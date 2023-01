Ceremonia, una novela sobre las élites latinoamericanas

En su reciente novela, Ceremonia (Planeta, 2022), el escritor y periodista colombiano pero residido en México, Felipe Restrepo Pombo, ofrece un retrato de las élites en América Latina a través de la vida de una familia que bien podría ser colombiana, mexicana, peruana o de cualquier país de la región. En su relato, el escritor decidió omitir la nacionalidad de sus personajes para presentar un contexto de idiosincrasia regional, convencido de que existen rasgos y paradojas sociales de clase equiparables en la región.

En su libro, Restrepo Pombo trabaja las relaciones y los conflictos familiares intergeneracionales y su condicionamiento ante el deseo de estatus social dentro de las clases altas latinoamericanas.

El escritor ha destacado que la construcción de Ceremonia deriva de una profunda investigación periodística, pero es revestida con aquellas licencias que solamente la ficción permite: los acercamientos a la psicología de sus personajes y a la parte más íntima de las relaciones familiares, sin caer en la parodia o caricatura, pero sí que sirva como una mirilla hacia las “necesidades” que asumen las élites de participar de la “ceremonia” de los roles sociales y la construcción de estatus para la complacencia pública. De ahí el título de la obra.

Para ello, el autor divide la novela en cinco partes y en cada una involucra a sus personajes en un juego de protocolos o ceremonia social distinta, ya sea política, religiosa o de nuevas espiritualidades e incluso la sexualidad, con arquetipos como el patriarca de una familia de élite, una mujer que, por imposición de estatus, se vincula con un hombre que no desea; un joven que para ejercer su sexualidad debe llevar una doble vida, entre otros.

Una historia sobre cualquier país de la región

En entrevista, el autor señala que “en Ceremonia me cuidé mucho de que la acción no estuviera centrada en un país específico, de hecho, nunca se dice el nombre del país. Traté de que fuera una historia latinoamericana universal que la podría reconocer cualquier lector de nuestros países. No es una historia sobre Colombia ni sobre México, sino una novela que busca la idea universal de los que comprende y condiciona una élite. Obviamente, cada país tiene sus particularidades en cultura e idiosincrasia, pero sí hay temas que se nos juntan, que nos dividen socialmente, pero nos igualan como región”.

Hablar sobre las élites en América Latina, señala, “me pareció muy pertinente en este momento. En toda la región están muy latentes esos abismos que cada vez se abren más entre clases sociales, entre ricos y pobres. Esto se está viendo en muchos países que están eligiendo gobiernos de izquierda justamente como respuesta a estas fuertes brechas sociales”.

A propósito de esas brechas de las clases latinoamericanas, el nacido en Bogotá detalla que “una de las características de este retrato es la necesidad de pertenencia y a la vez de exclusión. Algo que ocurre con los personajes de la novela es que en ese afán de pertenecer tienen que traicionar a lo que son y realmente tienen que vivir esa doble vida. Entre las clases altas latinoamericanas sí hay este deseo de ser excluyentes. Pero no creo que el deseo de pertenencia es exclusivo de las clases altas, es una condición humana”.

Revirar a la izquierda

Colombia y México son dos de los varios países en la región que comparten procesos históricos similares y en los años recientes han revirado a gobiernos que abanderan la izquierda.

Para el caso de México, opina, “es muy notorio que cuando llegó Andrés Manuel a la presidencia había una expectativa de transformación. No me gusta opinar sobre la política mexicana porque soy un extranjero, pero para mí, como residente en México, sí noto una decepción en muchos aspectos. Creo que hay una posición sistemática de no aceptar las fallas”.

Sobre el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, asumido en agosto pasado, opina: “llegó con la misma expectativa sobre un gobierno de transformación en un país históricamente tan de derechas, como Colombia, que nunca había tenido un gobierno abiertamente de izquierda, abiertamente populista, que ha prometido cambiar muchas cosas. Entre esos cambios prometen una mayor equidad y obviamente me parece fantástico, pero soy muy escéptico porque creo que es muy difícil que un gobierno cumpla tantas promesas, que cambie la forma como funciona una sociedad y más en el caso particular de Colombia, un país que ha atravesado por un largo conflicto armado, largos periodos de violencia y con muchas heridas que todavía están abiertas. Me parece difícil que lo logre, entonces, lo tomo con mucha cautela”.

Y remata: “ojalá que se cumplan las cosas. Qué más desearía uno que nuestros países progresen y sean cada vez menos desiguales, menos injustos, donde hubiera acceso a la salud, a la educación. Y todo eso suena fantástico en el papel, pero una cosa es decirlo y otra es lograrlo”.

“Ceremonia”

Autor: Felipe Restrepo Pombo

Felipe Restrepo Pombo Editorial: Planeta

Planeta Año: 2022

2022 Páginas: 272

272 Formato físico: 298 pesos

298 pesos Formato electrónico: 159 pesos

Nuestro entrevistado

En 2017, Felipe Restrepo Pombo fue incluido en la lista Bogotá39, del Hay Festival, con los 39 mejores autores de ficción menores de 40 años en América Latina, curada por sus colegas Darío Jaramillo (Colombia), Leila Guerriero (Argentina) y Carmen Boullosa (México). El escritor es una de las seis plumas colombianas incluidas en la selección.

ricardo.quiroga@eleconomista.mx