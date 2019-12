Artistas y trabajadores del sector cultural y de las secretarías de Cultura, tanto de la Ciudad de México como federal, entre ellos, actores que han formado parte de la programación escénica impulsada tanto por la administración local como la federal y que hasta este domingo no habían recibido pagos atrasados por su participación en alguno de sus programas, convocaron a reunirse la mañana de este lunes en el asta bandera del zócalo capitalino para formar una valla humana, antes de la conferencia mañanera que encabeza en presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en protesta contra los adeudos en algunos de los casos y, sobre todo, para exigir una revisión de los acuerdos para la mejora de las condiciones laborales del sector.

Lo anterior se dio como respuesta a que el pasado viernes artistas colaboradores de distintos proyectos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México se manifestaron por el incumplimiento del compromiso firmado por el propio secretario, Alfonso Suárez del Real, para cumplir con pagos y apoyos atrasados a más tardar el 20 de diciembre del año en curso; sobre todo para gran parte de los elencos teatrales que tomaron parte de las actividades escénicas en esta ciudad, quienes, ni el viernes ni en el transcurso del fin de semana, recibieron pago alguno.

A través de un comunicado emitido ese mismo día, la Secretaría de Cultura capitalina hizo saber que cumplió con ponerse al corriente con el apoyo económico para los colaboradores de las Fábricas de Artes y Oficios (Faros) y de los Talleres de Artes y Oficios Comunitarios, tanto con 75% de los pagados con el presupuesto del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios (TAOC), como con 25% restante que debía recibir un pago mediante el capítulo 3,000 del presupuesto del gobierno capitalino.

En ese mismo mensaje, compartido después de la 1 de la tarde a través de redes sociales de la propia dependencia local, se dijo que, en el caso particular de aquellos creadores de teatro que formaron parte de la programación del Sistema de Teatros por medio de la Programación de Artes Escénicas 2019 o bien en el Festival de Teatro y Danza Escénica comenzaron a recibir sus pagos correspondientes ese mismo día, mientras que el resto sería liquidado en los días consecutivos. Sin embargo, la falta de certeza y claridad de parte de las autoridades de la dependencia ha motivado a los distintos creadores y creadoras teatrales a convocar a la manifestación de este lunes.

“Han empezado a hacer unos pagos, pero, aun con eso, para nosotros es importante dejar constancia con el presidente que tenemos mucho tiempo tratando de que los derechos de los trabajadores de cultura mejoren y correspondan a los derechos de cualquier otro trabajador. Es evidente que vivimos una situación grave, ya de entrada con dedicarnos al arte, porque el presupuesto se recorta cada año. Esto (el atraso de los pagos) no es la primera vez que ocurre. Quienes nos dedicamos a esto lo hemos padecido siempre: los pagos tardíos, la pésima comunicación y el trato con el que sentimos que nuestros derechos son completamente pisoteados”, comenta la actriz Patricia Rodríguez, integrante de la compañía teatral Nuestra Venganza Es Ser Felices.

Comparte que en el caso particular de la colectiva a la que pertenece, compuesta por cinco integrantes, la deuda es en distintas instancias: la Secretaría de Cultura capitalina les debe por su participación en la programación del Sistema de Teatros desde mayo pasado y por funciones en el festival Juntos por la Paz, en octubre pasado, cuyo pago compete a la Secretaría de Cultura federal, por ejemplo.

“La comunicación de las personas que están a cargo es lo más lamentable, porque no nos contestan el teléfono, no nos contestan los mails, no dan la cara. El hecho es el mismo: nosotros ya hicimos nuestro trabajo, las secretarías de Cultura se cuelgan de todos esos programas, presentan todos esos números como su cartelera cultural, pero no estamos siendo beneficiados del trabajo que ya se hizo”, agrega.

Destaca que la movilización de hoy va más allá de la exigencia por el pago de los salarios atrasados, mismos que se han ido solventando a lo largo de los últimos días, sino que busca hacer denuncias sobre las pocas garantías laborales de las que tradicionalmente han padecido los creadores en el país.

“Tenemos claro que ése es el objetivo, independientemente de que ya se nos pague o se nos haya pagado. Todas y todos dijimos que estaríamos para hacer la protesta. Queremos que nos atiendan”, concluye.

Datos de VAP

El comité que convoca a manifestarse en el zócalo capitalino este lunes por la mañana está integrado por más de 300 artistas, sobre todo de teatro y danza.

Algunos programas en los que hasta este fin de semana había adeudos:

Sistema de Teatros de la Ciudad de México

Juntos por la Paz, del programa Cultura Comunitaria

Talleristas de Faros y Pilares

Grandes Festivales de la Ciudad de México

Hasta el momento, el trabajo de los talleristas de los Faros y Pilares ha sido cubierto hasta noviembre. De manera que se ha cubierto la fecha del compromiso. Sin embargo, los talleristas, que no son considerados como trabajadores sino como becarios, es decir, sin prestaciones laborales, han manifestado que los retrasos en sus pagos han sido comunes dadas las pocas garantías que tienen al ser únicamente considerados como beneficiarios.

Nuestra Venganza Es Ser Felices

Integrantes de la colectiva:

Patty Rodríguez

Julieta Cano

Diana Reséndiz

Joana Núñez

Ana Karen Condés

[email protected]