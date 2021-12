La lucha por combatir el virus del Covid-19, sus secuelas y daños colaterales tuvo muy atareados a los científicos de todo el mundo, al tiempo que Benjamin List y David MacMillan ganan el Premio Nobel de Química por descubrir un nuevo tipo de catalizador capaz de inhibir el desarrollo de enfermedades.

Presentamos aquí un resumen de los hitos que marcaron los territorios de la ciencia y la tecnología este 2021, en México y en el mundo.

1 de enero. Hallan en un naranjal la escultura de una mujer de élite de la cultura huasteca a la que denominaron La joven de Amajac. El primer día de 2021, habitantes de la comunidad de Hidalgo Amajac, Veracruz, descubrieron la escultura femenina dentro de un terreno citrícola. Tras una inspección realizada el 4 de enero por arqueólogos del INAH, se ratificó no sólo que la pieza es de manufactura prehispánica (1450-1521 d.C.), sino que también es la primera de su tipo localizada en la cuenca del río Tuxpan, al sur de la huasteca veracruzana. El gobierno capitalino, luego de controversias, anunció que será una réplica de esta talla la que sustituirá al monumento de Cristóbal Colón en avenida Paseo de la Reforma.

7 de enero. Fue presentado el anteproyecto de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Con más de un año de retraso para su publicación mandatada por la Ley, esta sigue sin ser discutida y aprobada.

14 de enero. Laurent Raymond Loinard, investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la UNAM, fue distinguido por su trayectoria académica con el premio de la Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo (TWAS, por sus siglas en inglés) en la categoría de Ciencias de la Tierra, Espaciales y Astronomía. Actualmente participa en la colaboración con el Telescopio del Horizonte de Eventos (EHT).

4 de febrero. El Dr. David H. Covarrubias asume la dirección general del CICESE.

10 de marzo. Científicos adscritos al Programa Nacional de Cátedras Conacyt, se conformaron en un sindicato para negociar un contrato colectivo. El Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras Conacyt (Siintracátedras).

8 de abril. Descubren en México nueva especie de planta Gonolobus naturalistae, la nombran en homenaje a la plataforma de ciencia ciudadana Naturalista, plataforma de ciencia ciudadana administrada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).

24 de marzo. Observan por primera vez los campos magnéticos en el borde de un agujero negro, La UNAM participa en el hallazgo mundial del Telescopio del Horizonte de Eventos (EHT).

18 de mayo. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) revela la pérdida del 98.6% de la vaquita marina, una especie endémica del alto Golfo de California. Lo que deja ver un inminente riesgo de extinción.

20 de mayo. paleontólogos de la UNAM, del INAH y Saltillo descubren el primer parasaurolofino reportado en México. Una especie de dinosaurio de 73 años de antigüedad.

2 de junio. Universidad Autónoma de México (UNAM) y Concamin crean el primer banco de patentes.

9 de junio. Ingreso del fiscal Gertz Manero al nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) causa gran polémica entre el gremio. Lo acusan incluso de plagios.

21 de junio. Es otorgada la Cátedra Karl G. Jansky 2021 al profesor Luis F. Rodríguez de la UNAM. La cátedra Jansky es un honor establecido por los fideicomisarios de Associated Universities, Inc. (AUI) para reconocer las contribuciones sobresalientes al avance de la radioastronomía. (AUI)

21 de junio. Se crea el Consorcio Mexicano de Medicina Genómica.

29 de junio. Se crea la Aceleradora de Negocios Biotecnológicos, una alianza entre el gobierno de Hidalgo y la UNAM, en este espacio innovador podrá desarrollarse investigación como la creación de vacunas nacionales.

29 de junio. La policía estatal tomó las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla, comienza un conflicto sin precedentes.

17 de julio. Utilizando el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano (GTM), un equipo internacional de astrofísicos distinguió los grupos de galaxias y las galaxias simples detectadas en el censo extragaláctico H-ATLAS. Este tipo de estudios permite a los astrofísicos comprender mejor los procesos físicos en el universo temprano.

27 de julio. La SCJN se declara sin materia en el caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología contra el Foro Consultivo Científico A.C.

25 de agosto. 31 científicos son señalados de delincuencia organizada por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

23 de septiembre. La junta de gobierno de Conacyt reforma los lineamientos del Programa Cátedras Conacyt, ahora denominado Programa Investigadoras e Investigadores por México.

26 de septiembre. Se inaugura el Centro de Investigación sobre el envejecimiento, a cargo del CINVESTAV, la primera en su tipo a nivel nacional.

4 de octubre. El bioquímico David Julius y el biólogo molecular Ardem Patapoutian fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina 2021 por su descubrimiento de los “receptores de la temperatura y el tacto”.

5 de octubre. Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann y Giorgio Parisi, ganan el Premio Nobel de Física, por sentar las bases de nuestro conocimiento sobre cómo influye la humanidad en el clima de la Tierra.

6 de octubre. Benjamin List y David MacMillan ganan el Premio Nobel de Química por descubrir un nuevo tipo de catalizador capaz de construir nuevas moléculas e inhibir el desarrollo de enfermedades.

5 de noviembre. La doctora Julia Tagüeña Parga es galardonada con el premio The Public Understanding and popularization of Science award 2021, que otorga la Academia Mundial de Ciencias (TWAS).

23 de noviembre. El doctor Sabino Chávez Cerda, investigador del INAOE, es considerado uno de los trabajos de óptica más importantes del año; la comunidad científica estima que será un parteaguas que abrirá muchas puertas en el estudio de la física.

24 de noviembre. Surge la variante del SARS-Cov-2 Ómicron.

3 de diciembre. Un tribunal anula inhabilitación del Conacyt contra la física Julia Tagüeña.

29 de noviembre. La designación de José Antonio Romero Tellaeche como director del CIDE aumenta el conflicto y alumnos toman las instalaciones en un hecho inédito para un Centro Conacyt.

14 de diciembre. Después de tocar puertas en la Secretaría de Gobernación, el Conacyt, el Gobierno de la Ciudad de México, sin éxito, el movimiento estudiantil del CIDE es recibido por el Senado de la República, la Junta de Coordinación Política se comprometió a mediar en el conflicto y llamar a cuentas a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla.

17 de diciembre. Se anuncia la extinción del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), brazos científicos del gobierno mexicano en temas de ecología y agua.

Investigaciones trascendentes en 2021

De acuerdo con la revista Science, estas son las investigaciones más prometedoras del 2021:

Avances para luchar contra la Covid-19: Las vacunas están teniendo un papel crucial para frenar la pandemia, pero un nuevo actor se ha unido a ellas: los antivirales, que previenen los síntomas y la muerte si se toman en una fase temprana de la infección. Se ha informado de resultados positivos con PF-07321332 de Pfizer y Molnupiravir de Merck, y algunos genéricos como la fluvoxamina (usada en el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo) también podrían resultar útiles, pero se sigue investigando. El desarrollo de medicamentos basados en anticuerpos monoclonales, también están ayudando a la lucha contra el SARS-CoV-2 y otros virus.

Las vacunas están teniendo un papel crucial para frenar la pandemia, pero un nuevo actor se ha unido a ellas: los antivirales, que previenen los síntomas y la muerte si se toman en una fase temprana de la infección. Se ha informado de resultados positivos con PF-07321332 de Pfizer y Molnupiravir de Merck, y algunos genéricos como la fluvoxamina (usada en el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo) también podrían resultar útiles, pero se sigue investigando. El desarrollo de medicamentos basados en anticuerpos monoclonales, también están ayudando a la lucha contra el SARS-CoV-2 y otros virus. Nuevas medidas de Muon que desafían el modelo estándar: En abril de 2021 se publicaron las conclusiones del experimento Muon g-2. Los resultados generaron un gran revuelo en la comunidad científica al mostrar que los muones —partículas fundamentales 200 veces más masivas que el electrón— se comportan de una forma distinta a la que predice el modelo estándar de física de partículas, lo que parece insinuar que están interaccionando con otras partículas o fuerzas desconocidas.

En abril de 2021 se publicaron las conclusiones del experimento Muon g-2. Los resultados generaron un gran revuelo en la comunidad científica al mostrar que los muones —partículas fundamentales 200 veces más masivas que el electrón— se comportan de una forma distinta a la que predice el modelo estándar de física de partículas, lo que parece insinuar que están interaccionando con otras partículas o fuerzas desconocidas. Observaciones sísmicas del interior de Marte: En julio de 2021 se publicaron los primeros datos del módulo de aterrizaje Insight de la NASA, diseñado para recoger la actividad sísmica del planeta rojo. Con ello se ha proporcionado información clave sobre la estructura interna y composición del cuarto planeta del sistema solar.

En julio de 2021 se publicaron los primeros datos del módulo de aterrizaje Insight de la NASA, diseñado para recoger la actividad sísmica del planeta rojo. Con ello se ha proporcionado información clave sobre la estructura interna y composición del cuarto planeta del sistema solar. Obtención de ADN humano antiguo en sedimentos: En 2021 se ha demostrado que ya no son imprescindibles los restos humanos fósiles para secuenciar el ADN, si no que basta con analizar el sedimento de una cueva prehistórica para identificar a sus antiguos pobladores.El equipo liderado por Benjamin Vernot, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva (Alemania), ha conseguido obtener ADN mitocondrial y ADN nuclear de varios individuos neandertales, de los que no existen restos fósiles.

En 2021 se ha demostrado que ya no son imprescindibles los restos humanos fósiles para secuenciar el ADN, si no que basta con analizar el sedimento de una cueva prehistórica para identificar a sus antiguos pobladores.El equipo liderado por Benjamin Vernot, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva (Alemania), ha conseguido obtener ADN mitocondrial y ADN nuclear de varios individuos neandertales, de los que no existen restos fósiles. Aplicación in vivo de la técnica CRISPR: Hasta ahora, todos los tratamientos que usaban estas “tijeras genéticas” eran ex vivo, es decir, administrados en una muestra en el laboratorio. Este año se ha dado un paso más aplicando la tecnología CRISPR directamente en el cuerpo, in vivo para luchar contra la amiloidosis hereditaria mediada por transtiretina (AhTTR) y la amaurosis congénita de Leber. El desarrollo exitoso de este tipo de terapia puede sentar las bases para el tratamiento de multitud de dolencias de origen genético.

Hasta ahora, todos los tratamientos que usaban estas “tijeras genéticas” eran ex vivo, es decir, administrados en una muestra en el laboratorio. Este año se ha dado un paso más aplicando la tecnología CRISPR directamente en el cuerpo, in vivo para luchar contra la amiloidosis hereditaria mediada por transtiretina (AhTTR) y la amaurosis congénita de Leber. El desarrollo exitoso de este tipo de terapia puede sentar las bases para el tratamiento de multitud de dolencias de origen genético. La cría de embriones y el desarrollo temprano: En marzo un equipo consiguió alargar hasta 11 días (en lugar de 3 o 4 como hasta ahora) la vida de embriones de ratón extraídos de la madre. Los embriones se sometieron a una etapa de reorganización celular y les crecieron algunos órganos y las patas traseras. Este trabajo permitirá comprender mejor los defectos del desarrollo temprano y a avanzar en nuevas terapias de reproducción asistida.

En marzo un equipo consiguió alargar hasta 11 días (en lugar de 3 o 4 como hasta ahora) la vida de embriones de ratón extraídos de la madre. Los embriones se sometieron a una etapa de reorganización celular y les crecieron algunos órganos y las patas traseras. Este trabajo permitirá comprender mejor los defectos del desarrollo temprano y a avanzar en nuevas terapias de reproducción asistida. Resultado inesperado en fusión nuclear: Este año se ha producido un resultado en la National Ignition Facility (NIF, en EU) que sorprendió a sus propios investigadores: una reacción de fusión que se acercó como nunca antes al ‘punto de equilibrio’ oficial, aquel en el que una reacción produce más energía que la que necesita el láser para encenderla.

nelly.toche@eleconomista.mx