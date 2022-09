Bardo y Pinocho se proyectarán en Morelia

La edición de los primeros veinte años del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), a llevarse a cabo del 22 al 29 de octubre, hará convivir en sus pantallas a dos de las cintas de realizadores mexicanos más esperadas de los últimos años, toda vez que el largometraje Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, del oscarizado Alejandro González Iñárritu, será la cinta inaugural de la edición del encuentro fílmico michoacano, cuyo director estará presente en el encuentro, mientras que el tan sonado proyecto de animación de Guillermo del Toro, Pinocho, también será presentado por Del Toro en el marco del festival, pero muy probablemente de manera virtual.

Así lo dio a conocer la organización del encuentro este lunes, así como que entre los invitados especiales se encuentran el director también ganador del Oscar Barry Jenkins, por la cinta Moonlight (2016), quien además de presentar esta cinta, llevará consigo otras como If Beale Street Could Talk (2018), The Underground Railroad (2021) y The Gaze (2021).

La actriz española Maribel Verdú, conocida en nuestro país sobre todo por su trabajo en El laberinto del Fauno (2006), de Del Toro, e Y tu mamá también (2001), de Alfonso Cuarón, se hará presente en la capital michoacana para presentar la cinta Raymond y Ray, del realizador colombiano Rodrigo García, donde Verdú comparte créditos con Ethan Hawke y Ewan McGregor.

Verdú aprovechará su presencia para ofrecer un ciclo especial con cintas que ha estelarizado, como Blancanieves (2012), de Pablo Berger; El laberinto del fauno, y Siete mesas de billar francés (2007), de Gracia Querejeta.

Entre otras y otros cineastas e histriones que estarán presentes en la edición 20 del FICM se encuentra la realizadora francesa Claire Denis, el director mexicano Luis Mandoki, quien presentará Presencias, y el productor Jeremy Thomas, quien presentará el largo premiado en Cannes Eo, de Jerzy Skolimowski, entre otros.

Cintas que hay que ver

Entre los estrenos internacionales que sucederán en el festival se encuentra la ganadora de la Palma de Oro del pasado Festival de Cine de Cannes, Triangle of Sadness, de Ruben Östlund; y la ganadora del Oso de Oro del Festival de Berlín, Alcarràs, de Carla Simón; lo mismo que Broker, de Hirokazu Koreeda; Decision to Leave, de Park Chan-wook, y Empire of Light, de Sam Mendes, por mencionar un puñado.

En la Selección de Largometraje Mexicano que estará en competencia se encuentran: Huesera, de Michelle Garza Cervera; Manto de gemas, de Natalia López Gallardo; El norte sobre el vacío, de Alejandra Márquez Abella, Ruido, de Natalia Beristain, y Zapatos rojos, de Carlos Eichelmann Kaiser. De esta competencia nacional destaca que hay ocho directoras de 10 personas en competencia.

Asimismo, el festival rendirá un tributo al multipremiado realizador mexicano Alejandro Galindo, uno de los directores emblemáticos de la Época de Oro del Cine Mexicano, de quien se proyectarán nueve cintas, entre ellas Campeón sin corona (1945), Doña Perfecta (1951), Una familia de tantas (1948) y Espaldas mojadas (1953).

En el caso de los cortometrajes de ficción, documental y animación, así como en el de largometraje documental, el ganador será considerado como elegible para la nominación al Oscar.

ricardo.quiroga@eleconomista.mx

kg