La chispa que encendió la creación de la obra Todos los peces de la Tierra fue la necesidad de sanación de Gina Martí: “Hace cuatro años, mi padre despareció en altamar. No encontraron el cuerpo. Yo pasé por un proceso muy autodestructivo y de mucho dolor. Mi padre se dedicaba a bucear. Eso era lo que estaba haciendo junto con un alumno suyo, el alumno salió, pero él no”.

Para sanar y cerrar el proceso, la actriz hizo lo que hacen la mayoría de los artistas, plasmarlo en una obra de arte para sanar y ayudar a otros. Así que se lanzó a buscar a una dramaturga que pudiera escribir esta historia. En este viaje encontró a Bárbara Perrín Rivemar, quien había perdido a su padre hacía no mucho tiempo y había tomado las riendas de la agencia de publicidad del susodicho: “Dije, ella debe ser la dramaturga porque está cool su manera de seguir viviendo”.

Posteriormente se unió el director Alejandro Ricaño y la actriz Adriana Montes de Oca, quienes también habían tenido algún tipo de pérdida: “Finalmente, ¿quien no ha perdido algo? Algo que te rompe el corazón… Como perder una mascota o tu trabajo o algo con lo que sientes que has perdido tu alma”.

Y fue así como surgió este monólogo a dos voces, que gira entorno a Marina, una sirena de tierra que siempre pide deseos a las 11:11. Dichos deseos no siempre llegan o a veces llegan muy tarde. Marina tiene un padre que es descrito como un viejo lobo de mar, quien le enseñará la lección más grande de su vida. Gina y Adriana interpretan a Marina y a su voz interior, no de manera fija, sino que a veces una hace de la otra y viceversa.

“Ricaño tiene esa manera de contar las cosas a un ritmo vertiginoso que por más duras que sean te mueres de la risa. Pero finalmente lo que te dice la obra es que no debes perder la alegría de vivir”, nos dice Gina, para quien la historia es un cuento para adultos que habla sobre el proceso de crecimiento de la infancia a la adultez: “Somos una generación que nos duele mucho crecer, lo vivimos como algo súper violento, nuestros abuelos asimilaban más la onda de convertirse en adultos. Nos agarramos al sufrimiento, al pasado, al antes era mejor. Somos una generación muy nostálgica”.

Gina finalizó con lo siguiente: “Cuando murió mi padre, por mi cabeza pasaban ideas como que estaba en Cuba y que había naufragado y que no se acordaba quién era. Se contaban muchas cosas, pero es posible que fuera la intoxicación por nitrógeno, que usualmente pasa. Me tuve que conformar con ‘hay que esperar vestigios’, pero pasaron los meses y no había vestigios. No hubo funeral. Al final, me debo conformar con esta obra para asimilar mis dolores. Yo estaba tan rota que me había perdido a mí mismas y cuando no te tienes es devastador y estamos acostumbrados a buscar aportación del otro y dejamos de desear para nosotros

Todos los peces de la Tierra se presentará únicamente por 10 semanas, a partir del 24 de enero con funciones todos los miércoles a las 20:30 horas en La Teatrería (Tabasco #152, col. Roma Norte). Para más información entra a www.lateatreria.com