caso de las cláusulas 7, 22, 23, 25, 29, 41, 47, 49 y 72.

En el caso de la Cláusula séptima, por ejemplo, dicta que “para ocupar los puestos de control sindical, sean de nueva creación o vacantes definitivas o temporales, el Patrón se obliga a contratar única y exclusivamente los servicios de miembros del Sindicato (…)”.

La vigésima segunda, inciso D, aclara: “Cuando se trate de cambio en actividad, turno o categoría afín o diferente que implique aumento de salario, la elección se hará entre los Trabajadores Sindicalizados que cuenten con capacidad, conocimientos y habilidades similares de la actividad requerida: evitando caer en favoritismos, siendo el Sindicato el que determine el cambio”.

En la Cláusula trigésima novena, que habla sobre los días de goce de periodo vacacional a partir de una antigüedad mínima de un año, en el Párrafo tercero se aclara: “Todo trámite de Vacaciones y demás prestaciones de los Trabajadores Sindicalizados, deberá realizarse única y exclusivamente a través del Sindicato (…)”.

Andrade Sánchez opina que dichas cláusulas “son ilegales, ya no se deben permitir y si se permiten, que no se apliquen. Si el objetivo de Sanjuana Martínez y de la nueva líder sindical (Adriana Urrea) fuera acabar con la corrupción, tendrían que estar de acuerdo en modificar esas cláusulas y ajustarlas a lo que dice la ley. Así como están, las cláusulas benefician al líder sindical, no importa quién sea, porque aquel que asuma el cargo tendrá la facultad de disponer de todos los derechos laborales de los trabajadores. Se va a reproducir lo mismo. Debe haber comisiones mixtas para que decidan y cada una debe de tener su forma de trabajo”.

Si bien varias fueron las cláusulas modificadas durante la incidencia de Conrado García en el SutNotimex, que se mantienen en el CCT vigente y confieren varias facultades al sindicato sobre las prestaciones y la contratación del personal, la actual secretaria del gremio, Adriana Urrea, expresó en marzo pasado a El Economista la disposición de negociar la modificación de las cláusulas, incluyendo el retorno de aquella que dicta la instalación de una comisión mixta de ingreso, escalafón y tabuladores.

“Estamos proponiendo que nuevamente se pongan a concurso las plazas para los trabajadores sindicalizados, como se dio antes. De hecho, muchas personas que ingresamos a Notimex lo hacíamos por concurso”, compartió entonces.

En el marco del emplazamiento de la huelga, Urrea declaró a este diario que “la constante de la directora de la agencia ha sido la de desacreditarnos. Nunca nos ha querido reconocer. Todo el tiempo está tratando de desprestigiar y desestimar este movimiento. No nos sorprende que de nueva cuenta recurra a esta estrategia. La directora no ha mostrado un interés siquiera de acercarse a dialogar. Hay una clara burla y falta de respeto de la dirección de Notimex a las autoridades laborales”.

Por su parte, Gabriel Andrade expone que “la dirección (de Notimex) puede demandar la reducción o la desaparición de las prestaciones, nadie se lo impide, pero el procedimiento está en la ley. Tiene que presentar ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje un estudio técnico que justifique la desaparición o disminución de estas prestaciones. Mientras no lo presente, no lo puede hacer. No puede desconocer el contrato colectivo de trabajo nada más porque sí. Está violando la Ley Federal del Trabajo”.

El 12 de mayo, el ITESO y Artículo 19 en el reporte “Directiva de Notimex ataca periodistas y organiza campañas de desprestigio en redes sociales”, revelaron entre otras cosas la existencia del chat “The Avengers N” en la aplicación de WhatsApp a través del cual un personero de Sanjuana Martínez giraba instrucciones para para atacar sistemáticamente a periodistas. Durante la emisión radiofónica Aristegui Noticias del 13 de mayo, el vocero de la agencia Erick David Muñiz Soto rechazó ser él quien giraba esas instrucciones a través de WhatsApp; sin embargo, la mañana del jueves 14 de marzo, el reportero Sebastián Barragán verificó que el número desde el cuál se giraban las órdenes de ataque corresponde al de la línea telefónica de Erick Muñiz. Las cuentas de Twitter a través de las cuales se ejecutaban las instrucciones desde el número de Erick Muñiz han sido suspendidas; de igual manera las cuentas de Twitter denunciadas que atacaban y hostigaban a periodistas desaparecieron súbitamente desde el 13 de mayo.

[email protected]