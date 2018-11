¿Qué te hace pensar que tu hijo es más importante que el resto de la humanidad? Una pregunta muy provocadora y real con la que Baja la voz o cómo ensamblar una familia actual, obra escrita por Mónica Hoth y Claudio Valdés Kuri, intenta devolvernos a los orígenes de la familia, cuando éramos clan y lo único que importaba era sobrevivir juntos.

La puesta en escena está centrada en el reencuentro de Leticia y Omar (interpretados por Daniela Schmidt y Alejandro Ávila), antiguos amantes, reunidos ambos con sus respectivos hijos adolescentes: Micaela y Alexis (Paola Miguel y Bastian Calva).

El microuniverso integrado por el ensamble de estas dos familias en relación paralela, con un pasado en común, un presente independiente, hijos propios y al mismo tiempo ajenos, se va complicando con las vicisitudes de la vida cotidiana. Por si no bastara, se suman a estos dos núcleos familiares una abuela psicoterapeuta, mamá de Leticia, una amiga defensora a ultranza de la familia tradicional, el padrastro de Alexis y un amigovio de la protagonista.

“Esta obra fue pensada ex profeso para tocar un tema del que poco se habla, pero que está muy presente, que es el de las familias ensambladas, reconstruidas, o familias de modelos alternativos, que es lo que más abunda en la actualidad”, comenta el director Claudio Valdés Kuri, en charla con El Economista.

La obra, dice el dramaturgo, no es un cuestionamiento al modelo de familia tradicional sino una invitación a admitir que hay otros modelos válidos: familias integradas por padres respectivamente divorciados de sus exparejas, abuelos y tíos que asumen los roles de padres, madres y padres solteros, familias homoparentales. “Al final, todos somos parte de un clan y la invitación de la obra es esa: a cuidarnos unos a otros, no importa si es tu hijo o no, si se parecen o no, si llevan tu sangre o no”.

La compañía Teatro de Ciertos Habitantes, con 20 años de trabajo y presentaciones en más de 200 ciudades del mundo, ha tratado de cautivar a nuevos públicos con temas controversiales que admitan tratarlos con profundidad y con humor.

“Buscamos los casos más generales, donde transcurre la vida cotidiana, esa vida que se sufre, pero también se ríe. Creo que ése es el gran logro de Baja la voz”, asegura Valdés Kuri.

Baja la voz remite también a esa actitud que se da al interior de los hogares para que los miembros de la familia no se enteren o no discutan de ciertos temas. Es una comedia muy seria que exige del espectador un sí de entrada. Precisa de una disposición a trasponer los prejuicios y empezar hablar de los temas tabú, con seriedad, pero sin perder el buen talante.

Valdés Kuri señala, además, que la obra plantea un momento de oportunidad, en el que la gente pueda admitir la posibilidad de formar parte de una familia extendida sin tantos requisitos, donde los hijos puedan elegir sus propias pertenencias sin ser botín de sus padres divorciados, o donde los padres puedan rehacer sus vidas sin ser rehenes de sus anteriores fracasos.

Baja la voz se completa con las actuaciones de Odín Dupeyron, Mónica Huarte y Luisa Huertas. El sonido del litófono, instrumento musical primitivo que conecta nuestro pasado cavernícola con la modernidad de los teléfonos celulares, los trae a la escena a través de una pantalla y los inmiscuye en el conflicto.

Los personajes logran un desdoblamiento discursivo e histriónico siguiendo las líneas del argumento y al mismo tiempo dejando que sus cuerpos y la atmósfera que crean hablen de sus sentimientos y de sus emociones.

Baja la voz termina su temporada de estreno con 30 representaciones y más de 7,000 espectadores que la han disfrutado. La oportunidad de verla antes de que salga de gira es este fin de semana en el Teatro Rafael Solana. Funciones, viernes a las 8:30 de la noche y sábado y domingo a las 6 de la tarde.