Creo que hay una vuelta nueva en el cine mexicano. No lo digo yo, lo dicen los números, y es muy benéfico y va a repercutir para que los jóvenes que se dediquen al cine tengan horizontes mejores , indicó Héctor Bonilla.

El actor estrenó este año 7:19, una película mexicana sobre el terremoto de 1985 y ahora presenta Un padre no tan padre, una comedia que busca tener éxito en los cines.

Tenemos el ejemplo de la familia Cuarón, de Guillermo del Toro o Demián Bichir, que se fueron a EU porque en México no había las condiciones para hacer eso y vemos hasta dónde han llegado en el cine. Pero creo que las cosas han cambiado , opinó.

Un padre no tan padre es una comedia dirigida por Raúl Martínez Solares, con un elenco compuesto por Héctor Bonilla, Jacqueline Bracamontes y Benny Ibarra.

Es una magnifica comedia sin pretensiones de drama y creo que es una película que le va a gustar mucho a las familias mexicanas , comentó el actor.

Don Servando (Bonilla) es un hombre de 85 años que vive en una residencia de ancianos pero por distintas circunstancias acaba viviendo con su hijo Francisco (Benny Ibarra), quien se lo lleva a su casa (una comuna medio hippie) en San Miguel de Allende, donde se enfrenta a la modernidad .

Servando es un hombre chapado a la antigua que de pronto tiene que cambiar su vida por distintas circunstancias y se ve obligado a convivir con personajes muy interesantes que lo ponen en shock pero también lo ayudan a transformarse , explicó Bonilla.

Por su parte, la actriz Jacqueline Bracamontes afirmó: Yo soy fanática de la comedia y creo que en estos tiempos en que se viven cosas complicadas y difíciles en el mundo es necesario que la gente tenga dos horas para reír y pasársela bien .

Por su lado, el actor Benny ?Ibarra, quien también participa en la cinta, dijo: Yo siempre he estado rodeado de gente muy liberal. De hecho yo crecí en San Miguel de Allende, y creo que el lugar donde transcurre la película representa las diferentes capas de la sociedad y (...) hay que ser tolerantes, aceptarnos, cuidarnos y aprender los unos de los otros .

Un padre no tan padre se estrenó con 680 copias y es distribuida por Cinépolis.

Héctor, el constituyente

Estamos pariendo chayotes , refirió el actor sobre su trabajo en la Asamblea Constituyente como representante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El problema es no disfrazar intereses creados desde el principio, pero estamos dando una pelea para que eso no suceda y trabajando , detalló. Sobre sus ausencias en las sesiones, mencionó: Me han echado a la prensa encima... pero yo tengo que trabajar, tengo que comer; soy el proveedor de mi casa... pero ahí estoy, gratuitamente, honoríficamente y todo el tiempo extra que tengo está dedicado a eso .

