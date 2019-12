La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) emitió la Recomendación número 19/2019, por violaciones a la libertad de expresión contra Aristegui Noticias y los periodistas Humberto Padgett y Germán Canseco.

La comisión local acreditó violaciones a la libertad de expresión, a su ejercicio periodístico, a su acceso a la justicia y verdad, así como por incumplir el debido proceso por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX).

La organización Artículo 19 señaló que se trata de la primera recomendación emitida por la CDHCM que de manera conjunta visibiliza patrones de impunidad y la mala actuación de la PGJCDMX en la atención de casos de agresiones contra medios de comunicación y periodistas.

Además de enviar un mensaje a la PGJCDMX para que corrija los graves errores que comete en la forma en que investiga delitos contra la prensa y que contribuyen a agravar el clima de impunidad de estos crímenes en la ciudad.

Estos incluyen la filtración de información sensible sobre víctimas a sus agresores y a medios de comunicación, la falta de priorización de las líneas de investigación asociadas con la actividad periodística de las víctimas y el incumplimiento del Protocolo Homologado para la investigación de crímenes contra la libertad de expresión.

Robo en las oficinas de Aristegui Noticias

El 13 de noviembre de 2016 cinco personas -tres hombres y dos mujeres- hallanaron el inmueble donde tiene sus oficinas el equipo de Aristegui Noticias. Después de forzar cerraduras, desmontar puertas y hurgar en cajones, estas personas sustrajeron una computadora portátil que formaba parte de la Unidad de Investigaciones Especiales del sitio de noticias y contenía información periodística, tal como temas de corrupción de autoridades federales y estatales, solicitudes de información, entrevistas, videos e información diversa.

Actualmente existe una persona sentenciada por el robo a Aristegui Noticias, sin embargo, aún falta la identificación y ubicación de otras cuatro personas para procesar y sancionar, además de la investigación de posibles autores mediatos o intelectuales.

PGJCDMX entregó el estudio de análisis de riesgo de Padgett a sus agresores

El 22 de agosto de 2018 Humberto Padgett se encontraba en las instalaciones de Ciudad Universitaria desarrollando una investigación periodística sobre operaciones de narcomenudeo en la UNAM, cuando un vendedor de sustancias ilícitas descubrió que llevaba una videocámara oculta en la chamarra, posterior a lo cual un grupo de aproximadamente 10 hombres lo abordaron. Estos lo retuvieron, lo golpearon en numerosas oportunidades, encañonaron, robaron su material periodístico y documentos de identificación personal y le amenazaron de muerte.

Por estos hechos la PGJCDMX abrió una investigación. Sin embargo, aunque existían elementos para calificar los hechos como actos de delincuencia organizada que tenían la finalidad de censurar la actividad periodística, la Procuraduría calificó los hechos como robo y fueron sujetos a sentencia condenatoria por ese delito, con beneficios a cuatro de los cinco imputados detenidos, dándoles calidad de primodelincuentes y otros beneficios procesales que no correspondían a la gravedad de la conducta.

A la par que la PGJCDMX condujo una investigación negligente, no tuvo el debido cuidado de resguardar los datos e información personal y sensible del periodista. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México encontró que la Procuraduría había entregado de facto, no solamente los datos personales de Padgett, sino también el estudio de análisis de riesgo que el mecanismo de protección a periodistas había realizado sobre la situación del reportero. Estudio que se encontraba dentro del expediente judicial al que los agresores tuvieron pleno acceso.

Este Organismo defensor emitió la Recomendación 19/2019 por caso de falta de debida diligencia en la investigación de delitos contra periodistas.

Allanamiento y robo en el domicilio de Germán Canseco

Finalmente, se encuentra el caso del periodista Germán Canseco, de la revista Proceso, cuando sujetos desconocidos allanaron y robaron el domicilio del fotoperiodista, la madrugada del viernes 24 de junio de 2016 en la Ciudad de México.

En aquella ocasión, al documentar los hechos, el periodista relató a Artículo 19 que los sujetos ingresaron a su hogar en la delegación Benito Juárez, entre las 3:00 y 5:00 horas de este viernes, forzando las chapas de la entrada principal del edificio y la puerta de su departamento. Los sucesos ocurrieron mientras el periodista y su familia dormían en su domicilio.

Los agresores se llevaron tres computadoras, tres discos duros y todo su equipo fotográfico, sin que sustrajeran pertenencias de valor que se encontraban a la vista. Además, el departamento del periodista fue el único allanado en el edificio.

