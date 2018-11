Hace una década Maki Onishi visitó la Ciudad de México por primera vez. Todavía era estudiante de arquitectura. El objetivo era, más que conocer, vivir la experiencia Luis Barragán, el único arquitecto mexicano que ha recibido el Premio Pritzker, referido como el Nobel de la disciplina. La impresión de habitar, siquiera por unos instantes, tanto la Casa Estudio Luis Barragán como la Casa Giraldi: el uso generoso de la cromática, los claroscuros, las amplitudes y los estrechamientos como posibilidades plásticas de las estructuras del arquitecto tapatío, fueron fundamentales para la consolidación del estilo arquitectónico de la entonces estudiante de la Universidad de Kioto.

“Su arquitectura me inspiró bastante. Para mí los edificios de Barragán son laberínticos. Y aunque sus planos son bastante simples, una vez que se entra a las casas, esos mismos planos son difíciles de comprender. (Una vez ahí) se trata solamente de vivir la experiencia y ese fue el punto más inspirador para mí”, platica en entrevista con El Economista.

La hoy reconocida arquitecta de apenas 35 años de edad, quien instaló en Tokio un singular despacho abierto totalmente a la calle, donde trabaja junto con su esposo y socio Yuki Hyakuda, viajó de vuelta a México para ofrecer la conferencia magistral Arquitectura como parte de la experiencia en el contexto de la edición 2018 del Congreso Internacional de Diseño, con sede en Xalapa, donde, antes que todo, se refirió a Luis Barragán como uno de los demiurgos de su estilo.

Ahí mencionó que otro de los personajes determinantes de su formación profesional fue el también premio Pritzker (2013), Toyo Ito, quien fue su maestro en la carrera y después la invitó a participar en el proyecto de diseño de casas temporales para las familias que perdieron sus hogares en el sismo y la secuela de un desastroso tsunami al noreste de Japón en 2011.

“Toyo Ito fue mi maestro. Lo admiro mucho porque su trabajo siempre habla sobre el futuro. Esa es la diferencia de la arquitectura con profesiones como la de ser doctor, por ejemplo: no estás aliviando algo pero construyes el porvenir. Y eso es algo que puedo notar cuando veo el trabajo de Toyo Ito. De hecho colaboré con él en un trabajo de medio tiempo cuando era estudiante. Ayudaban con los modelos. Después de eso me pidió que me uniera a su proyecto Casa para todos”, relata en referencia al mencionado proyecto de ayuda a los damnificados y del que dio detalles durante su conferencia.

Reconectar con las calles

Manki Onishi es pequeña, de pasos cortitos y con una mentalidad de amplitud. Es delicada y amable en todo momento. Durante la conferencia magistral se tomaba el tiempo de levantarse del único sillón sobre el enorme escenario del Teatro del Estado de la ciudad veracruzana para acercarse, pasito a pasito, a la gran pantalla en la que se proyectaban sus edificios, para señalar partes específicas de sus estructuras de hasta cinco pisos, de torsiones impensables y espacios amplísimos que se van reduciendo a rincones casi secretos, como los tradicionales salones de té japoneses con entradas por las que hay que pasar prácticamente en cuclillas, o los ilimitados ventanales de luz, a través de los techos o invadiendo los muros hasta reducirlos simplemente a columnas.

Dice que en su despacho siempre se prioriza convertir a las estructuras en objetos de afecto: “edificar casas con personalidades e identidades, como personajes que motiven distintos tipos de relaciones, para que inconscientemente les pueda poner sobrenombres”

Como residente de Kioto, Onishi siempre vio a las calles de la ciudad como parte integral de la arquitectura, incluso la más íntima de las casas. Para ella siempre fue una prioridad abrir los hogares a la calle. De ahí que su despacho en Tokio está totalmente a nivel de calle y abierto del todo a la vida exterior, tanto así que cualquiera puede pasar al despacho a dejar un saludo o pedir una consulta. Muchas de estas ideas, dice, son inspiradas por las fiestas tradicionales de su ciudad natal, que no se celebran en las plazas públicas, puesto que carecen de ellas, sino que se trasladan por el trazado urbano, y gracias a las cuales muchas de las casas tienen interiores que podrían pasar por terrazas por su ausencia de muros y que permiten una visibilidad absoluta al exterior.

“En lo personal me gustan las calles por dos motivos: primero porque las calles llevan en una dirección particular, y la gente transita de manera guiada. Eso me interesa mucho: guiar una experiencia continua. La segunda razón: en Japón no tenemos plazas, pero la calle también es una plaza; incluso antes también había baños en las calles, lugares para comprar consumibles, como los mercados. Hoy en día en Japón, las calles son para carros y eso me aburre. Por eso quiero recuperar ese espíritu ancestral a través de mi arquitectura”, asegura.

Sobre la ciudad de Xalapa dice que le fascina el desarrollo urbano con casas prácticamente juntas, extendiéndose por toda la ciudad, “como si fueran árboles”.

Está convencida de que la arquitectura debe ser fundamental para combatir los problemas sociales. “Me parece importante que los arquitectos pensemos como la gente: debemos siempre priorizar el mejoramiento de una ciudad, debemos ser capaces de inspirar y no sólo resolver problemas sino proponer cosas nuevas y buenas”, concluye.

Para conocer más sobre el trabajo de Maki Onishi: http://www.onishihyakuda.com/