Eduardo Cruz Vázquez, coordinador del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (Grecu), opinó que si bien el ritual de los informes de gobierno cambió, atendió a la reiteración de las tesis formales de trabajo del presidente López Obrador.

“El paradigma cambió, tenemos que asumir que no podemos ver al presidente López Obrador como se acostumbró, con la actitud del presidente Peña Nieto para atrás. Nosotros entendemos que esto ha cambiado y que no les sobraba razón de que este era el Tercer Informe en virtud de que se había hecho uno de los 100 días, se hizo uno el 1 de julio y todo indica que habrá un cuarto el 1 de diciembre cuando realmente se cumpla un año de labores formales”, comentó Cruz Vázquez.

“Hay una reiteración de las tesis formales de trabajo del presidente y de lo que se ha realizado. El presidente sólo podía referirse a aquello que ha sido ya mencionado y que tiene en el ánimo, algunos de los temas mencionados fueron los microcréditos a los artesanos, el Consejo de la Memoria Histórica, el programa de lectura, el Fondo de Cultura Económica, el Centro Cultural Los Pinos y el caso de Chapultepec”.

Sobre el poco tiempo que dedicó el mandatario al sector cultural, el experto dijo que habrá que analizar el documento formal y no el tema discursivo.

“Yo lo que creo es que el presidente no tenía que referirse a más, no tenemos que esperar a que el presidente tenga que detenerse en particular en la secretaría de Cultura porque no lo hizo en otras secretarías de Estado. Habrá que analizar el documento que entregó al Congreso (...) vamos a ver cómo entregó ese informe, si no hizo un plan de desarrollo como mandaba la Ley de Planeación y que ya fue objeto de un amparo, vamos a ver si este documento es acorde a una normatividad y la ley vigente”, finalizó.