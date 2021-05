La virtualidad ha abierto un horizonte de posibilidades para los museos. “Estamos concretando proyectos y actividades que, de otra manera, habrían sido imposibles. Llegamos a audiencias que difícilmente pudiéramos tener en lo presencial.

Pero somos conscientes de que el acceso al internet y a un equipo de cómputo no son una oportunidad para todo el mundo; también de que hay una sobresaturación de la oferta”.

Ese fue parte del planteamiento que Mireida Velázquez, directora del Museo Nacional de San Carlos hizo en la charla “Museos y virtualidad: el futuro que imaginamos”, efectuada en el marco del Día Internacional de los Museos, que reunió a los gestores culturales Alejandra de la Paz, directora del Museo Franz Mayer; Alfonso Miranda, director del Museo Soumaya, y Luis Adrián Vargas, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, quienes perfilaron el nuevo rumbo que afrontarán las instituciones museísticas ante una inminente realidad anfibia.

Involucrados con los movimientos sociales

El investigador Luis Adrián Vargas instó a ofrecer desde los museos miradas decoloniales, es decir, ancladas a contextos más locales, en nuestro caso, latinoamericanos, y hacer de ellos instituciones congruentes con sus necesidades y movimientos sociales. “Una situación rotunda ha sido la necesidad para el arte de ser un vocalizador o caja de resonancia de los problemas sociales (...) deben ser espacios que abracen su contenido social, entenderse como sitios donde se provoquen debates importantes para la esfera pública”.

Señaló que es necesario cobrar conciencia de que los museos ahora compiten con las industrias del entretenimiento y la espectacularidad de sus ofertas respaldadas por capitales de todos los tamaños. “Y también hay que entender cuáles van a ser los modelos de negocio, sobre todo en países que están privando a la cultura de una sostenibilidad económica, como el gobierno mexicano”.

Difícilmente nos vamos a imaginar las salas abarrotadas, anticipó. “Algunos anuncian el fin de las exhibiciones blockbuster. Habrá un reto importante para atraer a las audiencias, para fidelizarlas. Por otro lado, también están llegando nuevas. Hay una nueva necesidad de entender a los públicos, porque ya no son convencionales, son opinólogos; entendieron su lugar dentro de las redes y en ese sentido están emancipados”, refirió.

Menos jerárquicos y con contenidos monetizables

Alejandra de la Paz, directora del Franz Mayer, reconoció que la inmersión en lo digital ha creado “algo de miedo” y “un poco de ansiedad” en los profesionales de los museos. Sin embargo, opinó que el desplazamiento definitivo del espacio físico por la virtualidad no va a suceder. “Creo firmemente en el valor de la experiencia presencial, en el disfrute particular que genera la confrontación con el objeto, con la obra in situ”. No obstante, se dijo convencida de que la virtualidad es un acompañamiento inmejorable para los contenidos museísticos.

La conversión a lo digital, destacó, puso en juego una desestructuración de las dinámicas tradicionales de la producción de contenidos, puesto que las líneas ahora son más horizontales; es decir que los departamentos de los museos han empezado a interactuar de una manera mucho menos jerárquica.

Para el caso específico del Museo Franz Mayer, ya no hay vuelta atrás, indicó. “Operaremos de manera híbrida porque nos ha brindado muchas satisfacciones, como llegar a otros espacios geográficos, reconstituir formas de trabajo, generar ciertos contenidos que nos han permitido monetizar, generar recursos que nos permitan paliar la difícil situación que vivimos”.

Adiós a los museos anquilosados

Alfonso Miranda, director del Museo Soumaya, se opuso a pensar que las tecnologías digitales se han vuelto “muletas” para asistir el andar del usuario de los museos ante la imposibilidad de lo presencial. En cambio, dijo, “son plataformas que caminan, a veces paralelamente, otras que tienen convergencia de una forma mucho más íntima (con los contenidos de los museos)”. Puso como ejemplo el proyecto Google Arts & Culture, que desde 2011 permite a un usuario desde cualquier latitud, con acceso al internet, acercarse a los detalles más íntimos de una obra capturada en ultra alta definición, aspectos de lienzos, por ejemplo, que el ojo humano no es capaz de percibir en la presencia.

Por otro lado, coincidió en la responsabilidad de las instituciones culturales para hablar de movimientos como #BlackLivesMatter o de los cinco siglos del proceso de conquista, “del cual se habla muy poco y cuando sí, se habla erróneamente”, así como de movimientos como los feministas y el LGBTTTIQA+: “en ese sentido, cuando hablamos de las identidades, nos obliga abrogar el heteropatriarcado, la mirada colonial y la unicidad”.

Precisó la necesidad de advertir desde los museos sobre los espacios culturales “en riesgo por el recorte de recursos, por no retribuir adecuadamente a sus colaboradores, por utilizar al arte o la cultura dogmáticamente con algún fin. Es importante hablar de democracias participativas. Y precisamente los públicos participativos, virtuales y físicos apremian ser escuchados en nuestros museos. Abramos más amplio este abanico donde el museo del siglo XX, de fórmulas anquilosadas, no funciona más”.

Cómo algunos museos se han incorporado al universo digital:

Museo Interactivo de Economía – MIDE DigitalDe manera lúdica el usuario puede asistir a charlas, acercarse a contenidos gráficos, responder cuestionarios para conocer sus finanzas personales y enterarse sobre temas diversos de economía.

https://midedigital.museum/

Museo Universitario Arte Contemporáneo – Sala 10El MUAC presentó la Sala 10, con contenidos artísticos solamente audiovisuales. A esto complementa con tutoriales, cápsulas, podcasts y foros.

https://muac.unam.mx/actividades

Museo Soumaya – Catálogo en HDEl recinto ha puesto a disposición del público todo el catálogo de su acervo clasificado en temas y con información técnica y de contexto sobre cada pieza.

http://www.museosoumaya.org/obras/

Museo Nacional de San Carlos – Comunidad Desde la irrupción de la pandemia, este museo volcó sus recursos humanos y técnicos para generar comunidad a través de sus cuentas en redes sociales.

https://www.facebook.com/museosancarlos

Museo Franz Mayer – Franz NiñosA través de una página amigable, con ilustraciones y textos accesibles, el Franz acerca sus contenidos al público más pequeño y lo prepara para su visita presencial.

https://franzmayer.org.mx/franz-ninos/

