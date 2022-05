Han sido días agitados para el novelista, ensayista, dramaturgo, director de teatro, articulista y guionista Hugo Hiriart, un hombre todo terreno que gusta de vestir camisa y tirantes, ganador de varios de los grandes premios que se otorgan en México para la creación, y quien el 28 de abril pasado celebró 80 años de vida.

La semana anterior, Hiriart viajó a Jalisco como uno de los invitados a la puesta en marcha de las actividades de Guadalajara, Capital Mundial del Libro y fue protagonista de la primera parte de la programación. En cuestión de tres días integró al menos cuatro conversatorios con colegas y para las universidades UdeG e ITESO.

Al cierre del acto protocolario de inauguración de la capitalidad, el escritor Martín Solares, quien es coordinador del programa, se aproximó al micrófono y rompió el protocolo con las siguientes declaraciones: “tendríamos que preguntarle al maestro Hiriart si quiere subir a decir un par de palabras. Hay que tener ese detalle porque es uno de los grandes creadores que hay en nuestro país, espero que todos aprovechen su lectura este año”. Pero el autor declinó la oferta y prefiero mantener el perfil bajo en la ceremonia, aunque no pudo evitar el cuantioso aplauso de los presentes.

Fue precisamente el día de su cumpleaños que la Academia Mexicana de la Lengua, en la que ocupa la silla XVIII desde 2014, le rindió un homenaje del que tomaron parte amigos y colegas como Adolfo Castañón, Diego Valadés, Silvia Molina, Rodrigo Martínez Baracs y Liliana Weinberg.

Ahí, Hiriart bromeó y aderezó con un semblante de seriedad: “yo nunca en mi vida celebré ningún cumpleaños, nunca, y llego a los 80 años y entonces me cae esta cosa como una maldición (...) si usted ve un animal, un gatito, un perro, se da cuenta inmediatamente que tienen una placidez que no tienen los otros animales. Yo estoy así, con la placidez del gato, esperando a ver a qué hora me llaman. Y estoy contento”.

El enigmático arte de perdurar

Quizá no era la llamada que esperaba, pero Hiriart accede a atender a El Economista para conversar, en ocasión de su aniversario, sobre su inquietud por la trascendencia, la administración de la cultura y toda la obra de su autoría que aguarda para estrenarse.

Inicia diciendo que nunca le interesó escribir textos que respondieran a las coyunturas del momento, porque resultan ser de los más volátiles. “Desde hace mucho me di cuenta de que si tú haces artículos y ensayos sobre temas de actualidad, de algo que esté pasando ahora mismo, esos son los que envejecen más a prisa. No conviene escribir sobre eso si lo que pretendes es que una obra dure un poco más. Pero la verdad no creo que las cosas que yo he hecho vayan a durar, me extrañaría. Yo vendo pocos libros y tal vez sí tengo algunos lectores, pero dudo que muchos”.

Quizás obsesionado por lo anterior, en 2010 Hiriart presentó el ensayo El arte de perdurar, editado por Almadía, donde, con la agudeza que le caracteriza, se pregunta las razones de por qué la obra de algunos autores, pese a su gran talento, no alcanzó el gran aparador de la popularidad frente al trabajo masificado de otros. Y lanza un par de preguntas:

“¿Por qué Al filo del agua, un prodigio de novela (de Agustín Yáñez), no tuvo el mismo público que sí tuvo Juan Rulfo? También me he preguntado ¿por qué Alfonso Reyes, a quien yo leía como un maestro extraordinario, está totalmente olvidado frente a Jorge Luis Borges, su discípulo?”.

Evoca que fue Reyes quien durante su estancia en Buenos Aires como primer embajador de México en Argentina, instruyó al joven a pulir y clarificar su redacción. “Sólo entonces apareció el gran maestro del idioma que fue Borges. Fíjate qué avatares. Al maestro lo lee muy poca gente y, en cambio, Borges es una celebridad”.

“Un desdén por la cultura”

En otro orden de ideas, se le pregunta qué piensa sobre la capitalidad de Guadalajara y la presencia apenas notoria del gobierno federal. El maestro se limita a responder que “hay un desdén por la cultura en este gobierno y una total distancia. Es una cosa rarísima para un gobierno de izquierda, cuando por lo general la izquierda es la dueña de la cultura, donde suelen estar los cauces culturales más fuertes. No sé qué pensar de ellos, pero hay algo descompuesto ahí”.

Confiesa que tiene guardadas varias novelas inéditas, prácticamente enteras, aunque descarta verlas publicadas. “Un autor publica lo que más le parece que esté bien y si algo se queda ahí (guardado), no se queda por bueno”.

En cambio, confirma que está trabajando en una obra de teatro a cuatro manos, de la que prefiere no dar detalles, pero anticipa: “quiero dejarla terminada y, si cabe la posibilidad, montarla yo mismo, antes de irme de aquí”.

Los reconocimientos de Hugo Hiriart

Premio Xavier Villaurrutia por la novela Galaor (1972)

Becario de la Fundación Solomon R. Guggenheim (1984)

Premio Ariel al Mejor Mediometraje por Xochimilco, historia de un paisaje (1990)

Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón para una trayectoria en el teatro (1999)

Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura (2009)

Premio Mazatlán de Literatura por el ensayo El arte de perdurar (2011)

Premio Letras de Sinaloa (2015)

Otros títulos destacados:

Disertación sobre las telarañas (1980)

Cuadernos de Gofa (1981)

Ámbar (1990)

La destrucción de todas las cosas (1992)

El agua grande (2002)

La torre del caimán y Rosete se pronuncia (2008)

