Solid Red es la primera muestra individual de la artista multidisciplinaria Shuli Sadé, quien realizó un homenaje a la Ciudad de México que nos hermana, de una manera estética, con la ciudad de Nueva York, a través de diversas piezas fotográficas modificadas digitalmente.

Para la exposición, Sadé visitó la Ciudad de México e hizo una selección de edificios como Torre Reforma, Torre Diana y la Torre Mayor. Después, subió a la cima de éstos y tomó fotografías panorámicas. Posteriormente, la artista estudió cuidadosamente las imágenes y por medio de un software fue quitando información de las mismas hasta reducirlas a un conjunto de pixeles ordenados que la artista denomina como grid (rejilla), los cuales apenas dejan ver que eso que vemos es la foto de una ciudad. Para algunas piezas, la artista utilizó rojos, morados y naranjas para darle color a los pixeles, un homenaje al colorido de la ciudad de México, con el cual se encontró cuando el avión en el que viajaba aterrizaba en el aeropuerto de la ciudad.

La pieza central que da nombre a la exposición, “Solid Red”, es una composición que contrapone la Ciudad de México con la de Nueva York: “La palabra sólido es una palabra importante en esta expo porque se refiere a algo inseparable, no es gas, no es agua, es algo que fijo, desearía que así fuera la relación entre nuestros dos países. El color rojo lo saqué de las respectivas banderas, el de la bandera de Estados Unidos se llama american red, no me preguntes por qué, y el de la mexicana es un rojo más anaranjado”.

“Esta pieza tiene los rojos de las dos y está dedicada a dos edificios: uno es la Torre Latino y el otro el Empire State, los escogí porque son similares, sólo que el Empire State es más alto y Torre Latino fue construida 15 años después, pero hay una fuerte conexión. Para mí, fue un buen comienzo para encontrar lo positivo y lo armónico. Lo que hago es pixelear todas mis fotos, como si las pusiera en el microscopio, así que luego de tomar fotos desde las alturas, bajo hacia lo profundo del cuerpo de la foto. Lo que ves aquí es la foto, pero está tan pixeleada que se crea esta grid (rejilla), donde es difícil reconocer el edificio, pero si te cambias de perspectiva verás que es la Torre Latino y aquí hay pixeles del Empire State. Hay una simbiosis, una armonía entre estos pixeles que no reconoces y que no puedes separar”.

Esta obra se hizo en azulejos y está colocada sobre el piso. Para la artista, ambos edificios son significativos para la gente que vive en las respectivas ciudades: “Es una cuestión simbólica que fluye entre las dos naciones, desafortunadamente ahora tenemos problemas (...) usualmente no soy una artista política, pero en esta ocasión sentí que debía hacer algo”.

Otra de las piezas importantes que celebra las similitudes entre ambas naciones y su relación cambiante es la pieza “Shades of Red”, una pieza en madera, la representación extraída de sus fotos pixeleadas de ambas ciudades (México y Estados Unidos), en donde contrapone los dos tipos de rojo, el de la bandera de Estados Unidos y la de México.

La enorme pieza de madera está dividida en 32 cuadrados (16 de cada lado), que en su interior poseen las estructuras urbanas en relieve (como la foto de una ciudad): de un lado tenemos el lado mexicano y pegado el lado de Estados Unidos. Y en ambos lados podemos encontrar, de manera sutil, tintes del rojo de la otra bandera.

Las piezas mencionadas anteriormente se localizan en la parte baja de la Galería Ethra (Londres 54, col. Juárez), mientras que en la parte superior encontramos dos habitaciones más donde la artista sigue jugando con las fotografías urbanas de ambas ciudades.

La exposición estará abierta hasta el 26 de abril del 2018.

