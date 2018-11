Científicas compartieron su experiencia en la Antártida con un grupo de jóvenes mexicanos, esto permitió hablar, además de cambio climático, de empoderamiento y liderazgo de mujeres en los ámbitos científico y tecnológico.

La expedición Homeward Bound se creó en 2016 y ésta es su tercera edición. En ella, mujeres científicas de 35 naciones trabajan en red y por proyectos para documentar las evidencias del cambio climático y buscar soluciones que mitiguen su impacto. El objetivo final es contar con 1,000 mujeres en 10 años que asuman un papel de liderazgo en la lucha contra el cambio climático.

“Participar en Homeward Bound fue muy importante porque reúne tres cosas que me encantan. La atención al cambio climático, que se ha convertido en mí lucha desde hace 15 años; la Antártida como territorio, que es una gran reserva para el planeta, pues regula la temperatura planetaria y hace contrapeso al calentamiento, y el tercer punto: promover el liderazgo de mujeres”, platica Sandra Guzmán, participante de esta expedición.

“Cuando yo comencé era muy importante capacitarme y prepararme; una es punta de lanza y si no te preparas, es muy difícil que logres transmitir las oportunidades”, asegura Sandra. “Habemos personas muy afortunadas, otras cuya lucha es más difícil, pero lo importante es tener la certeza de que cuando te pones una meta, la puedes cumplir, se van a cerrar muchas puertas, pero se trata de perseverar para lograr liderazgos”.

En el programa 2018 sólo participaron cinco latinas. Sandra es la primera mexicana en ser seleccionada. Ella aseguró que México y América Latina tienen que generar más iniciativas de empoderamiento de las niñas, jóvenes y mujeres en general, por ejemplo, “yo lancé una campaña llamada Defensoras, porque hay muchas mujeres que están haciendo mucho por el planeta en diferentes lugares, pero me he dado cuenta de que su trabajo se invisibiliza si hay un jefe hombre de por medio. En mi ONG se trabaja en el ánimo de fortalecer a esas mujeres, para que cuando salgan tengan todas las capacidades de competir de la manera más sana”.

Sandra cree firmemente que las mujeres son ese cambio que hace falta, “todas las políticas que se han generado y mucho de lo que se ha hecho han venido de una visión unilateral. Si tuviéramos participación igualitaria lograríamos políticas complementarias”.

Como científica social, además asegura que trabajar en entender a la humanidad te lleva de manera natural a ser activista, “en estos temas no es suficiente saberlo, tenemos que llamar a la acción, si en este rol de líder no lo comunicas, no hay sentido de la comunidad, además somos la manera de acercarnos a los tomadores de decisiones”.

Recalcó que el activismo debe estar fundamentado en el conocimiento y la ciencia “pero para que permee, debe exponerse, transmitirse, ¿cómo justificas ese conocimiento sin un cambio?”.

Por su parte, Paola Tello Guerrero, científica colombiana, comparte: “Es fascinante, cuando llegas a un salón con 80 cerebros de mujeres en ciencia de muchos países, orientadas al mismo problema, te siente feliz, esa multiculturalidad y multidisciplinariedad es un valor muy grande para la solución de problemas, en este caso, el cambio climático.

Hoy me siento privilegiada de tener muchas amigas que estén conversando de lo mismo e igual de apasionadas”.

Ella asegura que el tema del cambio climático está haciendo una transformación en la ciencia, “como tiene tanta urgencia, lo que hizo es que los científicos saliéramos de los laboratorios y nos acercáramos a la gente, este tema ha hecho que se quite la barrera y los científicos comencemos a platicar de manera amigable el impacto que tiene este tema en las vidas de las personas, para ello también requerimos aprender a cómo ser líderes”.

Agregó que en países de Latinoamérica el trabajo de las mujeres en ciencia hoy tiene un doble efecto, “cuando tú empoderas a una mujer y le das capacidades de conocimiento, es algo que nadie le puede quitar y son herramientas para la vida en general, no serán mujeres maltratadas, serán mejores madres. (...) Una mujer con educación logra un poder enorme, con decisiones más inteligentes y con efectos a largo plazo”.

Sobre su convicción de prepararse, Paola asegura: “Lo que he logrado como profesional es el camino que han abonado otras mujeres, esto es una responsabilidad para mí, debo yo también abrir puertas para otras chicas. A ellas yo les digo: ciencia es un camino difícil, pero las recompensas son increíbles, vas a conocer gente fascinante, no vas a tener conversaciones tontas, vas a poder viajar para mostrar tu trabajo, vas a intercambiar culturalmente, vas a crecer como persona, y eso tiene un valor muy grande, entonces, si yo tuve la fortuna de vivirlo, ¿cómo no invitar a otras personas a que vean este camino como una opción?”.

