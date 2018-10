Hasta hace una década, la ciencia no tenía muchas respuestas y no se contaba con un tratamiento específico para la Leucemia Linfocítica Crónica (LLC), los profesionales de la salud recurrían a la quimioterapia, con las alteraciones en la calidad de vida que esto representa y en muchas ocasiones con resultados discretos; sin embargo, en los últimos años se alcanzaron avances revolucionarios arrojando evidencia de la posibilidad de cesar el tratamiento en quienes alcanzan respuestas profundas, esto abre una puerta hacia el control de esta leucemia.

Los resultados publicados en el New England Journal of Medicine en marzo del 2018 respecto al ensayo fase III MURANO, el cual es internacional, aleatorizado y abierto, fueron tema central durante el 3° Congreso Iberoamericano de LLC (IBAM CLL2018), realizado en Buenos Aires, Argentina. “En oncología y muchas otras enfermedades crónicas, no se suele usar el término ‘cura’, pero estamos comenzando a ver —en determinados pacientes— que existe la posibilidad de dejar de administrarles medicación tras un par de años, en aquellos casos en que obtienen lo que se le conoce como respuesta profunda (enfermedad mínima residual indetectable) esto puede representar un paso adelante hacia el control de esta condición, (...) evitando también la quimioterapia”, dijo el doctor Raimundo Bezares, jefe de Hematología del Hospital General de Agudos en Buenos Aires, Argentina, y presidente del congreso.

La LLC es una enfermedad de lenta evolución que comienza en la médula ósea y de ahí se extiende a la sangre, aquí los tipos de glóbulos blancos llamados linfocitos se vuelven cancerosos y se multiplican de forma anormal. Una vez que llega al sistema sanguíneo, las células de la LLC pueden esparcirse a otras partes del cuerpo, como los nódulos linfáticos, el hígado y el bazo. Afecta dos veces más a los hombres que a las mujeres y representa una de las leucemias más frecuentes en adultos con 30% de los casos, de acuerdo con el National Cancer Institute en Estados Unidos.

“Esta enfermedad tiene una condición muy heterogénea en su forma de presentarse. Algunos pacientes conviven con ella durante muchos años como enfermedad crónica y sin tratamiento alguno, mientras que otros, si no reciben un tratamiento adecuado, pueden tener una sobrevida más corta, de dos a tres años”, aseguró el doctor Raúl Gabus, hematólogo y director de Servicio de Hematología y trasplante de progenitores hematopoyécticos del hospital Maciel/ASSE de Montevideo.

¿Cómo surgieron estas alternativas?

Estos medicamentos cambian la evolución natural de las enfermedades, pero sin la toxicidad que da la quimioterapia, por eso su evolución y desarrollo es muy importante.

A partir de que la ciencia logró identificar qué genes están alterados en los pacientes con esta leucemia, se comenzaron a desarrollar diferentes terapias dirigidas, es decir, medicamentos más modernos, específicos, con mejores resultados y menor toxicidad, explica el doctor Carlos Chiattone, director Clínico del Hemocentro de la Hermandad de la Santa Casa de la Misericordia en San Pablo Brasil.

En el caso del estudio Murano, se informa que el uso de Venclexta más Rituxan representa un objetivo terapéutico racional, pues reduce el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en 83% respecto a otros tratamientos.

Se trata de un inhibidor de BCL-2, una proteína que en combinación con inmunoterapia, que es el inhibidor CD-20, han logrado respuestas bastante profundas para la enfermedad mínima residual negativa, es decir, mínima o escasa presencia de células con leucemia.

La proteína BCL-2 ayuda a controlar la supervivencia o destrucción de una célula. En muchas leucemias y linfomas de células B se observa la transferencia del gen a un cromosoma diferente, esto hace que se elaboren cantidades tan grandes que podría impedir la muerte de las células cancerosas, por ello se requiere un inhibidor.

En el segundo caso, la proteína se encuentra en las células B, un tipo de glóbulo blanco. Ésta se puede encontrar en cantidades mayores que las normales en pacientes de ciertos tipos de linfomas y leucemias, lo que la convierte en un tipo de marcador tumoral.

Si bien esto no representa una cura, apunta a grandes resultados con un tratamiento finito de 24 meses que ayuda a extender el tiempo sin enfermedad y con ausencia de síntomas. El tratamiento como monoterapia o en combinación con el inhibidor CD-20 puede ayudar a estas personas a vivir, de manera significativa, más tiempo sin que empeore la enfermedad, en comparación con una quimio-inmunoterapia estándar, que ofrece remisiones profundas y esquemas fijos, pero con mayor toxicidad.

El tema en México

En México por alguna razón nos comportamos más como la población asiática, explica la doctora Yvette Neme Yunes, especialista en hematología, donde la incidencia es menor —1.2 por cada 100,000 habitantes, contra con una incidencia de dos a seis casos por 100,000 habitantes por año en países de Europa y en Estados Unidos—; sin embargo, a medida que la población va envejeciendo, se cree que esto aumentará ya que la incidencia mayor de la enfermedad se presenta por arriba de los 60 años de edad. Esta enfermedad raramente se observa en personas menores de 40 años y es extremadamente infrecuente en los niños.

En nuestro país, para atacar este padecimiento (LCC), se cuenta con quimioterapia, terapias blanco (dirigidos a alguna estructura de la célula) y el trasplante de médula, que aunque ya va cayendo en desuso, todavía está presente.

Un nuevo inhibidor

Para esta nueva alternativa, la Comisión Federal para la Protección de Riegos Sanitarios (Cofepris) ya aprobó la ampliación de la indicación de un inhibidor de BCL-2 como monoterapia o en combinación con el inhibidor CD-20.

El doctor José Luis Cañadas, director médico de AbbVie México, explicó que al ser aprobado recientemente por nuestras autoridades, “nos encontramos en la fase de preparar el dossier y someterlo a cuadro básico, ya que para que un medicamento pueda ser utilizado por las instituciones públicas requiere estar en cuadro básico”, para ello, dijo, hay que mostrar que el medicamento cambia algo de lo que se tiene ahora mismo y que resuelve problemas.

El doctor Cañadas concluyó: “Este tipo de enfermedades donde antes no había una solución para tratarla, parece que pasan inadvertidas, en el momento en que empiezan a aparecer medicamentos que pueden solucionar la enfermedad, ésta se vuelve más visible y cambia la prevalencia y no porque no existiera la enfermedad, sino porque ya hay más interés en buscar a los pacientes, atenderlos y solucionar el problema, éste es el caso de la LCC”.

