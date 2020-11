La ceremonia de entrega de los Premios Caniem 2020 se llevó a cabo la noche de este jueves, ahora de manera virtual, como es tradicional, en el Día Nacional de los Libros, instituido en el aniversario del natalicio de la imprescindible poetisa mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz.

La ceremonia inició con un mensaje del presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Juan Luis Arzoz Arbide.

“En la Caniem esta oportunidad nos sirve para reflexionar y analizar la situación del libro y la lectura, sobre todo en un año donde la emergencia sanitaria ha puesto al gremio editorial en una situación compleja. No hay nada más importante para los que nos dedicamos a la creación de contenidos, como editores, que propiciar el fomento. Sin políticas públicas de cualquier latitud y estrategias que alienten la lectura, la industria editorial no tendría sentido (…) La realidad es que las políticas públicas orientadas a la promoción no han sido adecuadas. Se han descuidado elementos fundamentales. Las bibliotecas públicas deberían de ser el bastión que motiva a la lectura”, dijo.

Refirió que no es coherente que se considere al libro como un artículo desfasado de las industrias creativas, puesto que la industria editorial está anclada al desarrollo educativo y cultural del país. Abogó por el penúltimo eslabón de la cadena del libro: las librerías, puesto que dijo que la desaparición de los puntos de venta de libros tradicionales está estrangulando la salida de contenidos y, con ellos, el impedimento de que el libro llegue a su destinatario, el lector.

“La librería es el canal de comercialización más importante de la industria. Casi el 30% de las ventas de las editoriales se da por este medio. La generación de políticas públicas que propicien más y mejores librerías redundará en el beneficio de la cadena del libro, pues cada librería que se pierde es un hueco imposible de llenar”, añadió.

Este año se entregaron los premios al Mérito Editorial Juan Pablos en su edición 43, los premios al Arte Editorial y, por primera ocasión, las Distinciones Caniem, que convocaron al público en general para reconocer los méritos de un libro excepcional publicado en nuestro país. De manera adicional, se celebraron dos iniciativas, una editorial y una comercial, que se hayan distinguido por su originalidad, su capacidad para involucrar al público lector o por su audacia en estos tiempos.

El gran premiado de la noche

El Premio Juan Pablos al Mérito Editorial le fue entregado de manera simbólica al editor Joaquín Díez-Canedo Flores, quien se convirtió en el cuadragésimo tercer personaje en recibir la máxima distinción a la labor de la difusión cultural editorial en el país.

“Entiendo que despierte sospechas que unos amigos me otorguen un premio, pero esa es una fatalidad del medio editorial y no es una de sus menores satisfacciones. Acaba uno haciendo muchos amigos a partir de relaciones concretas alrededor de los libros. Somos, en efecto, amigos por el libro, como reza el lema del Club de editores, pero nos reúne primero el interés común en el libro y solo después, y no siempre, nos hacemos amigos (…) Siempre ronda en mi cabeza ese aforismo de Lichtenberg que dice, en traducción de Juan Villoro: es difícil que en el mundo haya mercancía más singular que los libros. Son impresos, vendidos encuadernados, reseñados y hasta a veces escritos por gente que no los entiende”, dijo Díez-Canedo.

Como es una tradición desde 1980, la Asociación Nacional del Libro, en el contexto del Día Nacional del Libro, celebra la publicación de una obra representativa de la creación nacional. El libro de este año es “Las genealogías”, de Margo Glantz. La autora grabó un video para agradecer la selección.

“Estructurado este texto sin respetar tiempo y espacio aristotélicos, amenizado y enriquecido por fotografías familiares, entregado a plazos según la tradición de los folletinos decimonónicos, logré casi, sin darme cuenta, que se convirtiera en uno de mis libros más leídos, reeditados y traducidos; además, en un libro indispensable y entrañable para mí porque está dedicado a la vida de mis padres”, explicó Glantz.

Los premiados de la noche

Premio Nacional Juan Pablos

Joaquín Díez-Canedo Flores

Premio al Mérito Gremial

José Ignacio Echeverría, director general de SITESA

Premio al Arte Editorial

Alboroto Ediciones – “Panthera Tigris”, en Libros infantiles: Tapa dura

Ediciones El Naranjo – “Sirena y punto”, en Libros infantiles: Rústica

Alboroto Ediciones – “La Nacionalien”, en Libros para jóvenes: Tapa dura

Perla Ediciones – “Rey Mono”, en Libros para jóvenes: Rústica

Mantis Editores – “Poetas en casa 2020”, en Poesía (Poemarios)

Artes de México – “Mal de ojo, empacho y otras enfermedades tradicionales”, en Narrativa y ensayo adultos: Tapa dura

Trilce Ediciones – “Mujer en papel”, en Narrativa y ensayo adultos: Rústica

Ediciones Castillo – Serie: “Pienso contigo”, De texto: Preescolar

SM Ediciones – Serie: “Encuentros”, De texto: Primaria

Ediciones Castillo – Serie: “Pienso contigo”, De texto: Secundaria

Editorial Trillas – “Anatomía Humana”, De texto: Media Superior y Superior

Museo del Palacio de Bellas Artes – Fundación Jenkins – “Redes de Vanguardia. Amauta y América Latina, 1926 – 1930”, en Científicos y técnicos: Ilustrados

Facultad de Artes y Diseño / Universidad Nacional Autónoma de México – “Signos, letras y tipografías en América Latina”, en Científicos y técnicos: Línea

Menciones Honoríficas

Tintable – Serie: “Para Leer”, en De texto: Media Superior y Superior

Instituto de Investigaciones Históricas / Universidad Nacional Autónoma de México – “Nuevo comentario al Códice Vaticano B”, en Científicos y técnicos: Ilustrados

Libros electrónicos

Cidcli, S.C. – “Las luciérnagas no vuelan”, en Infantiles

Publicaciones periódicas

Ediciones con Estilo – “Guía de bienestar Selecciones”, en Hogar, Familia

Artes de México – “Artes de México. La Roma”, en Culturales

Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales / Universidad Nacional Autónoma de México – “Península”, en Académicas (Journals)

Mención honorífica

Universidad Nacional Autónoma de México – Revista de la Universidad de México, en Culturales

Distinciones Caniem