Los Ángeles, EU. “El mixteco es un lenguaje, no es un dialecto”, repite Miguel Villegas a ritmo de rap. Triqui, zapoteco, náhuatl, van ocupando lugar en la frase... Decenas de puños alzados golpeando el aire le secundan. Alcanzo a entender en el verso, que canta en su lengua materna, el nombre de Benito Juárez. “La paz es el derecho al respeto ajeno, ya lo sabes”, se oye nítido en la versión que rapea en español, y luego en inglés. Se ufana por hablar tres idiomas el joven rapero.

La poeta Natalia Toledo, hija del pintor oaxaqueño Francisco Toledo, ataviada con un vestido estampado con flores bordadas a mano, se planta en el escenario con su voz estentórea y lee una poesía en zapoteco. Ha venido hasta acá para reafirmar la belleza de su lengua. A esa hora el sol cae a plomo y el público se repliega en los muros que dan sombra, o bajo los árboles, pero no la abandona; le transmite frescura con su aplauso, la apapacha con un grito.

Primero sueño, un dueto de jóvenes jaraneras, ahuyenta el sopor de la tarde y pone a todos a bailar a ritmo de sones jarochos. Los Ángeles y Veracruz se dan la mano, rasgan las cuerdas de la jarana; contrastan una tradición que ha emigrado y que día con día se transforma en otras versiones del son, cotejan los instrumentos que siguen preservando el género y, al final, el sonido es inconfundible, inequívoco: los tacones golpeando el concreto de la calle lo constatan.

Es sábado l6 de marzo. No es un día cualquiera en Los Ángeles. Los mexicanos, reunidos “en una esquina del planeta”, dirá más adelante Magos Herrera, han venido a cerrar la calle Park View, frente al Parque Mac Artur.

Han venido a la fiesta, a promover el encuentro y el diálogo, a celebrar la diversidad lingüística y musical, a oír a los académicos hablar de Octavio Paz; a mirar las imágenes de Leopoldo Peña que retratan la vida en los barrios del sureste angelino y las evocaciones de la Virgen de Guadalupe, de Manuel Ramos, en sendas exposiciones fotográficas; vienen también a comer moles perfumados con almendras, anís y yerba santa; platillos de xoconos-tle y carne de puerco con chile; pero también a decir en voz baja que se han sentido solos. “Nos han dejado muy abandonados frente a los ataques de Trump”, me dicen unos padres de familia, entre taco y taco.

La Secretaría de Relaciones Exteriores a través de su Dirección de Diplomacia Cultural y del Consulado de México en Los Ángeles hizo confluir al Premio Nobel mexicano con sus paisanos; con los descendientes de los pachucos de aquellos años 50, a quienes miró y describió con estupor, reconocimiento, y no sin cierto clasismo cuando intentaba escribir El Laberinto de la soledad.

“A primera vista sorprende al viajero —además de la pureza del cielo y la fealdad de las dispersas y ostentosas construcciones— la atmósfera vagamente mexicana de la ciudad, imposible de apresar con palabras o conceptos. Esta mexicanidad —gusto por los adornos, descuido y fausto, negligencia, pasión y reserva— flota en el aire. Y digo que flota porque no se mezcla ni se funde con el otro mundo, el mundo norteamericano, hecho de precisión y eficacia. Flota, pero no se opone; se balancea, impulsada por el viento, a veces desgarrada como una nube, otras erguida como un cohete que asciende. Se arrastra, se pliega, se expande, se contrae, duerme o sueña, hermosura harapienta. Flota: no acaba de ser, no acaba de desaparecer”, escribió el Nobel.

Y esa voz es hoy la que convoca, como un imán atrayendo pequeñas partículas de hierro, dispersas en la urbe, y sus palabras adquieren un nuevo significado. En medio de una algarabía popular y con mariachi, Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles, la ciudad con mayor número de mexicanos después de Ciudad de México (1 millón 800,000), el cónsul Carlos García de Alba y Enrique Márquez, director de Diplomacia Cultural de la cancillería mexicana, inauguraron el festival Octavio Paz y los Postpachucos. Encuentro Cultural de Migrantes sobre la Identidad Mexicana, develando un mural de Héctor Arias, artista visual originario de Zamora, Michoacán, que plasma mariposas monarca en uno de los muros del edificio consular en la esquina de Park View y 6th Street.

Especialistas en la obra de Paz, doctor Rubén Hernández León, director del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), el doctor Maarten Van Dalden, profesor del Departamento de Español y Portugués de la UCLA , y Nylsa Martínez, escritora mexicana radicada en Los Ángeles, conformaron el panel para reflexionar sobre la diversidad e identidad: los chicanos, pachucos y la mexicanidad, desde la obra de Octavio Paz hasta las conexiones del presente, resaltando el reconocimiento de Paz a la rebeldía, a la afirmación y resistencia de quienes se sentían rechazados por la sociedad norteamericana de mediados del siglo pasado.

La banda juvenil oaxaqueña Maqueos Music, despide la tarde con “Dios nunca muere” y “El Sinaloense”, pero la fiesta continúa, porque el domingo habrá más música, cine y un conversatorio, con deliciosa muestra sobre todo, sobre la cocina mexicana, con la presencia y el testimonio de mujeres expertas en esa alquimia culinaria que ha transformado, por siglos, chiles, maíces, frijoles, tomates y calabazas en deliciosos platillos que hoy son reconocidos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. “La poesía, la música, la literatura y las ideas nos disparan al cielo pero la comida nos conecta con la Tierra”, dice Sergio Rodríguez, del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, tal vez sin darse cuenta de que está haciendo poesía.

Ahí están doña Reyna Rayón, una mujer otomí compartiendo sus secretos ancestrales; dice que ya no le da pena decir que ella come frijolitos con tortilla de maíz y salsas de molcajete; Carina Santiago, que aprendió a fusionar los sabores de Teotitlán del Valle, Oaxaca; Rosalía López, que hace el mejor mole poblano de la ciudad; y Rocío Camacho, “la reina de los moles”, chef oaxaqueña que se ha abierto paso en un ámbito dominado por los hombres, y en inglés, que cuenta las vicisitudes para traer los ingredientes originales de la cocina mexicana, porque hace 20 años la comida “mexicana” en California era una vacilada, y hoy gracias a ellas, la gastronomía nacional se presenta en toda su originalidad y sabor. ”Y ya no sé qué más decirles”, le dice a la concurrencia apurando la conclusión. “Que somos grandes”, le responde una voz femenina en el auditorio. Aplausos.

Domingo de jazz, cine y sabor

La voz de Magos Herrera nos despierta en la mañana de un domingo somnoliento. La cantante mexicana de jazz-flamenco radicada en Nueva York nos trae la poesía de Paz en la adaptación que ha hecho del poema “Niña”, con arreglos del cuarteto de cuerdas Brooklyn Rider, la joya de Dreamers, por la que fue nominada al Grammy 2019 en la categoría de Mejor Arreglo Instrumental y Vocal.

Esa voz, que de pronto desciende a susurro y, en sordina, va transformando el poema en una marea musical que recorre la profundidad del auditorio, para cerrar el verso con una exclamación semejante al de un ave canora.

“Si no estás enfocado no puedes estar en Nueva York, hay mucho rigor en la escena artística”, afirma al narrar su travesía de migrante desde el corazón de México a la Gran Manzana; aboga por que haya más encuentros de estos: “hay que cantar hasta que el canto eche raíces (...) hay que soñar hacia atrás, hacia la fuente, hay que remar siglos arriba (...) echar abajo las paredes entre el hombre y el hombre, juntar de nuevo lo que fue separado”, dice citando el “Cántaro Rojo”, de Paz, para después dejar que su canto abroche el conversatorio.

Cierra la jornada la exhibición del primer capítulo de la serie Malinche, dirigido por Julián de Tavira, producción de Canal Once y Bravo Films, para luego pasar a una charla con la productora Patricia Arriaga Jordán y el escritor, antropólogo y curador de arte Conrado Tostado.

“Este es el nuevo rostro y la nueva actitud de la diplomacia cultural que queremos impulsar”, dice Enrique Márquez, y asegura que este festival es sólo el comienzo, “apenas estamos calentando motores”. Anuncia que preparan un gran festival de mujeres en Chicago para el segundo semestre del año. “Será un gran festival y encuentro de mujeres migrantes que se han destacado en el arte, la cultura, la música, las letras, y también estarán incluidos los hombres, porque los mexicanos en Estados Unidos son mucho más que remesas”, concluye.

