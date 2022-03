Con 477 votos a favor, cero abstenciones y un voto en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes el dictamen con proyecto de decreto para la reforma de diversos artículos de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana (SCM), entre los que destaca a modificación al artículo 4° que permitiría el ingreso de miembros no nacidos en el país en las filas de este organismo de difusión del conocimiento en ciencias sociales, exactas, humanidades y artes; así como la reforma en el artículo 3° para obligar la conformación de una lista de miembros titulares con igualdad de género, dado que ahora mismo el SCM cuenta con 23 integrantes, de los cuales solo siete son mujeres.

La diputada Rosa Hernández Espejo, de Morena, declaró que con la votación a favor “se trata de garantizar la paridad de género en la composición del SCM con la finalidad de que más mujeres, destacadas en las ciencias sociales y exactas, se integren a este. De esta manera, se reconoce su esfuerzo y compromiso en actividades de creación e investigación científicas, educativas y artísticas. Además, con la aprobación de este dictamen, la posición de miembros titulares del seminario no será exclusiva para mexicanos por nacimiento”, una norma que, añadió, “podría resultar discriminatoria”.

Organismo histórico con presupuesto a la baja

La fuente de financiamiento principal del Seminario proviene de un subsidio otorgado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). El presupuesto anual del Seminario por esta vía pasó de 27.6 millones de pesos en 2018 a 10.8 mdp desde 2020, de los cuales, el 75% se destina a salarios del personal administrativo y miembros titulares, lo que deja a la institución con unos 2.7 mdp para cumplir con la función para la que fue creado: la difusión del conocimiento en todo el país.

Además, para celebrar sus 80 años de existencia, el SCM prepara para abril próximo la puesta en marcha de un coloquio nacional sobre desigualdad en el que se reunirán todos los miembros titulares y los responsables de las 57 corresponsalías.

En entrevista con este diario, el arquitecto Felipe Leal, actual presidente del Seminario, declaró: “pudimos sortear este vendaval por la pandemia, porque muchas de las conferencias han sido en línea. Pero nos preocupa el día que regresemos a lo presencial de lleno, porque nos vamos a ver en dificultades”.

Sobre el avance de dichas modificaciones en la cámara baja, Leal dijo: “sobre la integración de miembros no nacidos en México estamos de acuerdo, no hay problema. Ahora bien, sobre procurar la equidad de género, debo precisar que el SCM fue de los primeros organismos integrados por mujeres, desde pioneras como Frida Kahlo, Fanny Anitúa y Esperanza de Vasconcelos. La incorporación de más mujeres ha sido gradual y por supuesto que pretendemos tener equidad. Pero, reitero, no analizaron ni se acercaron con ninguno de nosotros, no conocen nuestra sede, no saben lo que hacemos”.

El Seminario de Cultura Mexicana se creó el 28 de febrero de 1942 por decreto del presidente Manuel Ávila Camacho y algunos de sus 19 miembros fundadores fueron el compositor Manuel M. Ponce, la pintora Frida Kahlo, el escritor Mariano Azuela, la cantante Fanny Anitúa, la educadora Matilde Gómez y el pintor Ángel Zárraga.

De vuelta a San Lázaro

El voto en contra de este martes fue por parte de la diputada Gabriela Sodi, quien presentó una reserva para la modificación al artículo 4° de la Ley Orgánica del SCM.

La legisladora declaró que “incluir a ciudadanos no naturalizados en este órgano puede generar una apertura a idiosincrasias que no son acordes a la cultura mexicana, ya que el SCM debe ser encabezado por mexicanos por nacimiento para salvaguardar las estructuras ideológicas mexicanas y que no pueda ser viciado por la integración de ideas que representa la mentalidad o la cultura de otro país”. No obstante, su reserva fue desechada.